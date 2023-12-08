 美國會公布《國防授權法案》 擬助台練軍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2023

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美國會公布《國防授權法案》 擬助台練軍

美國國會軍事委員會7日公布2024年度《國防授權法案》協商版本報告，內容涵蓋多項涉台計劃，要求美國國防部替台灣軍隊制定綜合訓練計劃，並在網路安全方面強化與台灣的合作，以提升台灣戰力。

美國國會參眾兩院7日公布《國防授權法案》協商會議報告，接下來將送兩院表決，通過後再由美國總統拜登簽署生效。（資料照）

美國國會參眾兩院7日公布《國防授權法案》協商會議報告，接下來將送兩院表決，通過後再由美國總統拜登簽署生效。（資料照）

（德國之聲中文網）美國國會參眾兩院軍事委員會週四（12月7日）公布2024財政年度的《國防授權法案》（NDAA）協商會議報告，法案總金額達8742億美元。其中多處涉及美國與台灣的防務關係；特別值得注意的是，法案要求美方協助台灣訓練軍隊。

這份會議報告由共和黨籍的眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）、民主黨籍的參院軍委會主席里德（Jack Reed）等人共同發布，全文逾3000頁。兩院軍委會的聲明寫道：「我們的國家面臨前所未有、來自中國、伊朗、俄羅斯和北韓的威脅。重要的是我們現在就採取行動，保護國家安全。」

此版本的《國防授權法案》仍需獲參眾兩院表決通過，並交由美國總統拜登簽署，才會生效。

美國將助台訓練軍隊

根據兩院軍委會提供的解說文件，此版本的《國防授權法案》中的第1309條，要求美國國防部長替台灣的軍隊「制定綜合的訓練、諮詢與制度能力建構計劃」。

該條款的目的之一，是要使台灣軍隊能在台灣實施「分層防禦」，促進「不對稱戰略防禦戰略」的運用，並強化台美軍方之間的互通與信息共享。

至於具體的訓練方向，初步將強化台軍的戰術熟練程度，並透過聯合訓練和演習來加強台軍的聯合軍事能力，且台灣可在適當時參與雙邊或多邊軍演。此外，後備軍的改革、整編，以及台灣國防部在網路安全的防禦能力上，也納入計劃之中。第1518條款也關注了美台之間的軍事網路安全，要求美國國防部在這方面尋求與台灣合作。

不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力

今年2月，《華爾街日報》報導曾引述不具名的美國官員說法，稱美國將在台灣部署100名至200名士兵，比遠先大約30人左右的規模高出4倍，擴大美方不願正式公開的對台軍事訓練，並在不激怒中國的情況下，協助台灣訓練和發展自我防衛。

台灣總統蔡英文曾在2021年接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，證實有美軍駐守在台灣。2019年，美國在台協會（AIT）亦曾證實，自2005年起就有現役美軍進駐AIT。

沒納入協商版的涉台條款

《國防授權法案》參眾兩院的原先版本中，各有其他涉及台灣和中國的條款，但許多並未納入最後的協商版，例如眾院版原有一項條文，要求美國國防部提交報告，說明若中國企圖攻擊、侵略台灣，美國應達到哪些軍事部署、後勤、維護上的要求，才能提升美國抵禦解放軍的能力。參院版並無類似條款，協商版則註明，法案內已有其他條文要求五角大廈做相關報告。

眾院版另一條款則要求美方邀請台灣的海軍完全地參與2024年的「環太平洋軍演」（Rim of the Pacific），但此條未納入協商版本，因為在2023財年的法案中已有相關條文，授權美國印太司令部可在適當情況下邀請台灣參與明年的環太軍演

眾院原版還有一項條款禁止美國資金用於製造、採購或展示「把台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島、蘭嶼劃為中國領土」的地圖；另一條則規定資金不得用來推廣台灣「一國兩制」方案。這兩條皆未納入協商版。

明年度的美國《國防授權法案》協商版本未納入的條文，包含一項規定美國資金不得推闖台灣「一國兩制」方案的條款。圖為台北自由廣場一警。（資料照）

明年度的美國《國防授權法案》協商版本未納入的條文，包含一項規定美國資金不得推闖台灣「一國兩制」方案的條款。圖為台北自由廣場一警。（資料照）

參院版則有條款預計修法允許美國財政部、商務部推行對外投資的審查流程，以保護特定的科技領域，並「避免美國投資幫助到敵對的技術開發」。此條同樣沒列入協商版。

美國將批准出售核潛艦給澳洲

除了涉台議題之外，這份協商版的《國防授權法案》另一項重大進展是關於美英澳三國同盟（AUKUS）。在國會兩大黨達成妥協後，協商版將完全授權AUKUS協議通過與實行，批准向澳洲出售核潛艦，並協助澳洲發展自己的核艦隊。

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）對此表示「振奮與充滿希望」。他表示，第一艘美國核潛艦預計在未來10年內出售給澳洲。

今年10月，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）造訪華府時，曾呼籲美國國會盡快通過相關法案，盼在今年推進AUKUS進程。2021年，美英澳推出AUKUS安全同盟，外界普遍將這視為在印太地區制衡中國影響力的舉措。

延伸閱讀：澳洲如何平衡中美關係？ 專家：政軍分離

（綜合報導）

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