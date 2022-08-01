美國猴痘病例破六千 進入公衛緊急狀態

（德國之聲中文網）在全球新冠疫情（COVID-19）尚未完全平息之際，美國聯邦政府4日宣布進入公共衛生緊急狀態，以加強應對猴痘疫情。目前，美國已累計6600多人感染猴痘，是全球病例最多的國家。

根據美聯社報導，美國宣布進入公衛緊急狀態，這也意味著美國政府將為此騰出資金和其他資源來對抗猴痘病毒。美國衛生與公眾服務部長長貝塞拉（Xavier Becerra）說：「我們準備將應對這種病毒的反應提升到一個新的水平，我們敦促每個美國人認真對待猴痘。」

但在美國衛生部宣布這一聲明之際，拜登政府仍持續面臨對猴痘疫苗供應不足的批評。紐約和舊金山等主要大城市有部分診所表示，他們沒有收到足夠的雙針疫苗來滿足需求，有些不得不停止提供第二劑疫苗，以確保第一劑疫苗的供應。

對此，白宮表示已經提供了超過110萬劑疫苗，幫助將美國國內的診斷能力，提高到每週可做8萬次的測試。

猴痘病毒是通過長時間的皮膚接觸傳播，包括擁抱、擁抱和親吻，以及共用床上用品、毛巾和衣服等。到目前為止，染疫者主要是男男性行為者。但衛生官員強調，這種病毒可以感染任何人。

根據路透社報導，在加利福尼亞州、伊利諾伊州和紐約州宣布緊急狀態後，美國總統拜登本月任命了兩名聯邦官員來協調他的政府對猴痘的反應。

美國食品和藥物管理局局長卡利夫（Robert Califf）表示，該機構正在考慮通過允許醫生從每個小瓶中抽取5劑疫苗，而不是目前的1劑疫苗，並使用不同的皮下接種方法來釋放更多的疫苗劑量。

美國疾病控制和預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，美國政府的目標是為超過16萬高危險人群接種疫苗。

WHO已列猴痘為最高警戒

猴痘原本在非洲部分國家流行，今年在美國蔓延之前，就開始在歐洲傳播。猴痘疫苗和治療一直供不應求，導致這種疾病通常由資金不足的性健康診所來管理。

美國官員們說，美國政府已經分發60萬劑巴伐利亞北歐公司（Bavarian Nordic）的Jynneos疫苗，並部署了1萬4000劑SIGA科技公司（SIGA Technologies）的TPOXX治療劑，但他們沒有透露已經接種了多少。

世界衛生組織（WHO）上個月就宣布猴痘為「國際關注的突發公共衛生事件」，是其最高警戒級別。世衛組織上個月的​​這項聲明，希望能令國際協調一致應對，並釋放資金以在疫苗和治療方面進行合作。各國政府正在部署最初批准用於天花，但也適用於猴痘的疫苗和治療方法。

世界衛生組織表示，這種疾病於1958年首次在猴子身上發現，症狀輕微，包括發燒、疼痛和充滿膿液的皮膚損傷，它通過密切的身體接觸傳播，很少致命，人們往往會在2到4周內康復。

拜登的首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）週四表示，作為控制疫情的努力的一部分，讓同志社區的領導人參與進來至關重要，他也告誡外界，不要對這種生活方式進行污名化。

「社區的參與一直被證明是成功的，」福奇說。

（美聯社、路透社）

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