美利坚合众国是由其下辖50个州、华盛顿哥伦比亚特区、五个自治领土及外岛共同组成的联邦共和国。

美国拥有982万平方公里国土面积，位居世界第三（依陆地面积定义为第四大国）；同时拥有接近超过3.3亿人口，为世界第三人口大国。因为有着来自世界各地的大量移民，它是世界上民族和文化最多元的国家之一。其国内生产总值按国际汇率排名世界第一、而依购买力平价则位列第二。美国贡献了世界四分之一的GDP和全球三分之一的军事开支。