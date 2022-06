美國情報機構加強鎖定中國 華裔擔憂遭殃

(德國之聲中文網)美中競逐加劇,美國情報機構持續加大對中國的打擊力度,有高層官員坦言,他們可能將蒐集更多來自美國華人的電話和電子郵件,這引發當局可能監控公民自由的疑慮。

美國情報機構正迫切希望更瞭解中國在核武、地緣政治、新冠疫情起源等問題上的決策。雖然兩黨都支持美國對中國採取更強硬的態度,但有民權團體和倡議人士憂心若美國加強對中國的監控,可能導致華裔美國人受到不同程度的影響。

美聯社舉例,像是與中國的親屬或和當地人通話聯繫時,他們的通信和電郵都可能成為情報蒐集的目標,儘管情報機構無法量化他們對這類情報蒐集的頻率,但公民自由恐受侵犯已備受關切。

對此,美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)在一份於5月底發布的報告中提出幾項建議,包括對情報機構僱員擴大進行反下意識偏見培訓,以及在機構內部重申,聯邦法律禁止基於某人的種族背景而將其列為監控或情搜目標。

美聯社報導,綜觀美國歷史,當局以國家安全的名義歧視公民群體的做法由來已久,日裔美國人在第二次世界大戰期間曾經被迫進入拘留營。1960年代的民權運動中,非裔領袖也受到當局監視。

華裔美國人遭受美國政府歧視的歷史更久,最早可以追溯至1882年的《排華法案》,該法是第一部明確禁止特定族裔、實施移民禁令的法律。

國家安全 VS 公民權利?

亞裔美國人聯邦僱員非歧視組織(AAFEN)共同創辦人阿里安妮·翁(Aryani Ong)表示,亞裔人士有時「不被認為是忠誠的美國人」。她認為,美國情報總監辦公室這份報告有助於就「公民權利」與「國家安全」交集的問題進行對話。

阿里安妮與其他倡議人士指出,司法部針對北京經濟間諜及駭客行動發起的「中國倡議」計畫,在多起對美國大學校園內的亞裔美籍教授起訴失敗後,司法部已取消了「中國倡議」這個名稱。

同時為印尼裔及華裔的阿里安妮說:「我們經常聽到,我們不能削弱我們的國家安全的說法,似乎捍衛亞裔美國人的憲法權利與我們的國防背道而馳或互相對立。」

根據美國法律和情報指南,國家安全局在監控過程必須屏蔽美國公民的身份,但若發現該公民可能有問題,則必須交由聯邦調查局(FBI)處理。

美國聯邦調查局無需法院的搜查令,就能檢視國家安全局所收集到的資料。人權倡議人士長期認為,這方面的調查以不成比例地針對少數族裔。

華裔憂遭歧視

美國情報總監辦公室的報告指出,對華裔美國人來說,他們的資料「可能會有更大的風險」。這種偶然蒐集「對美籍華人以及與中國有商業或個人關係的非華裔人士」資料,可能會增加附帶風險。

報告也建議對人工智能項目進行審查,以確保它們「避免延續歷史偏見和歧歧視」。報告還建議整個情報界的機構,應為處理偶然蒐集資訊者擴大避免下意識偏見的培訓。

一位不願透露姓名的國家安全局高級官員表示,該機構要求對官員進行反下意識偏見培訓,但該培訓並非針對所有員工。他指出,培訓是要讓情報分析員瞭解,禁止為壓制不同意見或基於種族、民族、性別或性取向取而蒐集情報,並稱該機構正審視美國國家情報總監辦公室的建議內容。

中央情報局(CIA)去年底曾向雇員發布了新指令,表示不鼓勵他們使用「中國的」(Chinese)這個詞來描述中國政府。該指南建議以「中國」、「中華人民共和國」或「北京」稱中國政府。而用「中國的」(Chinese)來指人民、語言或文化。

(美聯社)

© 2022年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。