美國亞裔人口擁槍率大增 是行銷還是恐懼？

（德國之聲中文網）自從2020年新冠疫情在全球擴散以來，全美針對亞裔族群的仇恨犯罪攻擊大增超過300％。治安惡化加上對司法系統的不信任，讓在美的亞裔人口決定「擁槍自保」。統計顯示，在2019年到2020年間，亞裔美國人擁槍的比例增加了43％。

華裔美國人劉大衛（David Liu）在鄰近洛杉磯的阿卡迪亞（Arcadia）當地經營一家槍枝店，窗戶上的傳單寫著，店內提供中文和英文的「攜帶隱蔽武器」（CCW）執照課程。阿卡迪亞當地居民以亞裔族群為主，距離今年1月農曆新年期間爆發大規模槍擊案的蒙特利公園僅有短短幾分鐘的車程。

事實上，亞裔美國人的擁槍率一直以來都是所有可統計的人口中，比例最低的族群。但光是在2019年至2020年間，亞裔美國人的擁槍率就增加了43％。

華裔美國人劉大衛在加州經營槍枝店

其中的原因正是因為當時美國輿論將亞洲人視為疫情爆發的代罪羔羊，再加上近年來生活成本飆升，全美搶劫、入室竊盜等犯罪也隨之增加。

根據仇恨與極端主義研究中心 2022 年發布的一份報告，2020年至2021年間暴力和仇恨犯罪增加超過330％，部分亞裔人士因為擔心暴力和仇恨犯罪增加而成為擁槍新手。

劉大衛指出，洛杉磯地區的中國人經常被冠上「持有大量現金」的刻板印象，因此在公共場合甚至是家中都會成為暴力攻擊的目標。

治安情況惡化

一名曾在美軍服役的27歲來自中國的男子孔睿（音譯Ray Gong）也認為，美國當前針對亞裔的仇恨情況「正在變得更糟」。

孔睿稱，雖然他沒有經歷過與種族相關的暴力事件，但他在軍隊服役時曾因為中國人的身分遭到歧視，不僅無法擔任更高階的職務，還經常被分派到其他人不想做的工作。他在今年8月購買了第一把手槍，並在9月又再度購入兩把，以利「為各種情況做好準備」。目前他正在申請獲得隱蔽持武的許可，也坦言「考慮隨身攜帶（槍枝）」。

另外一名44 歲的法律管理員王瑞奇（Ricky Wong）表示，在過去的幾年內，他曾遭遇其他亞裔人士持「球棒」攻擊和2次汽車盜竊，所幸最終都平安倖存。儘管他以前就持有槍枝，但一連幾次的暴力事件也都證實他持槍的決定是對的。

據報，加州公共政策研究所2022年發布的一項調查中，有多達三分之二的加州人都認為，犯罪現象是一項嚴重的問題。江睿說：「每個人（不只亞裔美國人）都在購買更多槍支......大家都很害怕。」

司法系統難阻暴力犯罪

此外，劉大衛和王瑞奇表示，因應加州暴力犯罪持續上升的解決方法之一，就是要重啟對犯罪採取強硬態度，並列舉多名曾罪犯為例，認為他們被關押在監獄的時間過短。

射擊選手、亞太裔美國槍枝協會創始成員鄭克里斯（Chris Cheng）也直指，當地執法部門未能有效打擊暴力犯罪，包括洛杉磯和他的家鄉舊金山在內的主要城市的地方檢察官，對於針對亞裔實施仇恨攻擊的罪犯「缺乏起訴」，削弱社區對刑事司法系統的信心。

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恐懼促槍枝行銷？

儘管各界對於槍枝是否能解決仇恨犯罪不斷上升的問題仍有爭論，總部位於華府的「暴力政策中心」發布的報告顯示，槍械產業和相關遊說團體目前在行銷手法中格外主打「少數族裔社區」，以因應傳統白人市場銷售長期停滯的問題。

報告稱：「由於亞裔美國人的規模和消費能力不斷上升，他們被槍械製造商視為一個尚未開發的市場。」

但劉大衛仍然認為，顧客買槍的動機並非行銷的結果，而是出於恐懼，「很多購買的人已經成為受害者。」

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