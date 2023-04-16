美國宣布蘇丹交戰雙方停火72小時

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（4月24日）晚間表示，蘇丹軍隊和準軍事民兵快速支援部隊已達成72小時的停火協議。

布林肯說：「經過過去48小時的密切談判，蘇丹武裝部隊（SAF）和快速支援部隊（RSF）已同意從4月24日午夜起，實施全國的停火，為期72小時。」他表示，美國將與區域、國際夥伴，以及蘇丹的民間利益相關者互相協調，以促成長久的停戰。

透過協調，各方將建立委員會來監督永久停火協議，並安排人道主義事宜。布林肯說，將與盟友持續合作，實現共同目標，即在蘇丹恢復民選政府。

過去9天的交戰之中，至少曾3次宣布了停火協議，但都未完全實行。儘管如此，週末期間戰鬥相對緩和，使各種撤僑行動得以啟動。

RSF表示，停火有助於推動人道主義工作，方便平民前往安全地區和醫院，以及外交使團的撤離。RSF誓言要遵守停火協議，並警告SAF勿一再違反休戰協議。

聯邦國防軍的空中巴士運輸機搭載從蘇丹撤離的僑民降落在柏林

以色列提議主持停火談判

為實現長期的停火，以色列提議主持蘇丹交戰各方的會談。

路透社引述以色列外交部長科恩（Eli Cohen）的聲明稱，以色列高級官員在過去幾天內主導了調解工作，過程「非常有希望」。聲明中說：「自該國爆發戰事以來，以色列一直在通過各種渠道促進停火，過去幾天與各方討論的進展非常有希望。」

2月，以色列和蘇丹達成關係正常化的協議，終結了雙方幾十年來的敵意關係。

衝突可能會「吞噬」非洲

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）24日警告說，蘇丹過去一週來的武裝衝突「有可能在蘇丹境內引發災難性的大規模戰火，進一步吞噬整個區域，甚至擴及更大的範圍」。

古特雷斯在聯合國安理會上發言，敦促各國發揮影響力來停止衝突，協助蘇丹重回民主的道路。

他說：「我們都必須在能力範圍內採取一切措施，將蘇丹從深淵的邊緣拉回來......在這個可怕的時刻，我們與他們站在一起。」

與此同時，聯合國持續在蘇丹進行疏散工作。一支聯合國車隊載著約700人離開首都，經過850公里（約530英里）的艱難旅程，前往沿海城市蘇丹港，協助這些人經紅海撤離。

24日，聯合國宣布駐蘇丹特使佩爾特斯（Volker Perthes）以及使團主要工作人員將繼續留在蘇丹，持續努力解決當前危機。

蘇丹內亂導致難民潮

（法新社、路透社、德新社）

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