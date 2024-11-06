美国2024：大选之夜的欢庆与失落特朗普宣布自己胜选，而世界领导人也开始向他祝贺。民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯的竞选总部宣布，她今天不打算公开讲话。图像来源: Chip Somodevilla/Getty Images重返这是纽约曼哈顿一名特朗普支持者在选举之夜的共和党活动上。初步计票结果显示，共和党在参议院获得多数，特朗普在关键摇摆州宾夕法尼亚、北卡罗莱纳和佐治亚获胜。图像来源: Andrew Kelly/REUTERS宣布自己获胜美东时间6日凌晨，共和党总统候选人特朗普在佛州西棕榈滩发表演说，宣布自己获胜。而世界领导人也开始向他祝贺：泽连斯基、内塔尼亚胡、梅洛尼、欧尔班、马克龙、莫迪、肖尔茨... ...图像来源: Evan Vucci/AP/picture alliance“黄金时代”在拉斯维加斯，特朗普的支持者边听他的讲话边欢呼。特朗普在讲话中称，美国未来将迎来“黄金时代”。图像来源: Ronda Churchill/AFP/Getty Images卡玛拉·哈里斯的支持者而在卡玛拉·哈里斯的母校华盛顿的霍华德大学，她的支持者也获悉初步选举结果。图像来源: Angela Weiss/AFP/Getty Images选举日的卡玛拉·哈里斯选举当天，卡玛拉·哈里斯还前往民主党总部的一次电话动员活动，并出人意料地与志愿者一道，给人们打电话，鼓励他们投票，或询问他们是否已经投票。图像来源: Andrew Harnik/Getty Images失落这是卡玛拉·哈里斯的一名支持者在霍华德大学为哈里斯举行的选举之夜活动上。当夜，哈里斯在母校并未向公众讲话。图像来源: Kevin Mohatt/REUTERS6 张图1 | 66 张图政治美国2024年11月6日2024年11月6日https://p.dw.com/p/4mgr6广告