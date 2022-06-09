美國情報機構加強鎖定中國 華裔擔憂遭殃

美國情報單位正加強對中國的監控，有高層官員坦言，他們可能搜集更多華裔美國人的通話與電郵。有倡議團體擔憂，這可能影響美國公民自由，特別是華裔人士。
（德國之聲中文網）美中競逐加劇，美國情報機構持續加大對中國的打擊力度，有高層官員坦言，他們可能將蒐集更多來自美國華人的電話和電子郵件，這引發當局可能監控公民自由的疑慮。
美國情報機構正迫切希望更瞭解中國在核武、地緣政治、新冠疫情起源等問題上的決策。雖然兩黨都支持美國對中國採取更強硬的態度，但有民權團體和倡議人士憂心若美國加強對中國的監控，可能導致華裔美國人受到不同程度的影響。
美聯社舉例，像是與中國的親屬或和當地人通話聯繫時，他們的通信和電郵都可能成為情報蒐集的目標，儘管情報機構無法量化他們對這類情報蒐集的頻率，但公民自由恐受侵犯已備受關切。
對此，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）在一份於5月底發布的報告中提出幾項建議，包括對情報機構僱員擴大進行反下意識偏見培訓，以及在機構內部重申，聯邦法律禁止基於某人的種族背景而將其列為監控或情搜目標。
美聯社報導，綜觀美國歷史，當局以國家安全的名義歧視公民群體的做法由來已久，日裔美國人在第二次世界大戰期間曾經被迫進入拘留營。1960年代的民權運動中，非裔領袖也受到當局監視。
華裔美國人遭受美國政府歧視的歷史更久，最早可以追溯至1882年的《排華法案》，該法是第一部明確禁止特定族裔、實施移民禁令的法律。
亞裔美國人聯邦僱員非歧視組織（AAFEN）共同創辦人阿里安妮·翁（Aryani Ong）表示，亞裔人士有時「不被認為是忠誠的美國人」。她認為，美國情報總監辦公室這份報告有助於就「公民權利」與「國家安全」交集的問題進行對話。
阿里安妮與其他倡議人士指出，司法部針對北京經濟間諜及駭客行動發起的「中國倡議」計畫，在多起對美國大學校園內的亞裔美籍教授起訴失敗後，司法部已取消了「中國倡議」這個名稱。
同時為印尼裔及華裔的阿里安妮說：「我們經常聽到，我們不能削弱我們的國家安全的說法，似乎捍衛亞裔美國人的憲法權利與我們的國防背道而馳或互相對立。」
根據美國法律和情報指南，國家安全局在監控過程必須屏蔽美國公民的身份，但若發現該公民可能有問題，則必須交由聯邦調查局（FBI）處理。
美國聯邦調查局無需法院的搜查令，就能檢視國家安全局所收集到的資料。人權倡議人士長期認為，這方面的調查以不成比例地針對少數族裔。
美國情報總監辦公室的報告指出，對華裔美國人來說，他們的資料「可能會有更大的風險」。這種偶然蒐集「對美籍華人以及與中國有商業或個人關係的非華裔人士」資料，可能會增加附帶風險。
報告也建議對人工智能項目進行審查，以確保它們「避免延續歷史偏見和歧歧視」。報告還建議整個情報界的機構，應為處理偶然蒐集資訊者擴大避免下意識偏見的培訓。
一位不願透露姓名的國家安全局高級官員表示，該機構要求對官員進行反下意識偏見培訓，但該培訓並非針對所有員工。他指出，培訓是要讓情報分析員瞭解，禁止為壓制不同意見或基於種族、民族、性別或性取向取而蒐集情報，並稱該機構正審視美國國家情報總監辦公室的建議內容。
中央情報局（CIA）去年底曾向雇員發布了新指令，表示不鼓勵他們使用「中國的」（Chinese）這個詞來描述中國政府。該指南建議以「中國」、「中華人民共和國」或「北京」稱中國政府。而用「中國的」（Chinese）來指人民、語言或文化。
（美聯社）
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