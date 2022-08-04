美國前副國安顧問: 北京願犧牲公衛以鞏固政權

台商春節返鄉難？兩岸小三通吵什麼

農曆春節在即，加上中國解封，台灣料將迎來一波返鄉潮。台灣政府日前宣布將復航小三通，但未包含台商，引發「做半套」質疑。對此，兩岸怎麼說？台灣人怎麼看？德國之聲採訪台商、台幹和金馬民眾，了解他們的想法。