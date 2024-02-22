美國眾議員代表團訪台 北京：堅決反對

（德國之聲中文網）美國眾議院跨黨派代表團於週四至週六（2月22日至24日）訪台，包含去年曾低調來台的「美國與中共戰略競爭特設委員會」（下稱：中國問題特別委員會）主席加拉格爾（Mike Gallagher），及民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、穆理納（John Moolenaar）、莫頓（Seth Moulton）及強森（Dusty Johnson）。

訪團一行人於週四上午分別與台灣總統蔡英文、副總統賴清德見面。加拉格爾與蔡英文會面時表示，全球的自由正遭受威權體制的攻擊，必須時時保持警戒，才能將所珍惜的自由傳給下一代；與賴清德和蕭美琴見面時則指出，此次訪團想傳達的是，若中國領導人習近平跟共產黨作出侵略台灣的決定，「一定會失敗」。他還強調，賴清德就任總統之後，「美國會一直和台灣站在一起」。

對此，中國外交部發言人毛寧在記者會上回應，「台灣是中國領土不可分割的一部份，中方一貫堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的官方往來」，「中方敦促美方務必認清台灣問題的極度複雜性和敏感性」，要求美國恪守「一個中國」原則和《中美三個聯合公報》，「停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤訊號」。

此次為台灣今年1月13日大選後，美國官員第三度訪台，其中前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）及前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg）在選後隔天便抵台；眾院外交委員會議員貝拉（Ami Bera）和狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）則是於1月下旬來台。

蔡英文與美國眾院中國問題特別委員會代表團成員握手致意

美議員提議台灣協助製武

美方代表團22日上午在台灣外交部記者會中，被問及美國對台軍售交貨延遲問題時，克利胥納莫提表示，美國的軍事防衛產業正面臨極大壓力，除了應確保企業針對需求進行更長遠的投資外，美方也應該開始思考有哪些軍事武器是可以由台灣協助製造。

他指出，部分無須轉移過多智慧產權技術，但需要工業生產力的武器，如「155公釐榴彈砲」是當前全球都短缺的，而台灣有潛力成為製造155公釐榴彈砲的合作夥伴，另外還有其他有助於強化嚇阻的武器項目，能夠在當地製造。

延伸閱讀：美日官員專家接力訪台 北京表達嚴正抗議

美國務院通過對台軍售計劃

美國國防部21日宣布，國務院通過一項對台軍售計劃，涉及價值7500萬美元的「先進戰術資料鏈」系統升級項目，內容包含全球定位系統接收器、通訊設備、技術服務等後勤和專案支援。

不過，儘管該計劃已獲得美國國務院開綠燈，不代表相關合約已簽署或談判結束。五角大廈指出，最終的主要承包商仍須透過競爭過程確認。

延伸閱讀：反制美對台軍售 中國宣布制裁五家美軍企業

台灣國防部指出，此計劃將請美方針對整合台灣軍方指管及情監偵系統數據鏈路升級，進行整體規劃及完成部分優先升級作業，以提升現有共同作戰圖像效能，並建立軍事互通性，發揮聯合戰力。

此前，台灣外交部於本月16日表示，已接獲美方正式通知，指行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約3億美元的「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」，包括裝備、訓練、技術支援等內容，成為自拜登政府上任以來，第12度對台軍售。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。