美国CES展开跑 中国企业转低调

(德国之声中文网) 2019国际消费电子展(CES)活动在周日(1月6日)开跑。相较于去年的大鸣大放，中国企业今年在中美贸易战下相对低调。不过中国快速發展和不断扩大的科技业仍是全场亮点。

中国电信公司华为高管去年在国际消费电子展发表主题演讲，批评美国电信龙头AT＆T在美国政府提出的间谍问题后，突然取消出售华为手机的计划。然而不久前，华为财务长，创办人任正非的女儿孟晚舟，应华盛顿的要求在加拿大被捕，等待引渡至美国。而根据议程，本次将不会有中国技术高管發表主题演讲。

根据《南华早报》追踪登记数据，中国企业今年参展商数量比去年减少20％。而且一些大公司比起过往低调许多。互联网公司百度去年举办了一场华丽的活动宣传自动驾驶软件。但今年展示摊位传统许多。电子商务巨头阿里巴巴也不像去年有户外大型帐篷，而是透过静态的会议向商业伙伴推销其语音助手。手机制造商小米则直接缺席。

中美贸易战衝击

虽然没有中国公司直接谈到美中紧张局势，但观察家很难忽视当下的地缘政治背景所造成的影响。双方贸易战停火90天在3月份即将到期。如果无法在这两天的协商中取得实质成果，除了目前数千亿美元关税，特朗普已威胁会继续追加，其中包括可能使像iPhone这样的设备更加昂贵的关税。美国也在考虑新的出口限制。目的都是锁定中国希望取得进展的行业，例如人工智能和机器人技术。

组织展览的消费者技术协会执行长夏皮罗 (Gary Shapiro)以20世纪80年的美日关系为例说:「日本也曾占尽版面，当时美国也像现在一样感到恐慌。」 但随着1991年日本泡沫经济爆发，科技产业开始长期缓慢下滑，这种状况才告终。他提到:「后来日本公司不再创新，公司也开始合并......这些事情是无常的。所以我不会因此失眠。」夏皮罗不认为美中贸易争端和孟晚舟事件影响中国公司出席率，主因还是大公司扩大展览摊位数量挤压中国小公司参展率。

过去几年，中国科技公司加入美国、韩国和日本的行列，利用国际消费电子展發表令人振奋的新兴电子产品。中国企业也开始与国际合作伙伴和供应商建立联系。像是海信和中國互聯網應用服務企業TCL等电子公司，他们都开始积极寻求在北美销售产品的机会。美国笔记本电脑市场要角联想也正在推销其他互联网设备。

海信美国公司营销负责人奈思林(Jim Ninesling)表示，今年海信在提升美国品牌知名度上大有斩获。过去，虽然海信在中国市占率很高，但未打开美国市场，只以着名的日本公司夏普的名义为其部分产品打造品牌。

中国科技创新

腾讯和富士康投资的中国电动汽车制造商拜腾 (Byton)周日说要推出「世上最直觉的汽车界面」。 AI人工智慧公司科大訊飛(iFlytek)，有时被称为中国的Siri或Alexa，计划展示在语音识别和实时翻译服务上的最新进展。由中国政府共同主办的一个创业博览会上也展示了一系列创新技术，从室内送货机器人和便携式卡拉OK耳机，到计算机视觉辅助的智能手提箱。

Google前大中华区总裁李开复表示，美中各有优势。他说:「美国的实力在拥有厉害的技术专家、大学、学者，和经验丰富的人士。中国则有比较大的市场、更多的数据，以及非常顽强和勤奋的企业家。不过随着美中贸易争端日益恶化，他对双方合作乐观态度不再，认为「只是一个梦」。

夏立民/杨威廉 (美联社)