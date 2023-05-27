 美國債務上限法案在參議院過關 | 经济纵横 | DW | 02.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美國債務上限法案在參議院過關

為了在6月5日的違約最後期限之前讓法案過關，美國國會在跟時間賽跑，最後終於在週四通過法案，可送交美國總統拜登簽署。

美國參議院週四通過了拜登與麥卡錫協議的債務上限法案。圖為美國國會。

美國參議院週四通過了拜登與麥卡錫協議的債務上限法案。圖為美國國會。

（德國之聲中文網）繼眾議院之後，美國參議院週四（6月1日）也通過了債務上限法案，未來2年內暫時取消聯邦政府的借款上限。

週三（5月31日），由共和黨主導的眾議院以314票贊成、117票反對的票數通過，將此法案送交參議院；隔天，參院則以63票贊成、36票反對的票數過關，下一步將由美國總統拜登簽署，目標是趕在6月5日違約最後期限之前入法，以免美國政府無錢支付帳單

參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）表示，隨著國會程序推進、有望避免債務違約，讓美國「可以鬆一口氣了」。稍早，在眾院以壓倒性票數通過法案後，參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也說，希望法案能盡快過關。

此前，美國兩黨皆有部分人士反對此法案。強硬派的共和黨人曾希望能進一步削減開支，並進行更嚴格的改革。眾議院自由黨團（Freedom Caucus）的成員羅伊（Chip Roy）稱，此次的法案充其量只能讓美國獲得「一個充滿漏洞和噱頭、為其2年的支出凍結」。

有參與民主黨團的進步派獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）則在推特上表示，他反對該法案，因為此案涉及一條能源管線，也將在美國現行的扶貧制度（Anti-Poverty Programs）中，加上額外的工作要求：「出於良心，我不能投票支持債務上限協議。」

美國眾院議長麥卡錫5月31日在記者會上談債務上限法案。

美國眾院議長麥卡錫5月31日在記者會上談債務上限法案。

拜登與麥卡錫的協商

經過數週艱難的磋商談判，拜登與麥卡錫上週末就美國債務限額達成協議。拜登週日（28日）在白宮向媒體表示，「這是向前邁出了非常重要的一步」，「將使災難性違約的威脅不復存在，保護了我們得來不易的歷史性經濟復甦」，並敦促參、眾兩院通過該協議。

拜登與麥卡錫於27日進行通話，最終達成協議，其內容包含：原則上同意提高美債限額2年，但在這段時間內限制與削減政府的非國防支出、收回未使用的新冠防疫經費等。

在長達90分鐘的通話後，麥卡錫於推特發文寫道：「我不久前剛和總統通了電話。在他浪費時間和拒絕談判數個月之後，我們已經達成了一個無愧於美國人民的原則性協議。」接受媒體採訪時，麥卡錫形容，該法案「歷史性地減少了開支，進行了重大改革，將使人們擺脫貧困、進入勞動力市場，並控制政府的過度擴張。」

拜登則在推特表示，該協議代表了某種妥協，「不是每個人都能得到他們想要的東西」，但自己仍保住了民主黨人的關鍵優先事項。

什麼是美國債務上限？

美國國會於1917年首次引入債務上限制度，規範美國財政部可以承擔的國家債務數額。這項措施意味著，政府不再需要國會批准每筆債務的發行。

公共債務法案隨後於1939年和1941年通過。在過去的70年裡，債務上限已經被提高了78次，其中包括2011年，當時美國未能就新的上限達成一致，導致標普下調美國主權信用評級，引發借貸成本上升。

今年1月，美國債務已達債務上限31.4兆美元，但美國財政部採取了非常措施，使其能夠繼續為政府活動提供資金。

儘管截至目前美國聯邦政府還沒有違約，但若在不提高債務上限的情況下，超過違約最後限期的6月5日，美國政府將沒有足夠資金支付基本款項，數以千萬計的公共部門工作人員（如教師）的工資、社會保障付款和對退伍軍人等老年和弱勢美國人的醫療補貼，也將被擱置。

美國總統拜登與眾院議長麥卡錫22日在白宮會談。

美國總統拜登與眾院議長麥卡錫22日在白宮會談。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

美債危機攪局 拜登印太布局腳步大亂

美國總統拜登為了避免美國債務違約造成全球經濟震盪，縮短印太出訪行程，21日G7會後不訪問澳洲和巴布亞新幾內亞，而是回到華府進行協商。面對中國在該區域的外交攻勢，美國如何回防？

相关内容

Treasury Secretary Janet Yellen speaks during a news conference at the Treasury Department in Washington, Tuesday, April 11, 2023. (AP Photo/Susan Walsh)

美国债务违约期限延长至6月5日 27.05.2023

美国财政部长珍耶伦警告说，在债务上限问题上不采取行动将“造成严重损害”。 此前对潜在债务违约的估计时间是 6月1日，她于周五（5月15日）将其更新到6月5日。

Blick auf das Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington. Seit dem 13.02.2017 steht Steven Mnuchin an der Spitze des Ministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat die US-Regierung das Steuerjahr 2018/19, das Ende September 2019 endete, mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit sieben Jahren abgeschlossen. Der Fehlbetrag stieg von 779 Mrd. auf 984 Mrd. Dollar. (25.09.2019)

美国债务上限如何影响全球经济？ 21.05.2023

拜登的经济顾问警告称，即使是“短暂的”违约也会使美国经济损失50万个工作岗位。“长期”违约则将使美国GDP暴跌6%，可能严重削弱全球贸易，并使世界其他地区陷入深度衰退。

Treasury Secretary Janet Yellen speaks at a Multilateral Development Bank (MDB) Evolution Roundtable during the World Bank/IMF Spring Meetings at the International Monetary Fund (IMF) headquarters in Washington, Wednesday, April 12, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

美国财长：六月一日起美国政府将面临"债务违约风险" 02.05.2023

美国财政部长耶伦周一向国会发出警告称，美国政府有可能从六月一日起面临支付困难。拜登总统也已向参众两院民主共和两党领袖发出邀请，共同商讨解决当前财政困境的对策。

广告
東西方對待AI的態度存在差異，圖為ChatGPT示意圖

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。