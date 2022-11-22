 美國副總統哈里斯訪菲 加強兩國軍事合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美國副總統哈里斯訪菲 加強兩國軍事合作

美國副總統哈里斯週日前往菲律賓，希望鞏固這個亞太地區的美國盟友，並推動雙方新的軍事協議。

美國副總統哈里斯在參加完今年APEC領袖峰會後，前往菲律賓訪問

美國副總統哈里斯在參加完今年APEC領袖峰會後，前往菲律賓訪問

（德國之聲中文網）在結束亞太經濟合作組織（APEC）的非正式領袖會議後，美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）週日（11月20日）前往菲律賓訪問，並計劃前往鄰近南海的島嶼，以強調美國捍衛條約盟友菲律賓的承諾，並希望能修復美國和菲律賓的關係。

美聯社報導，哈里斯週日（11月20日）晚上已飛往菲律賓首都馬尼拉，參加該國的歡迎儀式。週一，她將與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）會面，以強化與華盛頓在亞洲歷史最悠久的盟國的關係，並舉行條約和經濟的會談。

哈里斯還計劃，於週二（11月22日）對菲律賓的巴拉望省，進行一次極具象徵意義的訪問。如果成行，她將成為訪問該邊境島嶼的最高級別美國領導人。這座島嶼位於中國、菲律賓、越南、馬來西亞、文萊和台灣之間，是長期激烈的領土爭端的最前沿。

儘管美菲關係存在一些不利因素，但美國總統拜登（Joe Biden）今年9月在聯合國大會期間與小馬科斯首次會面時，仍強調了美國對與菲律賓關係的重視程度

拜登當時說，「我們經歷了一些艱難時期，但事實是，從我們的角度來看，這是一種至關重要的關係。我希望你也有同感」。小馬科斯告訴拜登，「我們是你的合作夥伴。我們是你的盟友。我們是你的朋友」。 

出席APEC的菲律賓總統小馬科斯

出席APEC的菲律賓總統小馬科斯

爭議的海域

美聯社報導，長期以來，華盛頓和北京一直在有爭議的南海水域發生衝突。儘管美國對該戰略航道沒有任何主權要求，但估計每年有 5 萬億美元的全球貿易通過該航道。美國認為，南海的航行和飛越自由符合美國的國家利益。

中國反對美國海軍和空軍在繁忙的水道巡邏，因為北京聲稱對幾乎整個水道擁有主權。它警告華盛頓不要干涉中國所謂「純粹的亞洲領土衝突」，而這已成為美中在該地區競爭的微妙前線，長期以來人們擔心它是一個潛在的導火線。

在菲律賓政府2013年抱怨中國在有爭議海域採取越來越激進的行動後，中國拒絕根據《聯合國海洋法公約》在海牙設立的仲裁庭 2016 年的裁決。北京沒有參與該項仲裁，並拒絕接受其裁決。

今年7月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲，中國應遵守這項仲裁裁決，因為該裁決使北京在南海的廣大領土主張無效。布林肯也警告，如果菲律賓的軍隊、船隻或飛機受到攻擊，美國有義務保護條約盟友菲律賓。

需要前往南海作業的菲律賓漁民（資料照）

需要前往南海作業的菲律賓漁民（資料照）

美菲新軍事協議

法新社報導，在對中國友好的菲律賓前總統杜特爾特 (Rodrigo Duterte) 的領導下，菲律賓和美國之間的關係多年來一直緊張。但在菲律賓新總統上任後，以及地區緊張局勢加劇的情況下，華盛頓正尋求加強與馬尼拉的安全聯盟。

雙方的合作包括了共同防禦條約和2014年的一項協議，縮寫為EDCA。該協議允許美國軍方在菲律賓的幾個基地儲存防禦設備和物資，並允許美軍進入菲律賓的五個軍事基地。

EDCA協議先前在杜特爾特領導下停滯不前，但隨著中國變得越來越強硬，美國和菲律賓表示皆表示將支持加快實施。

一位不願透露姓名的美國官員，在哈里斯與小馬科斯會面前向媒體表示，「我們已經確定了新的地點，並已開始與菲律賓合作以敲定這些地點。」  

他還說，「美國已經撥款超過 8200 萬美元用於實施（現有基地），更多資金正在籌備中。」

菲律賓前總統杜特爾特（資料照）

菲律賓前總統杜特爾特（資料照）

（美聯社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

U.S. Vice President Kamala Harris meets with President of the Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos at Malacanang Palace in Manila, Philippines, on Monday, Nov. 21, 2022. Haiyun Jiang/Pool via REUTERS

哈里斯承諾：美國對菲律賓的防衛堅定不移 22.11.2022

美國副總統哈里斯週一會見菲律賓總統小馬科斯，盼望加強雙方的合作與防務承諾。她还强调南海周边国家的领土主权和航行自由不容侵犯。

Philippine and U.S. soldiers salute to their flags as the national anthem is played during opening ceremonies of the Balikatan or Shoulder to Shoulder joint military exercises at Camp Aguinaldo, Quezon City, Philippines on Monday, March 28, 2022. Thousands of American and Filipino forces opened on Monday one of their largest combat exercises in years that will include live-fire training, urban assaults, amphibious landing and coastal defense in the northern Philippine region near its sea border with Taiwan. (AP Photo/Aaron Favila)

對抗中國 美軍可能重回蘇比克灣 25.11.2022

由於中國海上力量的崛起，美軍有意在不久的將來，重返菲律賓的蘇比克灣。

***ACHTUNG: Nur zu nutzen für „Projekt C“ SPERRFRIST/Embargo 19.05, 6 Uhr!*** (180428) -- WUHAN, April 28, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, visits Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corp. in Wuhan, capital of central China's Hubei Province, April 26, 2018. Xi made an inspection tour in Hubei Province from Tuesday to Saturday. (Xinhua/Ju Peng) (zyd)

媒體：中國投入超過一萬億人民幣發展晶片產業 14.12.2022

根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。

广告

媒体看中国

Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

德语媒体：失控的病毒

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。  