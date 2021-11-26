 美国5议员访问台湾  中国大使馆要求取消行程 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2021

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时政风云

美国5议员访问台湾  中国大使馆要求取消行程

五名美国国会议员25日晚间搭机抵达台湾，准备展开为期两天的出访行程。根据官方消息，代表团此次出访将着重在安全事务，也会与台湾国防部官员与台湾总统蔡英文见面。这是过去一个月来，美国二度有国会议员出访台湾。

US-Senatoren besuchen Taiwan

美国今年已数度有国会议员出访台湾。(此图非11月25日抵台画面。)

(德国之声中文网) 美国众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）周四(25日)率领另外四名跨党派的众议员抵达台湾，预计在台湾进行以安全事务为重点的两天访问。这是继共和党议员柯宁（John Cornyn）9日率团访问台湾後，美国国会议员11月第二次出访台湾。

美国在台协会周四25日晚间发布公告表示，出访的议员除了高野外，还有史罗金（Elissa Slotkin）丶欧瑞德（Colin Allred）丶雅各布斯（Sara Jacobs）以及梅斯（Nancy Mace）。公告中提到，这次出访是国会议员出访印太地区的一环，代表团也将与台湾领袖会面，讨论包含美台关系丶区域安全，以及其他与双方利益相关的重要议题。

台湾中央社在报导中称，此代表团预计将与台湾总统蔡英文与国防部的官员见面，双方将在拜会国防部时，针对国防议题交换意见。台湾的总统府也表示，此次出访台湾的美国国会议员都支持台湾的国际参与，包含高野与欧瑞德之前曾参与支持台湾参与世界卫生大会的社交媒体串联活动。

Singapur | Rüstungsgeschäft mit Taiwan | Zhao Lijian

对于美国邀请台湾参加民主峰会，中国外交部发言人赵立坚称，美国的民主是打压他国的工具。

台湾总统府发言人张惇涵称，基於台美互信的协调结果，并尊重访宾意愿，後续相关讯息将适时对外说明。在抵达台湾之前，这五名美国国会议员在日本与韩国进行感恩节的访问活动。不过就在美国代表团抵达台湾後，代表团成员之一的史罗金在推特发文表示，当代表团出访的消息曝光後，她的办公室收到中国驻美国使馆的讯息，要求她取消出访台湾的行程。

此前，美国共和党参议员柯宁本月9日也曾率领美国国会议员出访台湾，当时该代表团除了与台湾总统蔡英文见面外，也拜会了国防部与台积电。当时因代表团搭军机出访台湾引发关注，而美国国防部则称，美国议员搭军机出访是代表团的惯例，并不少见，且行为也符合台湾关系法的义务。

DW.COM

美国即将在12月9日到10日举办线上「民主峰会」，邀请名单上不但不包括中国和俄罗斯，还邀请了台湾，此举很有可能激怒北京。

美国总统拜登与中国国家主席习近平即将举行在线峰会。白宫发言人表示，会议目的不在于寻求特定成果，而是为双方竞争订立规则。中国外长王毅则事先警告美国，勿向“‘台独’势力发出错误信号”。

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？

路透社在报导中提到，美国议员访台之际，正值中国加大对台湾的军事与政治压力。中国解放军在本月曾在台湾海峡进行战备训练，而中国国防部在上次美国议员出访台湾时，也发布声明谴责美国，称华府的举动是干涉中国内政。

此外，美国国务院24日也公布了下个月将举行的线上民主峰会名单，台湾也受邀参与，但中国却未被邀请。对此，中国外交部发言人赵立坚称，美国的民主是打压他国的工具。他说：「我们已多次表明立场，民主是全人类共同价值，不是少数国家的专利，美方所作所为恰恰证明所谓民主只不过是一个幌子，是美方拿来推进其地缘战略目标丶打压他国丶分裂世界丶服务自身丶谋取私利的工具。」

(综合报导) 

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