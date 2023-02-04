 美國要求30天內刪TikTok 加拿大同步宣布禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2023

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时政风云

美國要求30天內刪TikTok 加拿大同步宣布禁令

路透社引述一份美國官方備忘綠指出，白宮要求政府機構在30天內刪除聯邦設備上的TikTok。同日稍早，加拿大政府單位也正式啟用TikTok禁令。為何國際社會紛紛在此時加快對TikTok限制？

美國白宮2月27日給予政府機構30天的期限，要求他們在其聯邦設備和系統上卸載TikTok。

美國白宮2月27日給予政府機構30天的期限，要求他們在其聯邦設備和系統上卸載TikTok。

（德國之聲中文網）路透社瀏覽了一份來自美國官方的備忘錄，並根據內容報導，美國白宮週一（2月27日）給予政府機構30天的期限，要求他們在其聯邦設備和系統上卸載TikTok。

路透社指出，美國管理和預算辦公室（OMB）主任莎蘭達·揚（Shalanda Young）在該備忘錄中告訴各部門，為了保證美國的數據安全，所有聯邦機構必須從手機和設備系統中刪除TikTok，以避免該中國企業取得美國公部門設備的網路使用資訊。

美國聯邦首席信席安全官德魯沙（Chris DeRusha）說：「這項指導（備忘錄）是政府承諾將確保我們的數位基礎設施，並保護美國人民安全及隱私的一部分。」

備忘錄顯示，此TikTok禁令並不適用於涉及國家安全、執法或安全研究的活動，但這些活動必須經由部門長官同意，且「該例外並不適用於整個部門」。

另外，該備忘錄也表示，美國各政府機構必須在90天內，通過簽署合約解決IT供應商對TikTok的使用問題，並在120天內，在所有新的招標項目中，列入對TikTok的新禁令。

針對這份來自白宮的最新備忘錄，TikTok尚未發表評論。

美國官方發布的TikTok禁令不會影響到透過私人或公司設備使用TikTok的1億多美國用戶。

美國官方發布的TikTok禁令不會影響到透過私人或公司設備使用TikTok的1億多美國用戶。

美有意全面禁用TikTok？

即使這項禁令只會影響到美國TikTok用戶群中的一小部分，而非透過私人或公司設備使用TikTok的1億多美國人，此舉仍加大了美國國內要求全面禁止該應用程式的呼聲

週二（2月28日），美國眾議院外交事務委員會將對一項法案進行表決，該法案將授權美國總統拜登（Joe Biden）全面禁止TikTok用於美國所有設備。

「這（TikTok）是一個進入你的手機的間諜氣球。」美國眾議院共和黨議員、外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）說：「我（提出）的法案將授權政府禁止TikTok或任何威脅美國國安的軟體應用程式。任何在其設備上下載了TikTok的人，都為（中共）開了一道後門以獲取他們的個人訊息。」

去年12月，繼加拿大、歐盟、台灣和美國一半以上的州採取類似舉措之後，美國國會投票決定禁止聯邦僱員在政府擁有的設備上使用TikTok，並給拜登政府60天時間來發布機構指令。

該決議來自對中國政府可能利用TikTok監視美國人的擔憂，且在投票以前，包括白宮、國防部、國土安全部和國務院在內的許多政府機構，都已禁止TikTok用於政府設備。

對此，TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）否認了監視相關的指控，並表示這些擔憂全來自錯誤訊息。

TikTok为何叫人上瘾?

加拿大亦宣布禁令

同日（27日）稍早，加拿大也宣布自28日起禁止政府設備使用TikTok，稱其對隱私和安全構成了「不可接受」的風險，這增加了兩國之間日益加深的裂痕。

加拿大財政委員會秘書處在一份聲明中說，TikTok的數據收集方法提供了相當多的手機內容的權限，加拿大已採取行動、阻止聯邦僱員在未來下載該應用。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）告訴《南華早報》：「這可能只是第一步，也可能是我們需要採取的唯一步驟。」

特魯多說，隨著政府禁止在工作用設備上使用TikTok，「許多加拿大人、企業和私人將反思自己的數據安全，也許也會因此做出選擇。」

TikTok表示對加拿大的決定感到失望。該公司發言人告訴法新社，這項決定是「奇怪的」，因為在此之前，「（加拿大政府）沒有引用任何關於TikTok的具體安全問題，也沒有與我們聯繫討論任何問題。」

日前，歐盟委員會也實施了類似禁令，凸顯出國際社會對進用TikTok的遊說日益增多。加拿大聯邦和省級隱私監管機構也在聯合調查TikTok，關注該平台如何蒐集、使用及揭露個人資訊。

加拿大的這項行動，是中加關係另一個潛在的刺。近期，渥太華指責北京試圖影響其選舉，並對他國進行空中和海上監視活動；北京否認了這些指控，並敦促渥太華停止無端猜測和污衊。

（路透社、法新社、《南華早報》）

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