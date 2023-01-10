 美國又一大學禁抖音 參議員提議全國禁止 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2023

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美國又一大學禁抖音 參議員提議全國禁止

在美國又一所大學推動禁止TikTok之際，知名共和黨參議員更是表明，未來將提案在美國全國範圍內禁止TikTok的使用。

抖音示意圖

抖音示意圖

（德國之聲中文網）美國各地對中國知名影音軟體抖音（TikTok）的禁令逐步增加，共和黨對華鷹派的參議員霍利（Josh Hawley）週二（1月24日）更表示，他將提出一項法案，目標是在全美範圍內禁止使用TikTok。

路透社報導，霍利他在推特上說，「TikTok 是中國進入美國人生活的後門。它威脅到我們孩子的隱私和心理健康」，他還強調， 「現在我將立法在全國範圍內禁止它」。但霍利沒有說明何時提出該法案。

TikTok 的母公司是中國公司字節跳動，它目前已經面臨一項禁令，該禁令將阻止美國聯邦僱員在政府擁有的設備上使用或下載TikTok。

TikTok在一份聲明中表示，霍利採取了錯誤的做法。

「參議員霍利呼籲全面禁止TikTok，這對國家安全、數據安全、隱私和在線危害等廣泛的問題採取了零零碎碎的做法」，發言人奧伯韋特 (Brooke Oberwetter) 說。「我們希望他將精力集中在整體解決這些問題上，而不是假裝禁止一項服務，可以解決他關心的任何問題，或讓美國人更安全。」

威斯康星大學禁TikTok

美聯社報導，美國威斯康星大學系統發言人皮奇（Mark Pitsch）週二（1月24日）表示，他們將禁止在大學系統的設備上使用TikTok。

截至目前為止，美國近一半的州已經屏蔽了這家中國公司的應用程序。本月早些時候，民主黨籍的州長埃弗斯 (Tony Evers) 禁止在威斯康星州的手機和其他設備上使用TikTok，理由是對隱私、安全和安保存在潛在風險。

但州長當時的命令，並不適用於擁有4萬名教職員工的威斯康星大學系統，因為大學不是行政分支機構。該大學系統的旗艦學校是威斯康星大學麥迪遜分校，該校擁有多個TikTok帳戶，其中一個是女排校隊的帳戶。美國的大學經常使用TikTok帳戶，作為招聘工具來聯繫高中生。

TikTok在全球範圍內受到年輕人的歡迎，圖為俄烏戰爭前，烏克蘭的年輕人在街上使用TikTok （資料照）

TikTok在全球範圍內受到年輕人的歡迎，圖為俄烏戰爭前，烏克蘭的年輕人在街上使用TikTok （資料照）

最近幾週，美國其他一些大學也禁止使用TikTok，包括奧本、俄克拉荷馬、阿肯色、佐治亞、愛荷華和德克薩斯。

TikTok歸字節跳動所有，這家中國公司於2020年將總部遷至新加坡。批評人士稱，中國政府可以訪問用戶數據，例如瀏覽歷史和位置。美國武裝部隊還禁止在軍事設備上使用該應用程序。

TikTok被三分之二的美國青少年使用，並已成為世界上該領域第二大最受歡迎的軟體。但美國兩黨長期以來，一直擔心北京會利用法律和監管權力獲取美國用戶數據，或試圖推動親中國的敘述、或錯誤信息

（路透社、美聯社）

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