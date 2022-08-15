美國會議員見蔡英文 中美就台灣議題再隔空交火

（德國之聲中文網）美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey），率領跨黨派訪問團造訪台灣，並在週一（8月15日）拜會台灣總統蔡英文，雙方除討論台美關係和兩岸情勢外，也談及要深化經貿合作，共同打造更安全的區域環境。

根據台灣《自由時報》報導，蔡英文15日上午在接見馬基訪問團時表示，台灣和美國是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化與美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定。

蔡英文表示，面對全球威權主義的擴張，台灣希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈，並盼未來能和美國簽署《避免雙重課稅協定》（ADTA），為台美雙方的相互投資創造更多利基。

馬基指出，這是他第一次訪問台灣，深感榮幸。身為參議院亞太小組主席，他長期以來都非常支持進一步深化台美關係，並稱台灣是民主、人權及言論自由的重要燈塔，然而為了捍衛這些普世價值，每天都受到威脅。

馬基也提到，台灣在全球防疫、科技及製造業——尤其是半導體產業——的成就。他認為，在這充滿不確定性的時刻，美方必須要更加努力確保台灣的和平及穩定。

台灣《中央社》報導，馬基從1976年起擔任美國國會議員至今，1979年曾在美國國會參與《台灣關係法》審議，並且投票支持，是少數參與過該法制定且仍在任的美國國會議員。

台灣總統府表示，馬基同行訪團國會議員成員包括：美國聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）、羅德薇（Amata Coleman Radewagen）等人。

中國再文攻武嚇

馬基一行14日抵台，15日下午離台後，中國解放軍東部戰區再次宣布當日對台灣周邊海空域實施軍演，並首次發布中國戰機俯瞰澎湖列島的影片，強調這是針對「美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾」。

不過，台灣國防部15日晚間表示，有4架殲16戰機逾越台灣海峽中線南端，因為能見度良好，中國軍機在台海中線一帶的高空可清楚俯瞰澎湖，並透過相機的長鏡頭營造「壓縮感、近迫感」，使民眾誤認抵近澎湖。台灣國防部強調，此手法是對台進行認知作戰，呼籲民眾不要輕信。

中國國防部發言人吳謙指出，馬基率團訪台是違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

中國外交部發言人汪文斌同日在例行記者會上批評，馬基一行不顧中方嚴正交涉和堅決反對，「執意竄訪中國台灣地區」。

汪文斌強調，「實現中國統一是不可阻擋的歷史大勢」，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。

英美同批北京「反應過度」

針對美國國會議員接連訪台，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日在例行簡報會上強調，這完全符合美國長年的「一中政策」。普萊斯說，光是今年就約有10個代表團訪台，在此背景下，中國的回應「完全是反應過度」。

普萊斯並指責北京企圖改變台海現狀，他稱，過去一段時間能清楚看到，有一方企圖改變、挑戰、侵蝕過去40多年來作為台灣海峽穩定安全核心的現狀，「這不是美國，也不是台灣，而是中國」。

普萊斯表示，「以任何好戰言論、軍事演習或挑釁行動來回應議員和平出訪，都完全沒必要，完全是反應過度」，美國對中國挑釁的回應適度且負責任，已清楚表明不想升高情勢，沒有理由製造危機，美國也不會不依循國際法在區域飛行、航行和執行任務。

此外，根據台灣中央社，美國總統拜登（Joe Biden）下令美軍的航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）持續在區域留守，美國本週也將宣布支持台灣的額外作為。

除了美國國務院批評北京「反應過度」，英國戰略司令部司令霍肯霍爾（Jim Hockenhull）日前受訪時也指責中國對台灣採取「極其無益的升級行動」，並警告稱北京在該地區的侵略行為可能成為「新常態」。

綜合英媒報導，霍肯霍爾13日在接受英媒採訪時表示，研判中國已經「非常清楚地」表明要在2049年、也就是中華人民共和國建國100年之前「收復」台灣。

另外，他也提到美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台這件事本身沒有不尋常之處，但中國的反應「完全不成比例」。

霍肯霍爾是首位在佩洛西訪台後，首位對遠東地區發表評論的英國軍事首長。他在去年11月曾準確預測俄羅斯將全面入侵烏克蘭。

台灣陸委會：兩岸互不隸屬

針對馬基抵台後，中國當日宣布再軍演，台灣陸委會15日以書面方式回應，對中方的軍演挑釁及無理批判表達強烈抗議，並表示堅決反對中方嚴重危害台海及區域安全的惡劣行徑，稱這對區域穩定發展「將是一個極為危險的信號」。

陸委會重申：「中華民國是主權國家、兩岸互不隸屬，台美長期友誼及安全夥伴關係堅若磐石」。

台灣國防部亦對軍演譴責，並表示全盤掌握台海周邊海空域動態。根據台灣國防部的資訊，截止15日傍晚5時，偵獲中國軍機30架次，其中15架次逾越海峽中線、中國軍艦5艘次。台灣軍方運用任務機、艦置及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

（綜合報導）

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