美國債務上限法案在參議院過關

（德國之聲中文網）繼眾議院之後，美國參議院週四（6月1日）也通過了債務上限法案，未來2年內暫時取消聯邦政府的借款上限。

週三（5月31日），由共和黨主導的眾議院以314票贊成、117票反對的票數通過，將此法案送交參議院；隔天，參院則以63票贊成、36票反對的票數過關，下一步將由美國總統拜登簽署，目標是趕在6月5日違約最後期限之前入法，以免美國政府無錢支付帳單。

參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）表示，隨著國會程序推進、有望避免債務違約，讓美國「可以鬆一口氣了」。稍早，在眾院以壓倒性票數通過法案後，參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也說，希望法案能盡快過關。

此前，美國兩黨皆有部分人士反對此法案。強硬派的共和黨人曾希望能進一步削減開支，並進行更嚴格的改革。眾議院自由黨團（Freedom Caucus）的成員羅伊（Chip Roy）稱，此次的法案充其量只能讓美國獲得「一個充滿漏洞和噱頭、為其2年的支出凍結」。

有參與民主黨團的進步派獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）則在推特上表示，他反對該法案，因為此案涉及一條能源管線，也將在美國現行的扶貧制度（Anti-Poverty Programs）中，加上額外的工作要求：「出於良心，我不能投票支持債務上限協議。」

拜登與麥卡錫的協商

經過數週艱難的磋商談判，拜登與麥卡錫上週末就美國債務限額達成協議。拜登週日（28日）在白宮向媒體表示，「這是向前邁出了非常重要的一步」，「將使災難性違約的威脅不復存在，保護了我們得來不易的歷史性經濟復甦」，並敦促參、眾兩院通過該協議。

拜登與麥卡錫於27日進行通話，最終達成協議，其內容包含：原則上同意提高美債限額2年，但在這段時間內限制與削減政府的非國防支出、收回未使用的新冠防疫經費等。

在長達90分鐘的通話後，麥卡錫於推特發文寫道：「我不久前剛和總統通了電話。在他浪費時間和拒絕談判數個月之後，我們已經達成了一個無愧於美國人民的原則性協議。」接受媒體採訪時，麥卡錫形容，該法案「歷史性地減少了開支，進行了重大改革，將使人們擺脫貧困、進入勞動力市場，並控制政府的過度擴張。」

拜登則在推特表示，該協議代表了某種妥協，「不是每個人都能得到他們想要的東西」，但自己仍保住了民主黨人的關鍵優先事項。

什麼是美國債務上限？

美國國會於1917年首次引入債務上限制度，規範美國財政部可以承擔的國家債務數額。這項措施意味著，政府不再需要國會批准每筆債務的發行。

公共債務法案隨後於1939年和1941年通過。在過去的70年裡，債務上限已經被提高了78次，其中包括2011年，當時美國未能就新的上限達成一致，導致標普下調美國主權信用評級，引發借貸成本上升。

今年1月，美國債務已達債務上限31.4兆美元，但美國財政部採取了非常措施，使其能夠繼續為政府活動提供資金。

儘管截至目前美國聯邦政府還沒有違約，但若在不提高債務上限的情況下，超過違約最後限期的6月5日，美國政府將沒有足夠資金支付基本款項，數以千萬計的公共部門工作人員（如教師）的工資、社會保障付款和對退伍軍人等老年和弱勢美國人的醫療補貼，也將被擱置。

（綜合報導）

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