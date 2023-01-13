 美國加強打擊中國海外警務站 FBI投入搜查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2023

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时政风云

美國加強打擊中國海外警務站 FBI投入搜查

美國聯邦調查局（FBI）日前搜查了紐約唐人街的一棟大樓，讓這個疑似由中國警方設置的海外警務站曝光。中國駐美大使館則試圖淡化此一事件。

美國聯邦調查局示意圖（資料照）

美國聯邦調查局示意圖（資料照）

（德國之聲中文網）一個疑似由中國政府在美國紐約開設的警務站，日前遭到美國聯邦聯邦調查局（FBI）搜查。但中方淡化這些據點的作用，只說他們搭配了志願者，幫助中國公民執行日常事務，這也讓中國警方在海外的服務站問題，再度浮上檯面。

《紐約時報》報導，知情人士透露，作為與布魯克林美國檢察官辦公室進行刑事調查的一部分，FBI反情報特工去年秋天搜查了位於紐約的一棟大樓。這棟位於紐約唐人街的六層樓玻璃建築，內部疑似有著中國的警察哨所。

但那些透露FBI搜查的人士，是在匿名的情況下說明的，因為他們沒有被授權討論此事。而中國駐美國大使館週三（1月11日）淡化了前哨站的作用，稱他們配備了志願者，幫助中國公民執行日常任務，比如在更新駕駛執照。

此次搜索代表了一場全球爭議的升級，這圍繞中國在海外監管其僑民的問題。愛爾蘭、加拿大和荷蘭官員已呼籲，中國應停止在他們國家的警察行動。FBI這次的突襲搜查，是外界所知道的第一起，美國當局從中國海外警察服務中心扣留文件的案例。

但中國官方新聞媒體報導中，不但援引了警方和中國地方官員的名字，而且對這些行動的描述截然不同。中方報導吹捧這些辦公室的效率，這些辦公室通常被稱為海外警察服務中心。

一些報導稱，中國前哨基地在不與當地官員合作的情況下「收集情報」，並破獲國外犯罪活動。這些公開的說法，讓人不清楚究竟是誰在管理這些辦公室。這些員工有時被稱為「志願者」，有時是「工作人員」，甚至在至少在一種情況下是「主任」。

中國警方示意圖（資料照）

中國警方示意圖（資料照）

引發西方政府關注

《紐約時報》報導，西方官員將這些前哨基地，視為北京對包括持不同政見者在內的海外中國公民，進行監視的更大舉措之一部分。最臭名昭著的此類行動被稱為「獵狐行動」，中國官員在該行動中，追捕海外逃犯並迫使他們回國。

根據中國官方媒體報導和發表的公開聲明，至少有四個中國地方政府，包含福州、青田、南通和溫州，在海外設立了數十個警務哨所，包含日本、義大利、法國、英國、德國、匈牙利、捷克共和國和其他國家。

「從人權的角度來看，這非常令人擔憂。我們實質上是在允許中國僑民受中華人民共和國控制，而不是受制於我們的國家法律」，爲歐洲議會斯洛伐克籍議員擔任顧問的默海姆-艾爾（Igor Merheim-Eyre）說，「這顯然產生了巨大影響，不僅對我們與歐洲各地華人僑民的關係，而且對國家主權也產生了巨大影響」。

美國長樂公會疑涉入

根據中國官方媒體《中國青年報》報導，福州市設立在紐約的前哨基地，是設在紐約華人社區組織「美國長樂公會」的辦公室內。該報去年發表了一份文件，列出了各個警察哨所。長樂是福建省福州市底下一個區的名稱。

《紐約時報》報導，這篇文章後來被刪除，但中國警察哨所的地址與私營企業的地址相符，同一棟樓還包括了中餐館和商業協會。但中國駐華盛頓大使館，將這些空間描述為「由願意提供幫助的當地海外華人社區提供」。

紐約市長亞當斯與警方（資料照）

紐約市長亞當斯與警方（資料照）

「美國長樂公會」由紐約市長亞當斯（Eric Adams）的捐助者盧建順領導。目前尚不清楚盧建順是否是FBI調查的重點。紐約市長的發言人說，亞當斯並不認識他。

在與《紐約時報》記者簡短的電話交談中，當被問及FBI搜查時，盧建順說他會回電話，但他最後沒有回電話，他也沒有回覆尋求評論的電話和簡訊。FBI與美國布魯克林檢察官辦公室的發言人都拒絕置評，但FBI局長雷 (Christopher Wray) 在去年11月曾告訴國會議員，他知道並擔心這些前哨站，他稱之為警察局。

中國駐美大使館表示，這些地點不是警察局。「他們不是來自中國的警察」，大使館發言人劉鵬宇說，「沒有必要讓人們為此感到緊張」。

（《紐約時報》）

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