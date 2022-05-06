美國務院官網更新美台關係 專家：更明確闡述對台政策

（德國之聲中文網）美國國務院5月5日更新官網的「美台關係事實清單」，將「美國不支持台獨」及「台灣是中國的一部分」等內容刪除。新版介紹也加入了涉及美國對台軍售的「六項保證」等內容。

雖然網頁顯示國務院是5日更新相關內容，但直到10日才獲得華文媒體的廣泛關注。

相關更改被部分人士視為美台關係增溫的一個現象，但台美關係專家也重申，這些內容更新並不代表美國對台政策有任何改變。美國智庫「大西洋理事會」的非常駐研究員莊宛樺（Jessica Drun）告訴德國之聲：「基於美國的『一中政策』與美台關係的非官方性質，美國仍不支持台灣在法律上獨立。相反地，這次的內容更新，顯示了美國對台政策現有內容的優先次序轉變，以及美國以更清晰的方式呈現對台政策。」

莊宛樺表示，美國更新國務院網站有關台灣政策的內容，是要近一步澄清美國現有的對台政策。她強調：「在中國努力控制關於台灣議題話語權的前提下，美國國務院此舉便更有必要了。北京經常錯誤地將各國的『一中政策』與其『一中原則』混為一談。」

美國哈佛大學費正清中心博士後研究員南樂（Lev Nachman）也向德國之聲表示，美國國務院更新「美台關係事實清單」的內容可被視為台美關係的正面變化，因為從台灣的角度來看，這些內容更新代表了美國對台關係的保證。但他也表示：「美國國務院從清單中刪除『我們反對台灣獨立』這句話，並不代表美國突然可接受台灣獨立。美國的立場仍是反對任何改變台海現狀的行為。」

南樂重申，美台關係的改善並不意味著美台關係的改變。他說：「美國國務院添加與『六項保證』相關的內容，都已行之有年，而非新的政策。美國只是將相關政策以更明確的方式呈現出來。」

與此同時，美國海軍10日發佈聲明，表示美軍第七艦隊提康德羅加級導向飛彈巡洋皇家港號通過台灣海峽，這也是美國軍艦第５次行經台海。美國海軍在聲明中表示，此舉顯示美國對自由開放印太地區的承諾。

中國批美「掏空一中原則」

中國外交部發言人趙立堅10日在例行記者會上表示，美國修改「美台關係事實清單」是「虛化、掏空一中原則的小動作」。他說：「這種在台灣問題上搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法必將引火燒身。」

趙立堅重申，美國應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守在台灣議題上對中國做出的政治承諾，落實拜登有關美國不支持台獨的表態，並停止藉涉及台灣議題「搞政治操弄」。

上海復旦大學美國研究中心副主任信強在接受中國官媒《環球時報》訪問時也說，美國對台政策表述的變化，體現了美國政府對台政策的調整，而刪除「不支持台獨」對中國來說，是美國對台政策上一個「大退步」。他說，此舉正在不斷掏空美國「一個中國」政策的內容。

信強表示，美國官方對台政策表述的改變，意味著美國未來會繼續弱化「不支持『台獨』」，甚至不再公開表達這個立場。同時，美國對於一中原則與「台灣是中國一部份」的表述也會越來越弱化。他預測，美國未來會進一步提高美台的實質關係，例如官員互訪或支持台灣有意義地參與聯合國系統，而對於中國震懾「台獨」的行動，美國也可能會有更強烈的回應。

對於中國外交部所謂「美國掏空一中原則」的說法，「大西洋理事會」的研究員莊宛樺則認為，中國說法是想刻意曲解美國長期的對台政策。她說：「美國從沒遵守中國的『一中原則』，美國也沒有受到該原則的約束。相反地，美國一直認為，台灣的地位是通過美國自己的『一中政策』來確定的，美國也一直根據這一政策處理與台灣的關係。」

美國務院：對台立場未變

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日聲明稱，美國對台灣的立場並未改變，並說美國僅承認北京是中國的政府，5日的更新只是純粹更改該事實清單內容，因為該清單內容已數年未調整。他說：「我們的政策沒有改變。我們所做的只是更新一份概況介紹，這也是我們在世界各地關係中經常做的事情。這份清單反映了美國與台灣堅若磐石的非正式關係。我們呼籲中華人民共和國採取負責任的行為，不要製造假象來增加對台灣的壓力。」

台灣外交部10日也在記者會上回應表示，美國已說明其對台政策未改變，台灣會持續加強其自我防衛能力，並深化與美國、理念相進國家的合作。台灣外交部發言人歐江安重申，拜登上任以來，重申恪守台灣關係法、六項保證，對台承諾是堅若磐石。

「大西洋理事會」的莊宛樺也重申，美國國務院在「美台關係事實清單」內加入「六項保證」的內容，代表美國國務院以更完整與準確的方式闡述其「一中政策」，那就是以《台灣關係法》、三個聯合公報和六個保證為基礎來推動對台政策。

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