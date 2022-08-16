美國會議員見蔡英文 中美就台灣議題再隔空交火

美國參議院外委會亞太小組主席馬基訪台見蔡英文，強調台美應加深合作，避免台海衝突。對此，中國宣布再軍演，文攻武嚇。英美則同聲批評中國「反應過度」、企圖讓侵略成為台海「新常態」。
（德國之聲中文網）美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey），率領跨黨派訪問團造訪台灣，並在週一（8月15日）拜會台灣總統蔡英文，雙方除討論台美關係和兩岸情勢外，也談及要深化經貿合作，共同打造更安全的區域環境。
根據台灣《自由時報》報導，蔡英文15日上午在接見馬基訪問團時表示，台灣和美國是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化與美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定。
蔡英文表示，面對全球威權主義的擴張，台灣希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈，並盼未來能和美國簽署《避免雙重課稅協定》（ADTA），為台美雙方的相互投資創造更多利基。
馬基指出，這是他第一次訪問台灣，深感榮幸。身為參議院亞太小組主席，他長期以來都非常支持進一步深化台美關係，並稱台灣是民主、人權及言論自由的重要燈塔，然而為了捍衛這些普世價值，每天都受到威脅。
馬基也提到，台灣在全球防疫、科技及製造業——尤其是半導體產業——的成就。他認為，在這充滿不確定性的時刻，美方必須要更加努力確保台灣的和平及穩定。
台灣《中央社》報導，馬基從1976年起擔任美國國會議員至今，1979年曾在美國國會參與《台灣關係法》審議，並且投票支持，是少數參與過該法制定且仍在任的美國國會議員。
台灣總統府表示，馬基同行訪團國會議員成員包括：美國聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）、羅德薇（Amata Coleman Radewagen）等人。
馬基一行14日抵台，15日下午離台後，中國解放軍東部戰區再次宣布當日對台灣周邊海空域實施軍演，並首次發布中國戰機俯瞰澎湖列島的影片，強調這是針對「美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾」。
不過，台灣國防部15日晚間表示，有4架殲16戰機逾越台灣海峽中線南端，因為能見度良好，中國軍機在台海中線一帶的高空可清楚俯瞰澎湖，並透過相機的長鏡頭營造「壓縮感、近迫感」，使民眾誤認抵近澎湖。台灣國防部強調，此手法是對台進行認知作戰，呼籲民眾不要輕信。
中國國防部發言人吳謙指出，馬基率團訪台是違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。
中國外交部發言人汪文斌同日在例行記者會上批評，馬基一行不顧中方嚴正交涉和堅決反對，「執意竄訪中國台灣地區」。
汪文斌強調，「實現中國統一是不可阻擋的歷史大勢」，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。
針對美國國會議員接連訪台，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日在例行簡報會上強調，這完全符合美國長年的「一中政策」。普萊斯說，光是今年就約有10個代表團訪台，在此背景下，中國的回應「完全是反應過度」。
普萊斯並指責北京企圖改變台海現狀，他稱，過去一段時間能清楚看到，有一方企圖改變、挑戰、侵蝕過去40多年來作為台灣海峽穩定安全核心的現狀，「這不是美國，也不是台灣，而是中國」。
普萊斯表示，「以任何好戰言論、軍事演習或挑釁行動來回應議員和平出訪，都完全沒必要，完全是反應過度」，美國對中國挑釁的回應適度且負責任，已清楚表明不想升高情勢，沒有理由製造危機，美國也不會不依循國際法在區域飛行、航行和執行任務。
此外，根據台灣中央社，美國總統拜登（Joe Biden）下令美軍的航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）持續在區域留守，美國本週也將宣布支持台灣的額外作為。
除了美國國務院批評北京「反應過度」，英國戰略司令部司令霍肯霍爾（Jim Hockenhull）日前受訪時也指責中國對台灣採取「極其無益的升級行動」，並警告稱北京在該地區的侵略行為可能成為「新常態」。
綜合英媒報導，霍肯霍爾13日在接受英媒採訪時表示，研判中國已經「非常清楚地」表明要在2049年、也就是中華人民共和國建國100年之前「收復」台灣。
另外，他也提到美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台這件事本身沒有不尋常之處，但中國的反應「完全不成比例」。
霍肯霍爾是首位在佩洛西訪台後，首位對遠東地區發表評論的英國軍事首長。他在去年11月曾準確預測俄羅斯將全面入侵烏克蘭。
針對馬基抵台後，中國當日宣布再軍演，台灣陸委會15日以書面方式回應，對中方的軍演挑釁及無理批判表達強烈抗議，並表示堅決反對中方嚴重危害台海及區域安全的惡劣行徑，稱這對區域穩定發展「將是一個極為危險的信號」。
陸委會重申：「中華民國是主權國家、兩岸互不隸屬，台美長期友誼及安全夥伴關係堅若磐石」。
台灣國防部亦對軍演譴責，並表示全盤掌握台海周邊海空域動態。根據台灣國防部的資訊，截止15日傍晚5時，偵獲中國軍機30架次，其中15架次逾越海峽中線、中國軍艦5艘次。台灣軍方運用任務機、艦置及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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佩洛西訪台、中國軍演引發兩岸情勢升高之際，美國參議院外委會亞太小組主席馬基週日率團訪台。台灣當局稱這是展現無懼中國威脅恫嚇的情誼，中方則譴責美國干涉內政並宣佈在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。