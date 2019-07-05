美国 ：加州发生7.1级强震

（德国之声中文网）美国加州周五（7月5日）发生里氏7.1级强震。地震发生在该州南部。此前一天，该地区刚刚发生里氏6.4级地震。

美国地质调查局（USGS）称，地震发生在当地时间晚8时19分，震中与前一天的震中相同，是在死亡谷国家公园边缘的瑞芝克莱斯特（Ridgecrest），位于洛杉矶东北方向202公里。

周五的地震是数十年来南加州发生的最强震。Ridgecrest及附近地区2000余名居民断电。

圣伯纳迪诺（San Bernadino）县消防部门称，收到建筑物受损的报告：有房屋偏移、地基出现裂纹、护土墙坍塌的情况。一名受轻伤者正在接受消防人员的急救。

附近的肯恩（Kern）县消防人员称，收到多起受伤和火灾报告，但没有提供详情。

洛杉矶消防部门则称，没有收到基础设施严重受损的报告。

加利佛尼亚Kern镇7月5日地震后发生山体滑坡现场

洛杉矶地铁暂时停运。

报道称，远至圣迭戈和墨西哥都有震感。

这两次地震令人担忧"圣安德烈亚斯断层"（San Andreas Fault）会出现一次大地震，以致于摧毁南加州的主要城市。

美国地震调查局地震学者琼斯（Lucy Jones）向媒体表示，周五的地震后发生更强震的可能性为5%，并可能会在一天之内发生。

据CNN报道，周四的地震后发生了1400多次余震。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 1.东京 德国《图片报》与不来梅一家研究所的地质学家约翰·克拉格斯博士（Johann Klages）共同评选出世界十大最危险城市。东京位列高危城市榜首。由于东京位于板块高度活跃地区，位于太平洋板块和欧亚板块交汇点上，因此成为世界上最易发生地震的区域。报道称，1703年以来，日本已经有10万人在地震中遇难。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 2.大阪/神户 日本的大阪和神户所在地区也和东京一样属于地震高危地区。上一次发生最大一次规模的地震在1995年，被称为阪神大地震的灾难造成6000多民众死亡。图片拍摄于1995年地震后。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 3.雅加达 印尼首都雅加达的大部分地区位于海平面以下。2004年印尼发生强震引发的大海啸造成了毁灭性后果。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 4.名古屋 名古屋是日本又一上榜的百万人口大都市，位处地震活跃地区。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 5.洛杉矶 美国千万人口大都市洛杉矶位于加利福尼亚州知名的圣安地列斯断层。这一断层是太平洋板块与北美板块之间相对运动而形成的地质构造。因此导致地震的频发。该地区建有多个核电厂。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 6.旧金山 同样，美国的旧金山也受到圣安地列斯断层的影响。图片为1906年该城发生的大地震，造成约3000人丧失生命。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 7.德黑兰 伊朗首都德黑兰地处阿拉伯板块与欧洲板块断裂带，是一个地震非常丰富的高危地区。德黑兰的基础设施较差，许多房屋建筑没有抗震设计。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 8.马尼拉 菲律宾地处太平洋板块地震断裂带。地震发生时，首都马尼拉面临的两大问题是：人口稠密和安全防预能力较差。

世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！ 9、10：伊斯坦布尔/那不勒斯 位列最后两位的分别是土耳其的伊斯坦布尔和意大利的那不勒斯。研究学者预测，到2025年，伊斯坦布尔发生地震的概率将很高。贫困的生活和抗震较差的房屋会加大灾难带来的后果。此外，地震学家表示，意大利的那不勒斯隐藏着一个巨大的超级火山。那不勒斯及其附近的火山很可能将再次爆发。



苗子/任琛（法新社、美联社、路透社）