 美國對中情報網破口　難打進習近平決策圈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美國對中情報網破口　難打進習近平決策圈

美國情報機構正將重點從反恐、轉向監控中國這個最大的潛在對手，並瞄準了科技對抗。但多名美國情報官員透露，自10年前在華情報網絡被破獲後，CIA如今已難以觸及中國的決策核心。

多位美國情報官員證實，美國難以重建在中國的間諜網，圖為美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯3月29日到國會出席（資料照）

多位美國情報官員證實，美國難以重建在中國的間諜網，圖為美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯3月29日到國會出席（資料照）

（德國之聲中文網）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）早前表示，被拜登政府列為美國安全最大威脅的中國，仍是CIA的任務首要目標。但情報官員指出，自10年前美國布署在中國地面的線人網絡被破壞後，至今仍還無法重建。這也導致今日的美國對中國領導人習近平及其核心圈子的了解有限，難以窺探他們就台灣等關鍵安全問題的機密情資。

《華爾街日報》近日引述多名前任及現任國安官員的說法稱，中國10年前有系統性的抓捕CIA布署在中國的情報網，多達20名美方線民遭處決或監禁，其中還不乏北京高階官員。

儘管美方近年來持續重建在中國的人力情蒐能力，但官員指出，美國如今對於習近平及他身邊的核心決策圈，在台灣等關鍵安全議題上的秘密審議了解有限。一名前資深情報官員坦言，「我們對中國的領導計畫和意圖根本沒有真正的了解」。

美國CIA總部大廳的標誌（資料照）

美國CIA總部大廳的標誌（資料照）

美中互抓間諜

事實上，隨著美中競爭加劇，雙方光是在今年就多次公開宣稱抓獲對方的間諜。

今年8月，美國司法部起訴了2名華裔海軍士兵，其中一名22歲的已經歸化為美國公民的魏金超，被檢方指控向中國提供海軍機密信息，而且首次跟中方人員接觸時仍在申請歸化，但依舊向對方提供包含海軍艦艇上的武器系統在內的敏感軍事資料。

另外一名遭起訴的為26歲美國海軍下士趙文恆。美國檢方指出，趙文衡在服役期間，收受中方賄賂，將涉及軍事的敏感照片和影片提供給中國情報官員而被美方逮捕，並於今年10月認罪。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇當時回應：「美國政府和媒體經常炒作與中國有關的所謂間諜案件。中方堅決反對美方無端中傷和抹黑中國。」

不過，就在美方公布這兩起海軍間諜案後，中國也在短短10天內先後宣布逮捕2名在海外遭到美方人員策反的中國公民

中國國家安全部在8月11日聲稱，逮捕中國某軍工集團一名曾姓職員，指他在公派至義大利留學進修期間，遭美國駐義大利大使館的CIA探員滲透，對方承諾給付巨額報酬並協助他舉家移民赴美，換取中國「核心秘密情報」。

美國情報官員坦承，他們難以打進中國國家主席習近平的決策圈。圖為習近平2017年訪問越南，在下機時對群眾揮手（資料照）

美國情報官員坦承，他們難以打進中國國家主席習近平的決策圈。圖為習近平2017年訪問越南，在下機時對群眾揮手（資料照）

另一名39歲的郝姓涉案人則為某國家部委幹部，在日本留學期間結識美國駐日使館官員，進而認識CIA人員，還與美方簽署「參諜協議」、培訓及考核，返國後按照美方要求進入「國家部委」工作，在中國境內與美方人員多次秘密接觸，包括提供情報以及收取間諜活動費用。

延伸閱讀：助中拉攏澳官員 華裔領袖遭以反外國干預法定罪

從一連數起的案例就可以看出，如今美中之間除了在檯面上因貿易、科技、人權等議題上出現分歧，檯面下的情報戰也持續升溫。不僅美國積極重建在中國的情報網絡，中國也在實施反間諜行動的同時，持續對美國進行情蒐

中國官媒：美國自證其罪

對此，中國官媒《環球時報》週四（12月28日）發表社論指出，CIA公開宣揚對中國進行間諜行為，或許是想誇大自己的價值，以便向國會索取更多的預算支持，但這更是「自證其罪」。

社論說，美國在炒作、攻擊所謂「中國間諜」話題時，從來拿不出確鑿證據，總是先給中國潑髒水，然後要求中國「自證清白」。 而《華爾街日報》的報導，說明美國很清楚「間諜」行為的不正當性，但自己說起來卻大言不慚，一副「你們拿我也沒辦法」的樣子。

延伸閱讀：斯帕弗當年在華被捕 竟因加拿大間諜行動?

社論表示，美國認為中國無時無刻不在監視美國各地的軍事基地、監聽他們的敏感資訊、偷竊他們的重要文件等等。 而美國有著世界上最強大的國力，卻在安全上表現得草木皆兵。如果說外界過去對此感到難以理解，那麼該報導正好表明，美國的恐懼恰恰來自於自身的行為。

社論還說，該文還證明中國的反間諜工作是卓有成效的。中國打破了美國的在華間諜網，並讓它在10年期間不能重建，「這是（中國）反間諜工作的一大成果」。

美國與中國曾在今年2月因為一起間諜氣球案，讓關係陷入緊張（資料照）

美國與中國曾在今年2月因為一起間諜氣球案，讓關係陷入緊張（資料照）

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

North Korea's leader Kim Jong Un attends the 5th National Meeting of Mothers in Pyongyang in this picture released by the Korean Central News Agency on December 4, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

北韓官媒：金正恩下令軍方加速戰爭準備 28.12.2023

北韓在過去幾個月以來持續發射間諜衛星、試射導彈。面對來自美日韓的施壓，北韓領導人金正恩27日宣布要加強與美國的戰爭準備。與此同時，韓國首都則舉行演習，為北韓潛在偷襲可能做好準備。

FILE PHOTO: Airplane is seen in front of Chinese and Taiwanese flags in this illustration, August 6, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

美媒：習近平告訴拜登「中國終將統一台灣」 21.12.2023

有美媒引述消息披露，習近平在舊金山「拜習會」期間告訴拜登：中國終將統一台灣，只是時間問題。中方還要求拜登發布聲明，表態支持中國「和平統一」台灣，但遭美方回絕。對此，白宮拒絕證實，但稱習近平想統一「不是新鮮事」。

ARCHIV 2018 *** TAIPEI, TAIWAN - NOVEMBER 22, 2018: People wait at Taoyuan International Airport near Taipei, Taiwan. It is Taiwan s largest and busiest airport. xkwx taiwan, tayouan, Taoyuan International Airport, taipei, asia, international, airport, interior, concourse, terminal, modern, contemporary, architecture, people, traveler, travelers, travel, tourist, tourists, passengers, waiting, journey, business, indoor, indoors, timetable, schedule, arrivals, board

藍綠民調拉近 中國台商返鄉投票意願增加 27.12.2023

隨著2024年台灣大選進入最後階段，數十萬在長住中國的台商、台幹和眷屬，成為藍綠角力的兵家必爭之地。在中國的台商究竟是怎麼看待本次大選？他們又是否真的會回台投票？

广告

媒体看中国

2017年，民众走过北京街头的“中国梦”展板

德语媒体：习近平故意拖慢中国经济？

中国经济为什么疲软？《法兰克福汇报》认为，不排除习近平是有意为之，因为他认定中国经济界应该为对抗美国的战略目标而服务。《新苏黎世报》则指出，如果习近平愿意回归实用主义路线，基本盘优于西方国家的中国经济仍然有望恢复快速增长。