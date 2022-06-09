美國近年最慘移民悲劇：得州卡車發現46具遺體

美國得州一輛貨櫃卡車內被發現46具遺體。當局稱，這些受害者是因爲悶熱而死。這起悲劇可能是近年美墨邊境最致命的人口走私事件之一，目前當地警方了公布那些細節？
（德國之聲中文網）美國得州政府週一（6月27日）表示，得州聖安東尼奧郊區一輛貨櫃卡車內和周圍被發現至少有46具遺體，據信是從墨西哥進入美國的移民，該事件「似乎是美國最嚴重的移民死亡事件之一」。當地消防局在新聞發佈會上表示，包括兒童在內，至少有16名倖存者已被送往當地醫院，有中暑和明顯脫水症狀。
綜合美媒報導，美國國土安全部正與地方、聯邦和州當局合作調查移民的死亡情況。聖安東尼奧市消防局長表示，他們是因為悶熱而死。
墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）通過推特表示，卡車上的移民窒息是「得克薩斯州的悲劇」，並稱當地領事館正在趕往現場，但受害者的國籍尚未得到確認。
聖安東尼奧市警長麥克馬納斯（William McManus）則表示，該案已有3人遭到拘留，但目前還不清楚他們是否與人口販運有絕對關係。
麥克馬納斯說，當地時間27日晚上近6時，當地一名市政工作人員在事發現場聽見呼救聲音，隨後警方趕到時發現車外有一具屍體，車門則呈打開狀態，車內並沒有發現水。
一名不願具名的官員向美聯社透露，貨櫃車內的人被認為是在南得克薩斯州企圖偷渡的非法移民。
20世紀90年代初，在美國對聖地亞哥和得克薩斯州邊境執法激增的情況下，大卡車成為一種盛行的偷渡方式，這兩個地方當時也是非法越境的最繁忙通道。2001年美國發生恐怖襲擊後，過境難度大增，移民被迫得穿過更危險的地形，並為此付出數千美元的代價，甚至犧牲生命。在酷熱的天氣裡，一路向北的偷渡路上很可能不幸因悶熱等原因死亡。
得州貨櫃車發現46具遺體，可能是近幾十年來數千名試圖從墨西哥穿越美國邊境而死亡的人中最致命的悲劇。
2017年，10名移民在被困在一輛停停在聖安東尼奧一家沃爾瑪超市的卡車內死亡；更早在2003年，19名移民被發現在聖安東尼奧東南的一輛悶熱卡車裡。
聖安東尼奧當局表示，這些遺體的死因確認為悶熱而死。根據《紐約時報》報導，聖安東尼奧距離墨西哥邊境約160英里（250公里），27日當地的氣溫飆升至華氏103度（攝氏39.4度）的高位。
炎熱的氣候對於卡車內的過境移民構成了嚴重威脅，特別是當溫度在車輛內嚴重攀升時，更容易中暑、脫水和死亡。
聖安東尼奧今年夏季正經歷極端高溫。6月，由於熱浪席捲美國南部和西部，聖安東尼奧地區迄今已連續17天達到華氏100度高溫。根據美國國家氣象局的數據，得州中南部大部分地區也錄得有史以來最熱的5月。
聖安東尼奧市市長羅恩尼倫伯格（Ron Nirenberg）表示，他的辦公室正努力為仍在醫院治療的16人提供醫療服務。他說：「我們現在的重點是盡力為他們提供援助，這無異於一場可怕的人類悲劇。」
路透社指出，近幾個月來，美墨邊境的移民越境人數創下新高，引發了對美國總統拜登的移民政策的批評。
共和黨籍的得州州長阿博特（Greg Abbott）將移民問題作為其競選連任活動的核心議題，他在事發後將這起死亡事件歸咎於拜登。他在推特上寫道：「這是他致命的開放邊境政策造成的結果，展示了他（拜登）拒絕執法的致命後果。」
（路透社、美聯社、《紐約時報》）
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