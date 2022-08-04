美國前副國安顧問: 北京願犧牲公衛以鞏固政權

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川普時期的副國安顧問博明（Matthew Pottinger）在訪問台灣期間接受了德國之聲採訪，他如何分析北京政府的疫情管控之道？
北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在1月3日至5日訪問台灣，並與台灣總統蔡英文會面。而這也是首度有卸任的北約秘書長訪台。
台海局勢緊張之際，美國仍宣布將在1月中旬派遣經貿代表團來台，與台灣多個政府單位舉行為期4天的商業會談。據悉，該代表團已請示美國國務院相關安全問題。美台經貿關係如何？雙方將聚焦哪些議題？
農曆春節在即，加上中國解封，台灣料將迎來一波返鄉潮。台灣政府日前宣布將復航小三通，但未包含台商，引發「做半套」質疑。對此，兩岸怎麼說？台灣人怎麼看？德國之聲採訪台商、台幹和金馬民眾，了解他們的想法。
中國疫情海嘯尚未平息，卻有專家指出，在與世界衛生組織簡報前夕，中國官媒試圖透過報導淡化染疫後的疾病風險。外界還對中國疫情管控提出那些質疑？中方如何回應？
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