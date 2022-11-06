美國中期選舉未現「紅潮」 拜登：民主好日子

（德國之聲中文網）美國2022中期選舉開票週三（11月9日）接近尾聲，在野黨共和黨已經在眾議院取得領先優勢，但兩黨差距不如預期；參議院選情則持續膠著，許多關鍵搖擺州選情仍不明朗，最終結果可能要到最後一刻才能見分曉。

本屆選舉，參議院100席中有34席將進行改選，民主黨與共和黨在參議院原先各佔50席；眾議院則是435席全部改選，民主黨與共和黨原先各佔220席與212席。地方州選舉也在同一天進行。

根據路透社實時報導，截至當地時間9日晚間，共和黨在眾議院已經坐擁208席，民主黨則取得188席，任何一黨只要拿下218席將成為眾議院多數黨；參議院方面，目前兩黨各佔48席，難分軒輊。亞利桑那州、內華達州和佐治亞州這三個關鍵搖擺州的結果將決定誰能拿下參議院；地方州長選舉方面，共和黨已拿下24州，暫時領先民主黨的22州。

根據愛迪生研究公司（Edison Research）民調，通貨膨脹和墮胎是本屆大選美國選民最在意的議題，約30%的美國人關注通貨膨脹，約10%關注墮胎議題。

未現「紅潮」

這場選舉不只是美國總統拜登（Joe Biden）的「中期」考試，也是2024總統大選的前哨戰。選前民調與專家分析多認為，共和黨將在眾議院贏得多數席次，民主黨可能大敗或慘敗，參議院則選情激烈。

選前民調顯示，眾議院方面，民調網站「FiveThirtyEight」預測，共和黨將以230比205席的優勢拿下眾議院。這也與多數其他民調機構的結果相似；參議院方面，美國無黨派選情分析媒體「庫克政治報告」（Cook Political Report）4日公布的預測顯示，共和黨可能以3席的微小差距，在參議院取得優勢。

不過初步開票結果顯示，共和黨並未橫掃大勝，即便目前在眾議院取得更多席位，優勢也不如預期。參議院方面，在備受關注的新罕布什爾州，有著特朗普風格的共和黨人博爾達克（Don Bolduc）試圖挑戰民主黨現任參議員哈桑（Maggie Hassan）。哈桑的席位被視為民主黨最岌岌可危的一席，但哈桑最終亦苦戰勝出，力退極右派的博爾達克。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）向美國國家廣播公司（NBC）承認，這次選舉「絕對不能說是『紅潮』（Republican wave），這是肯定的。」

此外，外界認為這場選舉可能預示美國前總統特朗普（Donald Trump）在下台2年後，是否還能得到選民支持。開票結果顯示，許多特朗普支持的候選人表現不如預期。

美國有線電視網（CNN）引述一名不具名的特朗普顧問的說法報導，特朗普預計11月15日宣佈角逐2024總統大選，但由於中期選舉結果不如預期，共和黨內也開始出現世代交替的聲音。

不過特朗普8日在接受媒體採訪時曾自信表示：「我認為如果他們（共和黨）贏了，所有功勞全歸我。但是如果他們輸了，則完全不應該怪罪於我。」

拜登：民主的好日子

美國總統拜登9日對中期選舉的結果表示歡迎，並指出結果遠遠好於預期。

「我認為這是民主的好日子，而且我認為這是美國的好日子。」拜登說：「我們的民主在最近幾年受到了考驗，但美國人民用他們的選票說話，再次證明民主是我們的本色。」

拜登表示，「儘管媒體和專家們預測會出現巨大的『紅色浪潮』，但它並沒有發生。」並感謝年輕選民，稱他們前往投票是為了解決氣候變化和槍支暴力等問題。

拜登還說，他希望民主黨人和共和黨人能夠在選舉後繼續採取兩黨合作的方式，對抗俄羅斯在烏克蘭的侵略行為。他說，他將在即將紙刊的海外訪問歸來後，邀請兩黨成員到白宮討論此一方針。

在選舉前夕的一次競選活動上，拜登曾表示，他相信民主黨能持續在參議院保持優勢地位，但也承認在眾議院保持多數席位「會很困難」。拜登還說，鑒於一些共和黨候選人已表明他們可能不會接受失敗，民主正處於危險之中。

此外，若民主黨失去對參眾兩院「完全執政」的優勢，這將使拜登在其總統任期的後半段更難通過立法，成為「跛腳總統」。這也可能導致拜登政府在處理國內和國際問題方面，需要付出更大的心力，包括俄烏戰爭、氣候變化，以及通貨膨脹等。

過去兩屆共和黨眾議院議長的前高級助手巴克（Brendan Buck）向美聯社表示：「我確實認為，這將是一個以衝突為特徵的政府時期。」

拜登上台一周年：他还是美国总统的正确人选吗？

兩黨對華態度

美國兩黨對於多項議題意見有著程度不一的分歧，但在對華政策上卻有著相當共識。現任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）今年8月「不顧北京反對」訪台，後續引發中國大規模軍演、台海局勢緊張。拜登多次在公開場合提到，若中國武力犯台，美國將出兵協防台灣。儘管白宮事後皆重申美國對中國及台灣政策不變，但仍被多數專家指華盛頓正逐漸改變傳統的「戰略模糊」，走向「戰略清晰」。

根據目前選情，共和黨在眾議院十拿九穩。美聯社報導，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，如果民主黨在眾議院失勢，他將在明年從現任議長佩洛西手中，接過議長的木槌。

美國《國會山莊報》日前報導，麥卡錫9月曾表示，他希望設立一個針對中國的特別委員會，以應對中國挑戰，包含中國對關鍵礦產的控制、竊取美國技術，以及與台灣的緊張關係。

麥卡錫9日凌晨告訴支持者：「很明顯，我們將奪回眾議院。」但已經在加州贏得議員連任、議長寶座卻可能不保的佩洛西則表示，結果遠未確定。她說：「雖然許多選情仍懸而未決，但很明顯，眾議院民主黨議員和候選人的表現遠遠超出了全國的預期。」

對烏克蘭意味著什麼？

德國馬歇爾基金會柏林辦事處主任大衛－威爾普（Sudha David-Wilp）在接受德國之聲採訪時表示，若共和黨主導眾議院，可能在烏克蘭議題方面對歐洲施加更多壓力。

大衛－威爾普說：「將發生變化的是，美國不想只是單打獨鬥——這實際上也與共和黨選民日益增長的情緒相一致。」她說：「雖然不會有任何對烏克蘭的空白支票，但他們將期望歐洲夥伴能加強對烏克蘭的支持。」

大衛－威爾普強調，當前在華盛頓，兩黨都壓倒性地支持烏克蘭和北約。她補充說，儘管美國和歐洲在俄烏戰爭方面有著「令人難以置信的凝聚力」，但仍「可能會有摩擦，特別是與德國以及歐洲與中國的關係。」

如果國會由共和黨控制，而民主黨的拜登持續執掌白宮，「像中國和俄羅斯這樣利用虛假訊息在美國挑撥離間的國家肯定會以此為契機，在2024年之前非常兩極化的氛圍中，更加分化美國人」，大衛－威爾普告訴德國之聲。

佐治亞州12月再決選

由於計票工作繁複，選舉結果可能需要等待數日、數週才能完全確定。此外，美國法院仍在審理幾個可能影響重大的搖擺州選舉相關訴訟，這對最終選舉結果也可能產生影響。

CNN報導，在關鍵搖擺州之一的佐治亞州，由於共和黨及民主黨的候選人在參議院選舉都未能超越多數門檻，將在12月6日舉行第二輪投票決選。這也意味著，本屆大選誰將掌控參議院，最晚可能需要遲至12月才能完全確定。

（綜合報導）

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