美國副總統哈里斯訪菲 加強兩國軍事合作

（德國之聲中文網）在結束亞太經濟合作組織（APEC）的非正式領袖會議後，美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）週日（11月20日）前往菲律賓訪問，並計劃前往鄰近南海的島嶼，以強調美國捍衛條約盟友菲律賓的承諾，並希望能修復美國和菲律賓的關係。

美聯社報導，哈里斯週日（11月20日）晚上已飛往菲律賓首都馬尼拉，參加該國的歡迎儀式。週一，她將與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）會面，以強化與華盛頓在亞洲歷史最悠久的盟國的關係，並舉行條約和經濟的會談。

哈里斯還計劃，於週二（11月22日）對菲律賓的巴拉望省，進行一次極具象徵意義的訪問。如果成行，她將成為訪問該邊境島嶼的最高級別美國領導人。這座島嶼位於中國、菲律賓、越南、馬來西亞、文萊和台灣之間，是長期激烈的領土爭端的最前沿。

儘管美菲關係存在一些不利因素，但美國總統拜登（Joe Biden）今年9月在聯合國大會期間與小馬科斯首次會面時，仍強調了美國對與菲律賓關係的重視程度。

拜登當時說，「我們經歷了一些艱難時期，但事實是，從我們的角度來看，這是一種至關重要的關係。我希望你也有同感」。小馬科斯告訴拜登，「我們是你的合作夥伴。我們是你的盟友。我們是你的朋友」。

出席APEC的菲律賓總統小馬科斯

爭議的海域

美聯社報導，長期以來，華盛頓和北京一直在有爭議的南海水域發生衝突。儘管美國對該戰略航道沒有任何主權要求，但估計每年有 5 萬億美元的全球貿易通過該航道。美國認為，南海的航行和飛越自由符合美國的國家利益。

中國反對美國海軍和空軍在繁忙的水道巡邏，因為北京聲稱對幾乎整個水道擁有主權。它警告華盛頓不要干涉中國所謂「純粹的亞洲領土衝突」，而這已成為美中在該地區競爭的微妙前線，長期以來人們擔心它是一個潛在的導火線。

在菲律賓政府2013年抱怨中國在有爭議海域採取越來越激進的行動後，中國拒絕根據《聯合國海洋法公約》在海牙設立的仲裁庭 2016 年的裁決。北京沒有參與該項仲裁，並拒絕接受其裁決。

今年7月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲，中國應遵守這項仲裁裁決，因為該裁決使北京在南海的廣大領土主張無效。布林肯也警告，如果菲律賓的軍隊、船隻或飛機受到攻擊，美國有義務保護條約盟友菲律賓。

美菲新軍事協議

法新社報導，在對中國友好的菲律賓前總統杜特爾特 (Rodrigo Duterte) 的領導下，菲律賓和美國之間的關係多年來一直緊張。但在菲律賓新總統上任後，以及地區緊張局勢加劇的情況下，華盛頓正尋求加強與馬尼拉的安全聯盟。

雙方的合作包括了共同防禦條約和2014年的一項協議，縮寫為EDCA。該協議允許美國軍方在菲律賓的幾個基地儲存防禦設備和物資，並允許美軍進入菲律賓的五個軍事基地。

EDCA協議先前在杜特爾特領導下停滯不前，但隨著中國變得越來越強硬，美國和菲律賓表示皆表示將支持加快實施。

一位不願透露姓名的美國官員，在哈里斯與小馬科斯會面前向媒體表示，「我們已經確定了新的地點，並已開始與菲律賓合作以敲定這些地點。」

他還說，「美國已經撥款超過 8200 萬美元用於實施（現有基地），更多資金正在籌備中。」

（美聯社、法新社）

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