美国FCC将中国电信和中国移动列入国安威胁清单

（德国之声中文网）美国联邦通信委员会（FCC）周五（3月25日）将俄罗斯卡巴斯基实验室（AO Kaspersky Lab）、中国电信（美洲）公司和中国移动（美国）公司列入"对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务"清单。

美国联邦通讯委员会主席罗森沃塞尔(Jessica Rosenworcel)在一份声明中表示："今天的行动是联邦通信委员会正在努力的最新举措，作为整个政府举措的一部分，以加强美国的通信网络，抵御国家安全威胁。"

据路透社报道，中国驻华盛顿大使馆周五就此回应，FCC"滥用国家权力，在没有事实依据的情况下再次恶意攻击中国电信运营商。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。"截至发稿，中国电信和中国移动尚没有发表评论。

美方法律依据

根据2019年旨在保护美国通信网络的一项法律，美国联邦通信委员会于去年认定五家中国公司对美国国家安全构成威胁，它们分别是华为技术有限公司、中兴通讯、海能达通信股份有限公司、杭州海康威视数字技术有限公司和大华股份。它们也是第一批被列入该名单的公司。

这项法律名为《2019年安全可信通信网络法》（Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019）。它要求FCC公布"对美国国家及民众安全构成不可接受威胁"的电信设备和服务公司的名单。

被列入这份名单意味着FCC每年80亿美元的万能服务金（Universal Service Fund）的资金不得用于购买或维护这些公司的产品。该基金用于支持乡村地区、低收入消费者以及学校、图书馆和医院等设施的电信服务。

去年10月，美国联邦通信委员撤销了美国对中国电信（美洲）有限公司的授权，称其"受到中国政府的利用、影响和控制"。联邦通信委员会在决定将中国电信公司列入"国家安全威胁"名单时，引用了其先前拒绝或撤销中国电信在美业务运营授权的决定。

上周，美国联邦通信委员还宣布，开始撤销中国联通美洲公司和太平洋网络公司及其全资子公司ComNet在美国提供电信服务的授权。

首个俄罗斯公司

卡巴斯基实验室是第一个被FCC列入"国家安全威胁"名单的俄罗斯公司。美国联邦通信委员会委员卡尔（Brendan Carr）解释，更新清单 "将有助于确保我们的网络免受中国和俄罗斯国家支持的实体所构成的威胁，这些实体试图从事间谍活动并以其他方式损害美国的利益。"

美国官员长期以来一直表示，运行卡巴斯基软件可能会使美国网络受到来自莫斯科的恶意活动的影响，并在2017年禁止卡巴斯基的旗舰杀毒产品进入联邦网络。总部设在莫斯科的卡巴斯基实验室一直否认是俄罗斯政府的工具。

在宣布将卡巴斯基公司列入威胁清单时，美国联邦通信委员会的公告没有提及俄罗斯入侵乌克兰，也没有提到美国总统拜登最近警告俄罗斯可能会发动网络攻击，以回应美国对乌克兰的支持和对俄罗斯的制裁。

卡巴斯基在一份声明中回应，该公司对美国联邦通信委员会的决定感到失望，认为它是"基于政治理由做出的"。该公司指出，此举"毫无根据，是对地缘政治气候的回应，而不是对卡巴斯基产品和服务完整性的全面评估"。

美国联邦通讯委员会主席罗森沃塞尔周五还强调，该机构与美国国家安全机构密切合作，以更新名单，如有必要，将增加其他公司。

（路透社等）

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