美國芝加哥「獨立日」遊行槍擊案釀6死多傷

（德國之聲中文網）美國芝加哥北部郊區週一（7月4日）發生重大槍擊案，海蘭帕克市的「獨立日」遊行活動遭槍襲，造成至少6人喪命、30人受傷。當地警方表示，槍手是以步槍從屋頂射擊，相關單位已尋獲作案槍枝，並在經過數小時搜捕後拘留一名男子。

該槍擊案發生於芝加哥市中心北方約40公里的高地公園（Highland Park），這是當地在新冠疫情後首次舉行「獨立日」遊行活動，但遊行開始後僅幾分鐘，沿途就發生了槍擊事件。

警方稱，槍手據信是以步槍從屋頂射擊。早前，當地驗屍官巴內克（Jennifer Banek）在新聞發佈會上表示，6名死者中有5名是成年人，當場死亡。傷者年齡則從8歲到85歲不等。

拘捕22歲白人男子

警方表示，目前已經逮捕一名名叫克里莫（Robert E. Crimo III）的男子。高地公園警察局長喬格曼（Lou Jogmen）週一（4日）晚間表示，警方試圖攔查車輛時，這名22歲的男子試圖逃跑，警方「進行了短暫的追捕，但最終克里莫自首了。」

喬格曼補充稱，目前全案正在調查中，並指出克里莫將接受該部門調查人員的訊問，「以確保或審視他是否與槍擊案有關」。

面對媒體追問，喬格曼拒絕在調查階段稱克里莫為嫌疑人。他說，還需要更多的訊息才能將他與槍擊事件連結起來。

槍擊事件發生後，海蘭帕克市市長羅特林（Nancy Rotering）宣佈取消其他的「獨立日」慶祝活動，並說：「在齊聚慶祝社區與自由這天，我們卻要為隕落的生命哀悼，面對此事帶給我們的恐懼。」

美國總統拜登（Joe Biden）表示，他和妻子對「毫無意義」的槍支暴力感到震驚，在「獨立日」的這天，它再次給一個美國社區帶來悲痛。

事發過程

芝加哥媒體指出，遊行於當地時間週一（4日）上午10開始，槍擊事件約在遊行開始後約10分鐘發生。根據目擊者描述，槍擊案發生後現場混亂、驚慌且令人難以置信。

現場應急指揮官、海蘭帕克警察局長克里斯·奧尼爾（Chris O'Neill）表示，槍手上午10點14分左右開始射擊，目前還不清楚到底開了多少槍，但幾位目擊者稱聽到了大約20發或更多的子彈聲響。

參與遊行的當地居民扎雷姆斯基（Miles Zaremski）向全國公共廣播電台（NPR）表示，當他第一次聽到槍聲時，他誤以為是汽車的引擎逆火或煙花。

他說：「然後突然間，人群...開始以一種踩踏的方式奔跑。然後我小心翼翼地往前走了一點，突然我看到水泥地上有血跡。我看到有人倒在血泊中...我知道發生了大規模槍擊事件。」

扎雷姆斯基說，他急忙去幫忙，但很快就被趕到現場的警察和緊急服務人員驅離。「我看到了大屠殺，我幾乎崩潰了，」他說。

另一名當地居民格利克曼（Debbie Glickman）說，槍擊案發生時，她和同事在一輛遊行花車上，正準備走到遊行的主要路線，接著就看到人們從該區域竄逃。她對美聯社說：「人們開始說：『有槍手，有槍手，有槍手。』於是我們也就跑。那裡一片混亂。」

根據《紐約時報》報導，不幸在這場槍擊案遭射擊喪命的76歲死者托萊多（Nicolas Toledo），原本不想參加當天的遊行活動，但因家人也不想錯過遊行，且他行動不便需要人照顧，所以當天才一同參加。他的家人在遊行前一天還先在遊行現場放置椅子。

當槍擊案發生時，托萊多正坐在輪椅上，就在他兒子和侄子之間。他的孫女說：「我們都很震驚，我們以為這是遊行的一部分。」

美國槍支暴力

這起槍擊事件再次引發美國對槍支暴力問題的討論。上個月，拜登簽署了30年來首部重要的聯邦槍支改革法。這是美國國會議員6月24日在最高法院支持攜帶武器權利的的24小時內，拜登通過的近30年來第一個重大槍枝安全法規。

5月底，美國德克薩斯州發生槍擊案。一名18歲的年輕人在該州小城烏瓦爾德（Uvalde）一所小學槍殺了至少18名兒童，事件另造成3名成人死亡。這場槍擊事件是近十年前康涅狄格州桑迪胡克槍擊案造成28人死亡以來，美國小學最致命的襲擊事件之一。

更早前，一名白人槍手在紐約州第二大城市水牛城的一家超市殺死10名黑人。拜登將水牛城的槍擊事件稱為「國內恐怖襲擊」。

美國經常發生大規模傷亡的槍擊事件和槍支暴力。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，2020年通報了19350起槍支殺人事件，與前一年相比增長了近35%。

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