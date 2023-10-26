美國眾院打破僵局 新任「掌槌人」強生是誰？

（德國之聲中文網）美國眾議院25日結束長達22天群龍無首的混亂局面，由現年51歲的眾議院共和黨會議副主席強生（Mike Johnson）接管國會木槌。不過，美國如今在多項議題上都面臨分裂局面，強生在各項議題上的看法也備受關注。他最為人所知的除了「挺川普派」身分外，強生也反對持續軍援烏克蘭，並在中國議題上採「鷹派」態度。

美國眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）10月3日因政府撥款協議遭到黨內強硬派逼宮，成為美國史上首位在不信任案中遭到罷免的眾院議長。雖然當時暫時避免政府破產危機，但共和黨內鬥不斷也導致國會遲遲無法選出補位人選，直到25日才由51歲、代表路易斯安那州的眾議員強生上位。

不過，各界對於這個只進入眾院不到8年的保守派人士似乎相當陌生。根據美國官方紀錄，強生在踏入政壇前曾擔任律師，經手多項涉及憲法的案件。2016年首度當選為國會眾議員，並在2021年獲選為眾議院共和黨會議副主席。

表態支援以色列

在以哈衝突持續之下，強生當選後提出的第一項法案便是支持以色列，內容重申美國對以色列的承諾，呼籲巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯立即停止攻擊以色列，並且釋放所有人質。

部分民主黨人認為決議中並未提及受害的巴勒斯坦人，因此投下反對票，但國會最終仍以412票對10票通過該項決議。

對中國採「鷹派」

隨著美中競爭深化，強生在美國對中國的態度上採取偏鷹派的立場，同時也是美國「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員。他在2020年曾與其他共和黨人共同撰寫一份國安報告中，主張美國應該針對和中國軍方有關的企業及個人實施更嚴厲的制裁，並希望能與友好國家達成雙邊貿易協定。

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有別於川普過去針對美中貿易戰，採取廣徵關稅的作法，強生表示他更傾向透過制裁來懲罰中國竊取智慧財產權的行為，也支持美國和台灣、印尼等擴大貿易往來。

反對金援烏克蘭

值得注意的是，強生雖然甫上任就提出支援以色列法案，但在烏克蘭議題上卻持相反態度。

強生過去多次反對提供更多資金援助烏克蘭，在「共和黨人支持烏克蘭」（Republicans for Ukraine）項目上的評級為「F」。強生表示，政府對援助資金的監督不足，應把預算花在國內的優先事務上。25日當選後，強生也重申自己支持「有條件」援助烏克蘭。

民主黨人如今欲在國會推動「緊急預算要求」，包含對烏克蘭的600億美元金援，但這項法案在強生的看守下，恐怕會面臨不小挑戰。

挺川普派、質疑2020大選結果

律師出身的強生上位後，他與前總統川普的關係也引發各界關注。

強生在川普被參議院兩次彈劾的審判期間，都擔任他的法律辯護團隊成員，也曾公開質疑2020年美國總統大選的結果，要求最高法院推翻川普在各州落敗的結果，但最終被駁回。

不過，強生25日當選後，被媒體問及他曾在試圖推翻2020年大選結果中擔任的角色時，身旁的共和黨人不斷發出噓聲護航，他本人則直接說「下一題」，拒絕回應。

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反墮胎、反LGBTQ、反移民

在美國社會議題方面，強生屬於保守派，反對墮胎、同性婚姻，曾公開宣稱同性戀「有可能摧毀整個民主制度」，並且在2022年提出法案，禁止學校宣傳或討論性別認同。

另外，強生在移民問題上同樣也抱持鷹派態度，曾三度提出收緊美國庇護制度的法案，其中包含提高無證移民申請庇護的門檻。

領導經驗

強生當選後雖然暫時化解國會癱瘓危機，但他自從2015年進入國會至今僅7年，領導經驗明顯無法和征戰眾院超過十年的前議長佩洛西（Nancy Pelosi）及麥卡錫相比。

如今美國兩黨在包含政府債務在內的多項議題上都存在分歧，強生的資淺標籤，恐怕也會成為他在和民主黨主導的參議院及白宮談判時的潛在阻礙。

（綜合報導）

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