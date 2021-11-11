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美国

美利坚合众国是由其下辖50个州、华盛顿哥伦比亚特区、五个自治领土及外岛共同组成的联邦共和国。

美国拥有982万平方公里国土面积，位居世界第三（依陆地面积定义为第四大国）；同时拥有接近超过3.3亿人口，为世界第三人口大国。因为有着来自世界各地的大量移民，它是世界上民族和文化最多元的国家之一。其国内生产总值按国际汇率排名世界第一、而依购买力平价则位列第二。美国贡献了世界四分之一的GDP和全球三分之一的军事开支。

FILE PHOTO: U.S. Trade Representative Katherine Tai testifies before the Senate Finance Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., May 12, 2021. Susan Walsh/Pool via REUTERS//File Photo

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展 11.11.2021

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
DAVOS, 17.01.2017 - Chinese President Xi Jinping (R) meets with U.S. Vice President Joe Biden in Davos, Switzerland, Jan. 17, 2017. (/Lan Hongguang)

拜习会前暗潮汹涌 台上合作台下竞争 11.11.2021

拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
ARCHIV 1993 *** ADELAIDE, AUSTRALIA: File photo dated 28 August, 1993 of the first high-tech Collins class conventional powered submarine being lowered into the water at Port Adelaide. A top-secret US Navy probe has found that Australia's USD 3.1 billion frontline fleet attack submarines are noisy duds incapable of defending themselves. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Blackwood

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国 10.11.2021

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？ 10.11.2021

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
Auf diesem Foto, das von der Taiwan Central News Agency zur Verfügung gestellt wurde, werden die US-Senatoren Chris Coons, Dan Sullivan und Tammy Duckworth von Joseph Wu, taiwanesischer Außenminister, und Brent Christensen, Direktor des American Institute in Taiwan, begrüßt. Die drei US-Senatoren wollen sich mit Taiwans Spitzenpolitikern inmitten der Spannungen mit China treffen. +++ dpa-Bildfunk +++

美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？ 10.11.2021

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

拜习会前夕 美延长中国「涉军企业」投资禁令 10.11.2021

彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。
''USA'' is formed by lighting on the Taipei Grand Hotel, to thank the U.S. who will give Taiwan 750,000 doses of COVID-19 vaccine after the COVID-19 alert rose to level 3 , in Taipei, Taiwan, Sunday, June 6, 2021. Taiwan is desperate for vaccines after a sudden outbreak that started in late April caught authorities by surprise. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备 09.11.2021

台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
US Federal Reserve Chairman Jerome Powell gives a press briefing after the surprise announcement the FED will cut interest rates on March 3, 2020 in Washington,DC. - The US Federal Reserve announced an emergency rate cut Tuesday, responding to the growing economic risk posed by the coronavirus epidemic and giving President Donald Trump the stimulus he has called for. In a unanimous decision, the Fed's policy-setting committee slashed its key interest rate by a half point to a range of 1.0-1.25. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

美联储忧恒大危机影响美国 09.11.2021

虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton - RC2P2L93TPZS/File Photo

一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确 08.11.2021

白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。 
8. April 2015 Japanese Defense Minister Gen Nakatani (L) and US Defence Secretary Ashton Carter (R) shake hands after their joint press conference at the Defence Ministry in Tokyo on April 8, 2015. Carter is on a three-day visit to Japan. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

日本前防务大臣将出任人权事务首相辅佐官 08.11.2021

日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
13.08.2021Elon Musk, Tesla-Chef, steht bei einem Pressetermin auf dem Gelände der Tesla Gigafactory. Am selben Tag besuchte der CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, das sich im Bau befindliche Tesla-Werk. In Grünheide bei Berlin sollen ab Ende 2021 die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Das US-Unternehmen will hier jährlich rund 500 000 Exemplare der kompakten Reihen Model 3 und Model Y bauen.

马斯克是否出售特斯拉10%股票？58%推友说“应该” 08.11.2021

正当美国就改革税法展开激烈讨论之际，世界首富马斯克发起问卷调查，征询网友对其是否应出售特斯拉10%股票的意见。
Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

台积电向美国商务部提交芯片供应链信息数据 08.11.2021

台湾芯片代工龙头企业台积电证实已向美国商务部提交芯片供应链信息数据，但强调没有揭露特定客户资料。据悉，半导体大厂美商英特尔、德国大厂英飞凌尚未提交相关问卷。
Airlines Adapt To Ever-Changing COVID-19 Protocols United Airlines planes at George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas on September 27th, 2021. As countries and regions around the world alter their regulations and restrictions concerning COVID-19, airlines give employees strict ultimatums about vaccines and masks. Customers, too, are informed by an array of different protocols depending on their travel plans and airlines. Houston United States mathalone-notitle210927_npv1h PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xReginaldxMathalonex

20个月后重开边境 美预计涌现旅客潮 08.11.2021

封锁20个月后，美国在11月8日重新向国际旅客开放陆空边境，除了大量涌入的人潮让边境管制单位如临大敌，欧洲新一波疫情也为这项政策带来变数。
25.08.2021, USA, Washington D.C.: Naftali Bennett, Ministerpräsident von Israel, gestikuliert und spricht während eines Treffens mit Außenminister Blinken im Willard Hotel. Foto: Olivier Douliery/Pool AFP/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

以色列拒绝美国在耶路撒冷恢复领事馆 07.11.2021

美以巴之间再出难题:特朗普政府下令关闭的领事馆应该在哪里重开？巴勒斯坦人认为当然在耶路撒冷。但以色列方面却坚持首都无法让地给这样一个建筑。
Best of Städte: Taipeh, Platz 2 Taipei 101 dominates the twilight view from Elephant Mountain in the east of Taipei.

墙外文摘：美国应该帮助台湾「维持现状」？ 07.11.2021

有评论认为，台湾的大多数人希望维持某种形式的现状。现状意味着保持事实上的独立，但避免来自中国的报复。美国的回应必须跟随台湾的步伐，否则就会存在风险。
FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

伊拉克总理官邸遭无人机攻击 07.11.2021

伊拉克总理卡迪米周日在官邸遭遇无人机袭击，军方认为这是一起未遂暗杀。卡迪米本人并未受伤。美国及伊朗纷纷谴责这起袭击事件。

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