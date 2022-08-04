 美國前副國安顧問: 北京願犧牲公衛以鞏固政權 | 在线报导 | DW | 06.01.2023

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美國前副國安顧問: 北京願犧牲公衛以鞏固政權

川普時期的副國安顧問博明（Matthew Pottinger）在訪問台灣期間接受了德國之聲採訪，他如何分析北京政府的疫情管控之道？

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