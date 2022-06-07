 美國對取消部分對中關稅有分歧？ 戴琪稱緩解通膨有限 | 经济纵横 | DW | 23.06.2022

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经济纵横

美國對取消部分對中關稅有分歧？ 戴琪稱緩解通膨有限

白宮對於是否撤部分對中關稅出現意見分歧，美國貿易代表戴琪22日出席聽證會時，表明對中關稅是「重要籌碼」，可以提高美國經濟中長期競爭力，對於緩解當前美國面臨的高通膨效果有限。

Katherine Tai

美國貿易代表戴琪22日出席國會聽證會表示，關稅是很重要的手段，她絕對不會放棄。

（德國之聲中文網）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）週三（22 日）出席國會聽證會時表示，對中關稅是美中貿易關係中「重要的籌碼」，可以提升美國中長期競爭力，若取消關稅對緩解短期通貨膨脹的影響有限。

戴琪出席參議院撥款委員會小組舉辦的聽證會，說明拜登政府貿易計畫。有議員當場提問，移除關稅是否會鼓勵北京更多惡行，戴琪回應，「在我來看，對中國的關稅是很重要的籌碼，身為貿易代表絕對不會放棄。」

戴琪補充，「就短期挑戰而言，我們可以做的事情有限，尤其針對通貨膨漲。」但她認為，關稅和其他貿易工具可以提高美國經濟中長期的競爭地位。路透社指出，從戴琪的最新談話顯示，她仍在推動美國總統拜登（Joe Biden）保持對中關稅籌碼。

是否調降對中關稅？

拜登延續特朗普執政時期，對中國進口產品課徵25%的高額關稅。美國政府稱，中國在競爭中採用了不公平手段，施加重稅是為懲罰對方，保護自己的工商業。不過當前美國面臨40年來最嚴重的通貨膨脹，拜登政府不得不想辦法抑制物價飆漲壓力。

早前，拜登表示，取消對某些中國商品的高額關稅也在考慮之中。但至今尚未有具體時間表及可能取消關稅的項目。

USA I Janet Yellen

美國財長耶倫屬於降稅派，日前稱從特朗普時代沿用至今的對中關稅政策，毫無戰略意義，反而提高了消費者的成本。

對於是否調降關稅，白宮各方意見出現分歧，《彭博社》點出，戴琪的論調和美國財長耶倫（Janet Yellen）形成對比。早前，耶倫才指出對中關稅傷害美國企業和消費者，造成嚴重通貨膨脹。耶倫表示，撤銷關稅並非萬靈丹，但有助於壓低價格，並稱拜登政府正在尋求「重新配置」關稅。

另外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前也說，為了壓低通膨，撤銷某些商品的關稅是合理的做法。

知情人士向路透社透露，拜登還在考慮降低關稅，而降幅還未定案，預計到下週登場的七大工業國集團（G7）峰會前不會有動作。

尋找新手段

戴琪聽證會上的證詞中說，從2021年10月開始，美方通過與中方領導人的直接討論，向北京施壓，要求其履行與特朗普政府達成的第一階段貿易協議，但中方對於履行承諾的意願明顯有限。

戴琪說，無論是301調查或關稅，當前的重點在於如何強化美國競爭力，以及捍衛美國在有中國大陸參與的全球經濟中的利益；美國必須善用手中所有可用的手段以及找尋新手段，密切關注大局。

戴琪表示，美國貿易代表署（USTR）透過現有或新的雙邊、複邊及多邊協議與安排，努力深化與關鍵貿易夥伴的往來，包括上個月恢復與印太區域的來往，宣佈啟動印太經濟架構（IPEF）。

中央社報導，戴琪也特別點名台灣。她表示，美方本月初也宣佈在美國在台協會（AIT）、駐美代表處的架構下，啟動美台21世紀貿易倡議，以發展具體方式強化與台灣的經貿關係。

（路透社、彭博社、中央社）

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