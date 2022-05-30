美國「全球宗教自由報告」：中國繼續實行種族滅絕

（德國之聲中文網）美國國務院週四（6月2日）發佈《2021國際宗教自由報告》指出，中國繼續對維吾爾穆斯林進行種族滅絕和壓迫，並使用歧視性法律和政策迫害自己的人民。

該報告也提及，中國政府「使用人工智能和人臉辨識等複雜的新興技術來監視和維持對其在新疆的露天監獄的控制」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）公佈該報告時，批評北京「騷擾 」宗教人員和摧毀禮拜場所。他表示，除了中國對新疆穆斯林的鎮壓，中國政府「繼續騷擾它認為不符合中國共產黨教義的其他宗教的信徒」。

布林肯並說，除了中國，公民的宗教權利在沙特阿拉伯、厄立特里亞和緬甸等其他國家也受到攻擊。

報告提及中國的部分長達140頁，其中強調去年實施的政府法規，該法規擴大了對佛教、道教、伊斯蘭教、新教和天主教這五個國家認可的宗教神職人員的審查程序。

報告也特別關注新疆維吾爾族自治區，美國和維權團體指出，那裡的衛星圖像、洩露的政府文件和目擊者的敘述都證明有100多萬維吾爾人被大規模拘留、政治灌輸和強迫勞動。北京則否認了這些說法。

華盛頓國際宗教自由特使拉侯賽因（Rashad Hussain）說，自1999年以來，中國每年都被指定為宗教權利方面的「特別關注國」，且一直是「世界上最嚴重的宗教自由侵犯者之一」。

侯賽因說：「中國使用人工智能和臉部辨識等複雜的新興技術來監視和維持對其在新疆的控制。」報告稱，這些指控與新疆禁止18歲以下的人進入清真寺、在家裡接受宗教教育或在齋月期間禁食的限制相吻合。

美國國務院還對中國各地清真寺、或是其尖塔和圓頂遭到拆除表示關切，稱這反映了習近平對中國穆斯林、基督徒和其他人的宗教活動進行「中國化」運動。

據中國官媒報道，習近平在12月的一次講話中告訴官員，中國的宗教活動 「不應損害公民的健康，不應違反公共秩序和良好道德，不應干擾教育、司法和行政事務以及社會生活」。

根據美國法律規定，自1999年以來，國務院每年都向國會提交關於世界各地宗教自由的報告，每個國家的評估都以美國大使館工作人員的研究為基礎。布林肯（Antony Blinken）所公佈的2021年版報告，囊括近200個國家與領土。

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肯定台灣

該報告談及台灣的部分共有6頁，主要關切台灣家庭看護因仍不適用勞基法，未能獲得法律保障每週一天例休假，參與宗教活動能力受限。

報告指出，如同前幾年情況，類似問題在台灣約23萬7000名外籍看護中尤其顯著，台灣宗教領袖仍認為在這議題上欠缺顯著進展，呼籲當局拿出更多作為。

不過，布林肯則對台灣當局改善移工宗教參與表示肯定，他說台灣政府努力讓勞工更輕易投訴拒絕讓他們週休參與宗教活動的雇主，值得肯定。

（南華早報、中央社等）

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