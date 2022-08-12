美國務院：中國操縱網路 壓制對新疆批評

（德國之聲中文網）美國國務院全球參與中心（GEC）週四（8月24日）發佈關於中國操控新疆輿論的觀察報告，內容指出，中國當局在網路上「操縱和主導」涉新疆議題的話語權，並出動網軍發動網路霸凌，製造人民支持政府的假象。

這份名為«中華人民共和國操縱有關新疆的全球公眾輿論的活動»的報告點出，中國利用所謂的「那又怎麼說」主義（whataboutism）和錯誤對等，試圖轉移對其新疆政策的審查。此外，報告指北京將其訊息業務「外包和私有化」以觸及外國受眾，並使用機器人、網紅和網絡霸凌達成目的。

這些網路行動大部分會在西方社群媒體上進行，例如中國禁止的推特、臉書和YouTube等平台。

該報告整理出中國政府透過「信息宣傳策略」、「宣傳話語重點」及「PRC宣傳人員」三大方向，來操縱與主導言論。

信息策略：刷屏、草根營銷、智能生成圖片

美國國務院指出，中國政府擅長利用刷屏（flooding），即通過大量投放各種網絡內容，來壓倒它認為在搜索引擎和社交媒體上對其不利的信息，最常用於宣揚北京有關對待維吾爾人的言論。

為了進一步操控網路風向，當局會發動草根營銷（astroturfing）利用假帳號發文並製造某項政策、個人或觀點獲得廣泛支持的假象。報告引用《紐約時報》報導稱，負責新疆的宣傳官員會製作影片上傳到網路平台，進而散播到YouTube和推特。

研究人員發現自2021年1月起，親中的網絡使用者會使用人工智能生成的圖片來以假亂真，其中一些帳戶不斷否認中國在新疆的暴行，謊稱獨立調查的證據都是美國與其盟友捏造。

另外，報告提到中國政府會通過跨國鎮壓行動，特別是在海外橋民社群，在線上和線下騷擾反對中國政府人士，使其受到威脅後，進行自我審查。

宣傳話語：否認批評、宣揚正能量

該報告認為，中國外交部發言人常利用「那又怎麼說」論調和錯誤對等的謬論，來轉移對中國政府的批評，比如：聲稱指控者虛偽，甚至反指其他國家也同樣犯有侵權行為。

除了極力否認批評，中國政府亦會使用如「#美麗新疆」及各種有關新疆的標籤，來散播有關新疆正能量的故事，進而反駁其他國家指控當局犯下反人類罪行和種族滅絕的獨立報導。

PRC宣傳人員：外交官、官媒、網紅、網絡噴子

報告稱，在中國被稱為「戰狼」的外交官員，對外界的指責常以直接言語回擊，甚至採用對抗的方式，其言論會透過中國國官媒，如：《環球時報》、《中國日報》、央視和新華社等，至少用12種語言進行大外宣。

分析公司Miburo Solutions認定中國國家媒體旗下有200多名的網紅，主要是在第三國製作38種語言的社交媒體內容，包括英語、西班牙語、法語、阿拉伯語和俄語。據報告指出，這些網紅平均每人擁有30萬名粉絲，官方會安排網紅到新疆旅行，藉由網紅的聲量推進關於新疆的宣傳。

報告揭露，中國網信辦和中央宣傳部在全國範圍雇用網路噴子（Internet trolls）（指在網上惡意批評者）替當局的政策辯護，另會發動網路攻擊、侮辱和騷擾反政府人士。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。