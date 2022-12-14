美國列36家中企為貿易黑名單 長江存儲入列

（德國之聲中文網）美國商務部週四（12月15日）宣布將多達36家中國科技公司列入貿易黑名單，以防止它們繼續購買來自美國公司的特定技術與生產零部件。其中包含中國存儲晶片製造大廠長江存儲及其日本子公司、21家中國主要人工智慧晶片公司及9家疑似投入中國軍事現代化的企業等。

這份黑名單被稱為「實體名單」（entity list），入列的公司除非獲得美國商務部的特別出口許可證，否則將無法向美國供應商購買技術或商品。此規範同樣適用低階技術產品。

美國聯邦政府的《聯邦公報》指出，長江存儲會遭「封殺」，是因為擔憂該公司可能將美國技術轉移到之前被列入黑名單的中國科技巨頭華為及海康威視。

此前，美國國會共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）指，長江存儲是為中國軍隊現代化作出貢獻的公司之一，過去一年來他一直在要求美國商務部將長江存儲列入實體名單。

麥考爾說：「毫無疑問，它（長江存儲）應該要以最嚴格的管制政策被列入實體名單。（美國商務部）需要推動更多的限制名單，並邀請我們的合作夥伴及盟友站在同一陣線。」

長江存儲方面，有知情人士曾向英媒《金融時報》透露，該公司早已預期拜登政府將做出損害其利益的決策，因此近幾個月來一直在囤積外國晶片製造設備。

哪些中企榜上有名？

其他入列的中國公司包含中芯國際、長鑫存儲和上海微電子裝備集團。《金融時報》報導，連同長江存儲，這4家公司占了中國晶片產業的絕大部分業務。

然而，《金融時報》指出，對中國影響最大的可能來自一家規模小得多、不太知名的公司——寒武紀（Cambricon）；它是一家橫跨金融、能源和製造的人工智能處理器晶片公司，在中國國內的晶片供應鏈扮演至關重要的角色。這次美國一口氣將寒武紀及其旗下5個子公司統統列入名單，切斷了英偉達（Nvidia）對其旗艦人工智能晶片的供應，這給寒武紀留下了一個巨大的生產缺口。

另一家遭美國商務部列入「實體名單」的企業為中國監控攝影機製造商天地偉業（Tiandy Technologies）。多名人權倡議人士先前已對天地偉業提出關切，指控這家公司利用臉部識別技術協助中國政府迫害新疆地區少數民族維吾爾人，並向伊朗的安全部門、警察和軍隊出售監控設備，引起美國國會議員關注。

天地偉業的官方網站指出，它在新疆烏魯木齊設有分公司，且根據中國電子製造業傳媒「安防知識網」報導，該公司於2012年在新疆舉辦產品推廣會，會中稱新疆公安廳、公安局等單位為「合作夥伴」，新疆安防協會也致謝天地偉業助力烏魯木齊發展公安執法建設。

保護民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的中國問題專家克雷格-辛格爾頓（Craig Singleton）近期針對天地偉業撰寫了一份報告，稱該公司為「大多數人從未聽說過卻最危險的中國公司」。

美國商務部宣布最新的貿易黑名單之前，多家國際媒體已引述消息報導。中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上曾表示，美方一再將經貿科技問題「政治化、武器化」，濫用出口管制措施，對他國企業採取「歧視性」做法，是赤裸裸的「經濟脅迫和科技霸凌」。

部分中企移出「未經核實的名單」

拜登政府12月15日宣布，將27個中國公司從另一份「未經核實的名單」上删除。路透社報導，移除原因是中國政府略有讓步，願意讓美國到部分公司的現場進行實地考察，確定這些中國企業可以信任並取得美國晶片領域的敏感技術。但美國商務部目前並未透露實際上有多少中國公司願意配合。

10月7日，美國商務部產業和安全局（BIS）修改了《出口管制條例》，將30多家中國公司列入這份「未經核實的名單」，當時長江存儲也在該名單內。美方表示，由於無法對這些中資企業進行最終用途檢查，因此難以確保其技術是否被用於「未經授權的用途」。

該條例設定了一個60天檢查期限，要求中國公司允許美國進行調查，否則將被列入「實體名單」，北京日前已針對該條例修改向世界貿易組織（WTO）提出爭議申訴。

中美晶片戰愈演愈烈。據報，華盛頓正試圖與日本及荷蘭就一項三邊協議進行談判，以防止美國公司向中國出售先進設備，避免北京持續開發可用於軍事的晶片技術。而北京日前也傳出將投入一萬億人民幣發展半導體產業，以應對來自美國及其盟友日益增強的制裁力度。

美国为何大举投资芯片行业？

（路透社、《金融時報》等）

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