 美國呼籲中國：讓聯合國人權高級專員自由調查新疆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2022

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美國呼籲中國：讓聯合國人權高級專員自由調查新疆

联合国人权事务高级专员巴切莱特（ Michelle Bachelet ）今年5月将出访中国，计画包含访问新疆地区。美国3月9日呼吁中国，应确保巴切莱特能不受任何阻碍监督，进入新疆调查其人权现况。

Michelle Bachelet Jeria UN Generalversammlung

联合国人权事务高级专员巴切莱特

（德国之声中文网）美国週三（3月9日）呼吁中国，应确保联合国人权事务高级专员巴切莱特（ Michelle Bachelet ）今年5月出访中国时，能「不受阻碍和不受监督地进入」新疆所有地区，以调查新疆维吾尔人的真实情况。

本週稍早，巴切莱特在3月8日宣布，她的办公室已与中国政府达成访问协议，预计将在今年5月访华，其中行程包括计画在新疆停留。

美国驻联合国大使克罗克（Sheba Crocker）在一份声明中表示，任何对巴切莱特团队访问的干预，形同是在支持中国方面的「政治宣传」，帮助中国否认对新疆穆斯林维吾尔人的虐待。

克罗克还称，巴切莱特及其团队若要进行一次可信的访问，行程应该要包含访问那些据报「受到暴行、虐待与侵犯人权的地点」。巴切莱特必须能够与新疆的维吾尔人和团体举行私人会晤。

睽违17年再访中国

巴切莱特週二（3月8日）对联合国人权理事会表示，她很高兴能宣佈与中国政府达成了访问协议。她的办公室和中方已在为预定5月进行的访问做具体准备。

若5月行程如期，这将是联合国人权高专自2005年来，相隔17年再次访问中国。

新疆位于中国西北边陲。国际人权组织相信，至少有100万穆斯林少数民族被关押在该地区的所谓“再教育营”，其人权受到广泛侵犯，其中包括强迫劳动、女性被强制绝育。

美国政府和另5个西方国家议会认定中国对新疆维吾尔人实施"种族灭绝"政策。北京断然否认这一指控。

联合国人权事务高级办公室也撰写了一份关于新疆人权状况的报告，但公布日期一直被推迟。目前仍不清楚，报告何时会公开。

多年来，北京一直表示乐见巴切莱特访疆，但双方似乎难以就她提出的关于访问"需有意义且不受限制"的要求达成协议。

2022冬奥会期间，联合国秘书长古特雷斯在北京对中方领导人说，希望他们允许巴切莱特对中国做"可信的"访问，包括前往新疆。

巴切莱特今天宣布了达成协议的消息。她并告知人权理事会，准备工作必须考虑到 中方严格的防疫规定，为此，北京政府也接受了人权高专办派先遣团队，为她在中国的逗留、对新疆等地的实地考察做准备。先遣团队下月启程。 

（法新社）

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