 美國務院：中國操縱網路 壓制對新疆批評 | 文化经纬 | DW | 25.08.2022

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文化经纬

美國務院：中國操縱網路 壓制對新疆批評

美國國務院週四（8月24日）公佈報告指出，中國試圖利用網絡「操縱和主導」涉及新疆議題的話語權。在這當中，常見的手法像是發動網軍進行網路霸凌，或是透過外交官員、網紅等進行大外宣。

China | Xi Jinping in Xinjiang

美國國務院報告揭露中國當局試圖控制與主導網路輿論，扭轉西方對中國新疆等議題看法。（資料畫面）

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推特周四发布消息指出，它们从平台上移除了近3500个传播亲政府讯息的帐号，其中有超过2000个是在推特上散播与新疆相关的亲中论述。不过，澳大利亚智库的分析结果显示，这些帐号在推特上的成效并不好。

网络安全公司FireEye 8日发布最新调查报告，指今年早些发现在网络上散播有利中国政府的新冠假讯息的行动已扩展至新的语言与社交平台。这些帐号也呼吁人们参与美国的示威行动。

中澳关系紧张之际，澳大利亚一份调查报告指，当地4家中文媒体为中共拥有或资助，很多媒体的微信公众号也由中共控制，藉此进行政治宣传及动员。

（德國之聲中文網）美國國務院全球參與中心（GEC）週四（8月24日）發佈關於中國操控新疆輿論的觀察報告，內容指出，中國當局在網路上「操縱和主導」涉新疆議題的話語權，並出動網軍發動網路霸凌，製造人民支持政府的假象。

這份名為«中華人民共和國操縱有關新疆的全球公眾輿論的活動»的報告點出，中國利用所謂的「那又怎麼說」主義（whataboutism）和錯誤對等，試圖轉移對其新疆政策的審查。此外，報告指北京將其訊息業務「外包和私有化」以觸及外國受眾，並使用機器人、網紅和網絡霸凌達成目的。

這些網路行動大部分會在西方社群媒體上進行，例如中國禁止的推特、臉書和YouTube等平台。

該報告整理出中國政府透過「信息宣傳策略」、「宣傳話語重點」及「PRC宣傳人員」三大方向，來操縱與主導言論。

信息策略：刷屏、草根營銷、智能生成圖片

美國國務院指出，中國政府擅長利用刷屏（flooding），即通過大量投放各種網絡內容，來壓倒它認為在搜索引擎和社交媒體上對其不利的信息，最常用於宣揚北京有關對待維吾爾人的言論。

為了進一步操控網路風向，當局會發動草根營銷（astroturfing）利用假帳號發文並製造某項政策、個人或觀點獲得廣泛支持的假象。報告引用《紐約時報》報導稱，負責新疆的宣傳官員會製作影片上傳到網路平台，進而散播到YouTube和推特。

Pakistan I Baumwolle I Anbau

中國當局操控網率輿論，來美化對新疆實施的不人道政策。

研究人員發現自2021年1月起，親中的網絡使用者會使用人工智能生成的圖片來以假亂真，其中一些帳戶不斷否認中國在新疆的暴行，謊稱獨立調查的證據都是美國與其盟友捏造。

另外，報告提到中國政府會通過跨國鎮壓行動，特別是在海外橋民社群，在線上和線下騷擾反對中國政府人士，使其受到威脅後，進行自我審查。

宣傳話語：否認批評、宣揚正能量

該報告認為，中國外交部發言人常利用「那又怎麼說」論調和錯誤對等的謬論，來轉移對中國政府的批評，比如：聲稱指控者虛偽，甚至反指其他國家也同樣犯有侵權行為。

除了極力否認批評，中國政府亦會使用如「#美麗新疆」及各種有關新疆的標籤，來散播有關新疆正能量的故事，進而反駁其他國家指控當局犯下反人類罪行和種族滅絕的獨立報導。

PRC宣傳人員：外交官、官媒、網紅、網絡噴子

報告稱，在中國被稱為「戰狼」的外交官員，對外界的指責常以直接言語回擊，甚至採用對抗的方式，其言論會透過中國國官媒，如：《環球時報》、《中國日報》、央視和新華社等，至少用12種語言進行大外宣。

China | Zhao Lijian, Stellvertretender Generaldirektor der Informationsabteilung des Außenministeriums von China

中國大陸發動戰狼外交宣傳戰，企圖影響有關新疆話題輿論。

分析公司Miburo Solutions認定中國國家媒體旗下有200多名的網紅，主要是在第三國製作38種語言的社交媒體內容，包括英語、西班牙語、法語、阿拉伯語和俄語。據報告指出，這些網紅平均每人擁有30萬名粉絲，官方會安排網紅到新疆旅行，藉由網紅的聲量推進關於新疆的宣傳。

報告揭露，中國網信辦和中央宣傳部在全國範圍雇用網路噴子（Internet trolls）（指在網上惡意批評者）替當局的政策辯護，另會發動網路攻擊、侮辱和騷擾反政府人士。

（綜合報導）

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