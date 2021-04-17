美國總統拜登：「以色列有權自我防禦」

（德國之聲中文網）美國總統拜登在與以色列總理納坦雅胡通電話後，對以色列給予哈馬斯的反擊表示理解。拜登表示：「我的希望是此事能越快落幕越好。」同時他也強調，「當數以千計的飛彈進入其領土時，以色列有權自我防禦」。

拜登政府早些時候曾對此次以巴衝突表示深切關注，並敦促衝突各方緩和局勢。美國國務卿布林肯說，他已要求負責以巴事務的最高外交官阿姆爾(Hady Amr)立即前往該地區與雙方代表會面。

布林肯強烈譴責「恐怖組織哈馬斯」在加薩地帶對以色列平民進行的襲擊。他表示，美國仍然致力於兩國解決方案，但新的暴力事件 「使我們離這個目標越來越遠」。

以色列安全內閣決定進行更多的攻擊

據當地媒體報導，以色列內閣決定加大對控制加薩地帶的伊斯蘭組織哈馬斯的軍事行動。媒體資料顯示，位於加薩市中心的財政部和一家哈馬斯銀行已經被摧毀，目的是讓該組織難以繼續控制加薩地帶的金融。以色列軍方說，戰鬥機襲擊了一些戰略建築以及哈馬斯的海軍指揮部。這一類的攻擊將繼續下去。

德國政府：聲援以色列人民，升級暴力毫無意義

德國聯邦總統施泰因邁爾表示，耶路撒冷緊張局勢的升級和越來越多的暴力事件正在使雙方的無辜平民受害。他在同以色列總統通電話時，對以色列人民表示 「毫無保留的聲援」，他説，沒有什麼可以為從加薩地帶對以色列進行襲擊辯解。

德國外交部長馬斯則發表推文稱：「對以色列平民發動飛彈襲擊是無可辯解的行為，對解決以巴衝突毫無幫助，完全是一場毫無意義的暴力升級。衝突雙方目前都必須承擔保護平民安全的義務。」

从加沙发出的火箭弹

以巴雙方多人傷亡

自周一晚間以來，以色列遭受了來自加薩地帶的大量飛彈襲擊。目前為止已有7人死亡，另有200多人受傷。而根據加薩衛生部門的數據，已有67名巴勒斯坦人喪生，包括16名兒童和5名婦女，另有388人受傷。

早些時候，巴勒斯坦武裝分子向以色列發射了數十枚飛彈，包括地中海沿岸的城市。據加薩地帶附近的斯德洛特市政府稱，週三晚上一次飛彈擊中，一名5歲男孩重傷身亡。

週四清晨特拉維夫又響起了警報。在以色列各地也傳出有居民受傷、建築物毀壞以及飛機緊急改變航線等消息。在約旦河西岸，當地衛生部門稱，有近90人在與以色列士兵發生激烈衝突後受傷，主要是在耶路撒冷、希伯倫和納布盧斯等地。

猶太人和阿拉伯人之間的衝突

週三在幾個以色列城鎮，猶太人和阿拉伯人之間爆發了嚴重的對抗。在北部城市阿克里，幾名阿拉伯裔以色列人襲擊了一名猶太人。在特拉維夫郊區，一群憤怒的猶太極端分子將一名阿拉伯司機從他的車上拉下來，使得該名司機身受重傷，此外還有人破壞了阿拉伯人擁有的企業。

以色列的阿拉伯民族約佔九百多萬總人口的百分之二十。歧視情況屢見不鮮，右翼政客經常把以色列的阿拉伯人描繪成猶太國家的敵人。耶路撒冷的歸屬問題是以巴衝突的主因之一，以色列人和巴勒斯坦人都把耶路撒冷視為他們的首都。

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