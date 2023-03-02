美國要求TikTok中資出售持股 否則恐被禁

（德國之聲中文網）據《華爾街日報》週三（3月15日）報導，有消息人士透露，拜登政府要求TikTok母公司字節跳動出售該短影音平台的的持股，否則將面臨在美被禁的局面。

據知情人士稱，該要求由美國外國投資委員會（CFIUS），但CFIUS拒絕置評。

TikTok的高管曾表示，字節跳動60%的股份由全球投資者持有，20%由員工持有，另20%由其創始人持有，不過創始人的股份擁有超額投票權，而這在科技公司中很常見。字節跳動於2012年由張一鳴、梁如波等人在北京創立。

TikTok認為強制出售不會解決美國政府認知的安全風險。公司發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）15日告訴路透社：「如果目標是保護國家安全，那麼撤資並不能解決問題：所有權的變更不會對數據的流動或訪問施加任何新的限制。」

CFIUS和TikTok的談判已經進行了兩年多，TikTok已承諾斥資15億美元，保護美國用戶個資免受中國政府的查閱或影響。外界曾批評，該計畫力度還不夠，稱所有中資企業都會需要服從北京的要求。

知情人士透露，目前尚不清楚美國下一步行動是什麼，此事具體的解決方案，還可能需要數月時間。

在美國擁有超過1億用戶的TikTok資安疑慮纏身，日前美國眾院外委會通過草案禁用TikTok，國會議員也提案禁止TikTok等可能對美構成國安威脅的外國科技產品。

美參議員外國科技法案

3月7日，在美國參議院民主黨議員兼情報委員會主席華納（Mark Warner）和共和黨籍參議員圖恩（John Thune）的帶領下，數名參議員提出了應對外國科技國安威脅的法案，若法案通過，這將賦予拜登政府禁用TikTok等海外科技新的權力。

華納表示，該《限制危及信息和通信技術安全威脅出現》法案（RESTRICT Act），將賦予商務部施加限制的能力，其中包括禁TikTok和其他可能構成國安風險的外國科技。

華納提到：「如今，每個人都在談論的威脅是TikTok，和它如何能讓中國共產黨進行監視，或是使有害的影響在美國傳播。然而在此之前，威脅我們國家的是華為和中興通訊。」該法案也適用於來自俄羅斯、朝鮮、伊朗、委內瑞拉和古巴的科技。

圖恩則表示：「這項兩黨合作的立法將採取必要步驟，確保（美國）消費者信息和通信基礎設施的安全。」這項法案要求美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）制定能識別並解決他國對美國信息和通訊產品及服務構成威脅的程序。雷蒙多辦公室拒絕對此評論。

白宮國家安全顧文沙利文（Jake Sullivan）7日對此法案表示樂見，並提到該法案「將加強我們的能力，以應對個別交易帶來的風險，以及涉及敏感技術領域相關國家在特定種類交易上，帶來的系統性風險。」

此前，中國外交部發言人毛寧6日表示：「美方慣於打著國家安全幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。」她說，中方將關注此事後續發展，並支持「有關企業維護自身合法權益」。

據法新社7日消息，TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）表示：「拜登政府不需要國會的額外授權來解決有關TikTok的國安問題，它可以批准已經花了過去六個月的時間審查，與CFIUS（美國外資投資委員會）談判了兩年多的協議」。

美國國家安全局局長仲宗根（Paul Nakasone）7日在國會作證時表示，對母公司為中企（字節跳動）的TikTok，其數據收集和影響潛力感到擔憂。他言及擔憂為「TikTok所有的數據，其次是他們的演算法，以及誰在控制這個算法」。

TikTok在美國引發資安疑慮，華納提案前曾在「福斯週日新聞」中表示，TikTok將會是該法案審查的「可能對象之一」，他擔心基於TikTok推送給用戶的影片，它「可能成為大外宣的工具」。

美國眾議院外交事務委員會於上週三（1日），以24票比16票表決通過一項草案，將授權拜登於美國全面禁用TikTok，該草案若進一步在美國國會闖關成功、獲全體表決通過，將成為美國影響範圍最大的社交媒體限制。

外委會主席麥考爾（Mike McCaul）在該投票表決前曾稱，任何下載了TikTok的人「都為（中國）開了一道獲取他們的個人訊息的後門，這（TikTok）是個進入你手機的間諜氣球」。

民主黨人則反對麥考爾的法案，稱該法案倉促行事，需要通過和專家辯論和磋商進行調查。

中國外交部發言人毛寧2日就美眾院外委會通過該草案回應：「中方堅決反對美國一再泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業。」

在此之前，白宮已於2月底要求，美國政府機構應於30天內在聯邦設備和系統上卸載TikTok；加拿大和歐盟也禁止在公務裝置使用TikTok。在澳洲，雖然內政部長決定不對整個公部門實施TikTok禁令，澳洲的教育部、財政部等部門仍禁止使用TikTok。

對此，TikTok曾回應稱「這些禁令只不過是政治戲劇」，並否認了有關監視用戶的指控。對於歐洲議會禁止員工在手機上使用TikTok，毛寧1日表示：「歐盟聲稱是全球最開放的市場……歐方應該言行一致，尊重市場經濟和公平競爭原則。」

為了消除資安疑慮，出身新加坡的TikTok執行長周受資，3月23日將出席由美國眾院能源暨商業委員會在華盛頓舉行的聽證會，說明TikTok及其母公司字節跳動為解決美國資安疑慮而做的努力。

（綜合報導）

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