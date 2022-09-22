美國三大銀行：若北京侵台將撤出中國

（德國之聲中文網）美國三家大型銀行的首席執行長週三（9月21日）在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，如果北京攻擊台灣，他們將遵守美國政府關於撤出中國的任何要求。

根據英國《金融時報》報導，共和黨國會議員路克邁爾（Blaine Luetkemeyer）在聽證會上提問，是否準備好在台灣遭到軍事襲擊時將投資撤出中國時，美國銀行（Bank of America）執行長兼總裁莫尼罕（Brian Moynihan）表示：「我們將遵循政府的指導，幾十年來一直是與中國合作。如果他們改變立場，我們將立即改變，就像我們在俄羅斯所做的那樣。」

莫尼罕的承諾表態得到了花旗銀行和摩根大通首席執行長佛瑞塞（Jane Fraser）和執行長兼董事長戴蒙（JamieDimon）的響應。

摩根大通負責人戴蒙向委員會表示：「我們絕對會向美國政府致敬，並遵循美國政府的任何說法，也就是你們所有人，你們希望我們做什麽。」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國的銀行響應了歐美多國對俄羅斯實施的制裁，宣布計劃結束其在俄羅斯的業務。然而，中國的經濟規模遠遠大於俄羅斯，許多銀行過去在中國尋求擴大其業務，若對中國實施制裁，難度恐怕更高。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

據《金融時報》報導，截至2021年底，花旗銀行在中國的風險敞口（指在金融活動中，存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度）價值273億美元，包括貸款和投資證券，是其在俄羅斯的5倍；摩根大通於2011年在中國成立了一家證券合資企業，並在去年才完全擁有了該企業。

奧本海默（Oppenheimer）銀行業分析師科托夫斯基（Chris Kotowski）說，對這些銀行來說，中國過去一直被視為能為他們帶來更多增長的地方，目前的地緣政治風險可能會促使他們對在中國的投資更加謹慎。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelsoi）8月初訪台後，中國在台海實施大規模實彈軍事演訓，台海局勢緊張，不少跨國公司關注台灣爆發衝突的可能性。《金融時報》指，公司高管們一直在向華盛頓的安全專家詢問有關中美就台灣問題發生戰爭的可能性的情況。

早在佩洛西訪台以前，2021年3月時任美國印太司令部司令的戴維森上將（Philip Davidson）已向美國國會表示，他認為中國可能在2027年之前攻擊台灣，引發廣泛的關注。

美國總統拜登（Joe Biden）上週日（18日）在接受媒體專訪時表示，如果中國對台灣發動攻擊，美國將派兵協防台灣。這是他上任以來第四次做出這樣的發言。儘管白宮隨後重申美國對台政策不變，但許多分析人士仍認為拜登再次打破了美國長期的「戰略模糊」政策。

儘管美國三大銀行承諾會聽從華盛頓的命令，若北京侵台，將退出中國市場，但在聽證會上，面對立法者追問、要求表達對台灣的支持並譴責中國所謂的侵犯人權行為時，美國銀行高管們對於要點名談論這些國家表现出猶豫不決。

花旗銀行執行長佛瑞塞說：「我相信各地的自由民主；我不打算具體評論台灣問題。這由美國政府決定。」

台海紧张 全球贸易受累

（《金融時報》、彭博社）

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