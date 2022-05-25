美國德州校園槍擊案：你需要知道的幾件事

（德國之聲中文網）美國德州校園槍擊案震驚全球，更造成19名年紀介於7至10歲的小學生喪命。該起槍擊案再次引發美國槍支管制過於寬鬆的討論，德國之聲為讀者整理有關這起槍擊案的後續以及這場案件如何再次曝出美國槍支暴力問題上的分歧意見。

案發細節

槍枝暴力頻傳的美國社會，24日再度發生死傷慘重的大規模槍擊事件。德州警官說，事件始於當天上午11:30左右，首次通報指有名武裝人員正在接近學校。

綜合媒體報導，槍手帶著步槍進入正在上課的羅布小學，他衝進一間教室，就開始殺人。後來，槍手與趕來的警方爆發槍戰。直至下午1點多，警員衝進教室，殺死了被堵在裡面的槍手。

發生槍擊案的烏瓦爾德（Uvalde）社區是個以拉丁裔為主的小鎮，約有16,000名居民，距離墨西哥邊境約75英里（120公里）。發生槍擊事件的羅布小學包括二年級、三年級和四年級在內，共有近600名學生，學校是棟單層建築，位於一個住宅區。

目前所有受害者的身份已經被確認，共有19名兒童和2名老師喪命。

槍手犯案動機？

德克薩斯州州長阿伯特稱，據報道，今年18歲的槍手薩爾瓦多·拉莫斯（Salvador Ramos）是一名高中輟學生，沒有已知的精神健康問題或犯罪紀錄，在槍擊事件發生前，他購買了步槍和彈藥，犯案前沒有明顯的徵兆。

州長阿伯特說，拉莫斯槍殺計劃的唯一跡象是在他到達學校約30分鐘前在臉書上發帖，透露他要射殺他的祖母。並在臉書上的第二個帖子中，槍手說他已射殺了他的祖母。在第三個帖子中，槍手說他在一所小學進行射殺。

不過，阿伯特對槍手在臉書上發帖的描述，很快遭到了臉書母公司Meta公司發言人斯通的質疑。他在推特上寫道：「阿伯特州長描述的信息是一對一的私人短信，而該訊息是在可怕的悲劇發生後發現的。」

槍手身份背景

美國媒體引述拉槍手莫斯生前朋友透露，自小經常受到欺凌，情況在高中時期最為嚴重。《CNN》稱，拉莫斯平時在漢堡店上班，和同事很少互動。另外，《華盛頓郵報》報導指，拉莫斯於5月16日度過18歲生日，隨即合法買入犯案的長槍。

《NPR》記者根據其採訪的幾名學生說法指出，拉莫斯是一個安靜的孩子。雖然拉莫斯所居社區是大家幾乎彼此都互相認識的地方，但他們只是把拉莫斯當作同學，他是名有時因語言障礙而被欺負的同學。

史上第三慘重校園槍擊案

這場悲劇是近年來，美國似乎永無止境的大規模槍擊事件中的最新一起。就在10天前，10名黑人在紐約州一家超市的槍擊事件中被槍殺。

羅布小學槍擊事件已成為德州史上死者最多的校園槍擊案，也是在2007年維吉尼亞理工學院（33死）與2012年桑迪胡克小學之後，美國史上第三慘重的校園槍擊事件。《紐約時報》稱，這是自2012年桑迪胡克小學的20名兒童和6名教育工作者被槍殺以來，美國中小學中槍擊事件中，死亡人數最多的一次。

根據美國非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）的數據，造成21死的德州小學槍擊案，已是2022開年至今的144天內，美國發生的第212起大規模槍擊事件（mass shooting）。該數據統計，截至5月24日，2022年已有包括650兒童在內，共超過17000名美國人死於槍支暴力。

管控槍枝呼聲再起

槍擊案發生後，美國民主黨議員紛紛再度呼籲槍枝管控，民主黨參議員克里斯·墨菲在參議院發表演講，情緒激動地質問：「我們在幹什麼？我們在幹什麼？」墨菲稱，這種事只會發生在這個國家而不是其他的地方。他表示，沒有哪個地方的孩子會在去學校的時候想到今天可能會被槍擊中。

美國總統拜登，將在幾天後前往德州看望遇害者家屬。他表示，類似事件層出不窮，未來還會重演，他對此感到「受夠了」。拜登說：「我已經受夠了，而且厭煩這種事了。我們必須採取行動。別告訴我，我們無法對這場大屠殺有所影響。」

另外，NBA金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）週三（25日）在賽前記者會上也針對德州小學槍擊案發表評論，他悲痛拍桌表示：「我受夠那些沈默和藉口，每次發生類似事件，我們都只能為受難家屬哀悼！」他直指，購買槍枝的背景審查法案躺了2年未能通過，就因為「這些人想要繼續掌權！」

支持擁槍聲音仍在

美國德州槍擊案後，前總統特朗普仍將出席本週五（5月27日）舉行的美國步槍協會（NRA）年會，該年會舉行地點為德州最大城市休斯頓，距離槍擊案發生的小學僅有4小時的車程。特朗普週三（5月25日）表示，他將按原計劃出席NRA年會並演講。

另外，綜合美媒報導，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）在槍擊案發生後，表示仍認為人們有攜帶武器的權利，但在購買槍支前應接受「嚴格的背景調查」。

馬斯克通過電郵向美媒《CNBC》表示：「我堅信，攜帶武器的權利是防止政府潛在暴政的重要保障。從歷史上來看，保有其對人民的權力是當權者不允許民眾擁有槍支的原因。」

馬斯克還認為，媒體繼續報道槍擊事件，是在給 「大規模殺人犯」他們所尋求的關注。

至於德州當地眾議員托尼·岡薩雷斯（Tony Gonzales）在槍擊案發生後引用《聖經》為遇難兒童祈禱，卻因為其擁槍立場而遭民眾怒斥虛偽。此前，他曾兩次投票反對美國眾議院的兩項控槍措施。

且在德州小學槍擊案發生後，岡薩雷斯對槍支管制政策避而不談，只是稱大家關注的焦點應該放在本案21名受害人的家庭上。

（綜合報導）

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