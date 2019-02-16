美国16个州状告总统特朗普违宪

（德国之声中文网）美国16个州共同状告总统特朗普通过宣布"国家紧急状态"、绕过国会筹集经费用于在美墨边境修建隔离墙一事非法。控告书中认为特朗普的做法违反宪法中对立法程序以及国会使用公共资金的权力的规定。

控告书中称，总统违背国会的意志，假借"避免可能出现的危机"之名，挪用联邦资金用于建造美墨边境隔离墙。上周五，特朗普声称美墨边境遭毒品、人蛇和犯罪团伙"入侵"，以此为由他宣布国家进入"紧急状态"。

滥用权力？

司法诉讼可能让特朗普的修墙计划受阻

加利福尼亚州检察长贝塞拉（Xavier Becerra）说，各州联合状告总统特朗普的目的是阻止特朗普滥用权力以及"单方面窃取"国会已经划拨它用的国家资金。

特朗普希望宣布"国家紧急状态"后可以绕过国会正常拨款程序，转而动用多达80亿美元的国防部经费修建隔离墙。

在美墨边境修建隔离墙是特朗普竞选期间提出的主要承诺之一。他在当选后向国会提出拨款57亿美元用于建墙，但是遭到民主党议员强烈反对。最终国会批准的资金数额约为14亿美元，占特朗普最先提出的总数的四分之一。

洪沙/叶宣 （德新社、法新社、路透社）