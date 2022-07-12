美國會議員促制裁港檢控官 港府：橫蠻霸凌

（德國之聲中文網）美國國會及行政當局中國委員會（CECC）12名跨黨派議員，於週三（7月20日）聯署去信美國總統拜登，要求制裁負責政治案件的香港律政司刑事檢控官。信中寫道，香港律政司檢控人員是損害法治的「共犯」，在拘禁政治犯上扮演重要角色；並形容當局設立「特別職務組」專門處理政治案，此做法是把政治檢控制度化。

信件同時指出，不是每個檢控官都參與政治檢控，部分人也曾發聲批評領導層違反專業道德。雖然預計新任律政司司長林定國會延續強硬手腕，但個別檢控人員現時仍可拒絕涉足政治案件。參與聯署的議員認為，美方應制裁自願參與政治案的檢控官，因為他們導致行使人權的人士被任意拘押。

CECC信件指，自2019年反修例運動以來，港府以示威或政治相關罪名拘捕超過1萬人，近3000人被起訴。而北京訂立的《港區國安法》剝奪了香港法律制度對被告的保障，包括大幅提高保釋門檻、由指定法官審案、被告有機會被送返中國內地受審等。信件舉例，言語治療師工會羊村繪本案、法庭旁聽人士因拍掌聲援而被控煽動罪等，已證明政治檢控對言論自由的負面影響。

哪些檢控官被點名？

CECC上週發表的研究報告，點名律政司15名參與國安法案件和其他矚目政治案件的檢控人員。當中，領導整個刑事檢控科的刑事檢控專員楊美琪，是民主派初選案的首席檢控官。另至少5名高級檢控官來自「特別職務組」，包括主理首宗國安案「唐英傑案」的周天行、檢控《立場新聞》的伍淑娟、負責《蘋果日報》國安案的羅天瑋等。其他被點名的檢控官，還有負責六四集會案、「612基金」案、「721事件」相關案件等。

因應反修例示威衍生大量案件，律政司在2020年4月成立「特別職務組」，網頁稱是處理「公眾秩序活動」案件。及後，該部門也主責檢控國安法被告。CECC報告提及，檢控官在香港的《檢控守則》下有一定酌情權，例如基於社會公正，並非一定要作出檢控。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在報告發表後透過發言人稱，「強烈支持」報告內容，並說在《香港人權與民主法案》下，任何涉及侵犯人權者「必須面對制裁」。美國國會分別在2019和20202年通過《香港人權及民主法案》與《香港自治法案》，及後美國政府根據此法制裁多名主理香港事務的中港官員，包括新任行政長官李家超。

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律政司長：如胖虎般橫蠻

港府週四（7月21日）發聲明回應，批評包括CECC在內的美國政客「橫蠻無理的霸凌行徑嚴重違反國際準則，同時粗暴地干涉香港事務和中國內政」，有關制裁是威嚇。聲明指，律政司檢控人員一直獨立和公正地秉行公義，檢控時嚴格按照國際慣例，只會根據法律及證據作決定，不會因涉案人士的政治理念或背景而有不同處理。

律政司司長林定國表示：「以任何卑劣行徑企圖向我們的檢控人員施壓都只會徒勞無功。」明報報導，林定國上週向全體律政司人員發內部電子郵件，稱他與行政長官李家超在CECC報告發表後親自會見被點名的檢控人員，表示港府和中央必會盡一切能力確保他們能安心工作，不需顧慮。

林定國在週日（7月17日）接受無綫電視訪問時說，早已預計自己可能受制裁，並稱當局有「適當方法」保障律政司人員不會受制裁影響。他說前線檢控官只是「打工」，斥責CECC針對他們是「卑鄙無恥」，並如此比喻：「想起的小時候的卡通片，《叮噹》裡的技安、現時叫《多啦A夢》的胖虎，橫蠻無理。」對於《香港基本法》23條立法，林定國則說政府現在沒有確實時間表，要深思熟慮做法律研究。

美國維持香港旅遊警示

另外，美國國務院本週二（7月19日）更新旅遊提示，維持香港於第四級，呼籲國民不要前往（Do not travel），其餘同級的國家是緬甸、伊朗、伊拉克、北韓、俄羅斯和委內瑞拉。美方自今年3月起對香港發出最高級別旅遊提示，當時並列第四級的還有韓國和新加坡等，但後者已於一個月後下調回最低級（第幾級？）。

公告指出，香港因為清零政策實施嚴格的防疫規定，令家長和小孩有機會被分隔。除此以外，香港政府也指香港濫用本地法律，尤其自港區國安法推行後，外國人和組織前赴當地會面臨更高的被捕、拘留、起訴和驅逐出境的風險。公告並特別提及，中國的官方宣傳（propaganda）錯誤指控美國公民有份挑起香港的動盪，在部分情況更加會發佈他們的個人資料，引致社交媒體上的暴力威脅。

（綜合報導）

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