美國將7家中國實體列黑名單 涉航天研究機構

（德國之聲中文網）美國商務部週二（8月23日）在網路發出公告，出於國家安全與外交政策關切考量，將7個主要與航天領域有關的中國實體，列入出口管制黑名單。

路透社報導，根據美國「聯邦公報」（Federal Register）的內容，美國商務部把中國航天科技集團第9研究院771研究所、772研究所，中國空間技術研究院502研究所、513研究所，中國電子科技集團43研究所、58研究所，以及珠海歐比特控制工程公司等7個實體，列入出口管制名單。

美國商務部表示，中國航天科技集團、中國空間技術研究院，以及中國電子科技集團皆具有中國官方背景，而這些實體因為「取得與試圖取得源於美國的產品，以支持中國的軍事現代化行動」。

美國商務部還另外指出，未來任何供應商，若要對這些列入黑名單的中國實體出口材料或商品，需要獲得美國商務部「工業和安全局」（BIS）的許可。

中國官方背景濃厚

據了解，此次被列入黑名單的中國航天科技集團和中國電科，兩大實體均是中共十大軍工企業。而這十大軍工集團，是由中國國務院出資並直接管理，承擔中國國防建設重大項目的生產經營職能及國防科研生產，為中國軍隊提供各種武器裝備研製和生產經營活動。

根據中國航天科技集團網站的介紹，該集團的前身源於1956年成立的國防部第五研究院，主要從事運載火箭、各類衛星、飛船、太空探測器、太空站等宇航產品和戰略、戰術導彈武器系統的研究、設計、生產、試驗和發射服務。

中國電科主要從事軍民兩用大型電子信息系統的工程建設，包含重大裝備、通信與電子設備等，其主要業務主要分為軍品和民用品兩大部份，是典型的軍民融合集團企業。

「又搞打壓遏制」

美國商務部表示，加上新增的7家中國實體，美國已將約600家中國實體列入了實體清單，其中110餘家是拜登政府執政以來所新增。

中國官媒《環球時報》以「又搞打壓遏制」的標題，抨擊美國政府為打擊特定國家企業，創造了一系列出口管制工具，如「實體清單」、「軍事最終用戶清單」等，導致許多中國企業都被列入這些清單，與美國企業的合作因此受限。

中國商務部發言人早前表示，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈、供應鏈造成嚴重威脅，「不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。」

（綜合報導）

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