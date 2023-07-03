美國巴爾的摩爆大規模槍擊案 至少2死28傷

（德國之聲中文網）根據美國警方，當地時間週日（7月2日）凌晨12點35分許，美國馬里蘭州巴爾的摩市一個社區戶外派對上，發生大規模槍擊事件，造成至少2人死亡、28人受傷，傷者之中約一半是兒童，調查人員正尋求公眾協助追捕多名嫌疑人。

隨著美國國慶假期來臨，美國人常群聚參加遊行、烤肉和看煙火表演。當地媒體報導稱，當日的「布魯克林日」社區派對共有數百人參加，現場有茶點，活動包括騎小馬和跳舞。犯罪現場的電視畫面顯示，警方用膠帶封鎖了一片草地，周圍杯盤狼藉，散落著派對垃圾。

路透社報導指，地方政府尚未透露這起槍擊案的作案動機，僅證實有1名18歲女性和1名20歲男性因此喪生。截至2日下午，另有9名傷者仍在醫院治療，其中部分情況危急。

巴爾的摩警察局代理局長沃利（Richard Worley）表示，此案的28名傷者中，約有14人年齡在18歲以下，但警方仍在確認受害者年齡。美媒NBC旗下的巴爾的摩電視台WBAL-TV報導，傷者的年齡落在13歲至32歲之間。

《巴爾的摩太陽報》引述非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）可追溯的最早數據稱，若以受害者人數而言，這起槍擊案可能是巴爾的摩自2014年以來最大的單一槍枝暴力事件。該組織亦指，這是美國今年第337起造成4人以上傷亡的槍擊案。

沃利說，警方正在搜尋嫌犯：「我們知道（嫌犯）肯定不止一個，但不知道有多少人。」他也呼籲民眾提供任何有助識別犯案者的資訊、影片。

事發社區的一位居民告訴《巴爾的摩太陽報》，他當時站在自家門外，聽到槍響後，人們便驚慌失措地逃離現場、尋求掩護，場面十分混亂：「家長到處大叫著尋找兒女，也不知道孩子是否中彈。」

美國電視台Fox 45採訪的另1名目擊者則稱，他聽到20至30聲槍響。

巴爾的摩市長斯科特（Brandon Scott）稱，這起槍擊案為「魯莽、懦弱之舉」，並誓言將把肇事者繩之以法：「在找到你們之前，我們是不會停止的。我們一定會找到你們。」

斯科特也稱，此次事件再次凸顯了美國街頭非法槍枝之氾濫，以及「那些不該擁槍的人獲取槍枝的能力」，也顯示有必要正視並因應此事。

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（美聯社、路透社、法新社）

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