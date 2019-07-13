美国黑人铅中毒比例高 反映种族不平等

（德国之声中文网）近期有报道指出，因新冠病毒死亡的美国黑人比例高于白人。对于美国的公共健康研究人员而言，这样的结果并不令人意外。从密歇根州弗林特水污染事件到阿拉巴马州贫困社区出现钩虫病等案例便可看出，与美国白人相比，非裔美国人更容易陷入环境危害以及恶劣健康状况。

近期一份针对儿童铅中毒的研究更暴露出系统性种族主义的恶果。铅是一种对人体有害的有毒金属，血液中微量的铅就能破坏脑细胞。其中儿童特别容易受到铅的毒性影响，血铅会阻碍学龄前儿童脑部发展。美国疾病控制与预防中心（CDC）估计，美国的0到6岁儿童中，约有2.5%"血铅含量过高"。

一份今年二月发表在《国际环境研究与公共健康期刊》（International Journal of Environmental Research and Public Health）的研究发现，生活在贫困线下的美国黑人儿童血铅含量超标的可能性，比贫困白人或西班牙裔儿童高出两倍。该研究采用了CDC在11年间收集到的数千名1岁至5岁儿童的代表性样本。

CDC以未参与撰写报告为由，不愿对新研究置评。

美国黑人面临的健康威胁

从统计数据看来，即使校正了贫困、教育程度、家庭中是否有吸烟者以及住房水平等因素，黑人所面临的铅中毒危险依旧高于其他族群。

报告共同撰写人、堪萨斯州独立学者叶特尔（Deniz "Dersim" Yeter）表示："很多人会认为，黑人儿童因为贫穷比例较高，所以面临更高的健康威胁。没错，贫困确实是个问题，但与身为美国的黑人儿童相比，这根本不算什么问题。"

这份历时三年分析所得出的结果令叶特尔感到讶异。"我知道情况很糟，但我以为结果会是在统计数字上出现显著的小幅增长，而不是高出两倍到六倍。这太令人震惊了。"

这份研究还得出了一些让人惊讶的结论：比生活在老旧房屋，"身为黑人"这一因素造成的血铅风险更高。换句话说，生活在1950年至1977年间建造房屋的黑人儿童，血铅浓度超标的可能性比生活在同样环境中的白人儿童高6倍。

1950年到1977年这个时间段具有重要参考意义。美国是在1977年才对油漆的铅含量实施限制。但美国并未系统性除去旧建筑中的含铅油漆，美国住房及城市发展部估计，超过360万住宅中的儿童仍面临铅中毒危险。

叶特尔表示："情况很糟，而且还在恶化。那些粉尘可能被吸入，小孩碰触到物品后又摸嘴巴，摄入粉尘。（在1950年代之前）情况曾恶劣到孩子会癫痫发作，送医后死亡，因为他们血液中的浓度过高。"

"色盲政策"的错误

2014年出版的《铅之战》（Lead Wars）共同作者大卫·罗斯纳（David Rosner）在书中回顾了战后铅中毒的历史。他表示，种族主义一直是有关当局容忍铅中毒现象的原因。罗斯纳指出，铅工业协会在战后甚至想将错误归咎于黑人父母纵容孩子吃油漆。

叶特尔希望通过其研究，证明隐藏的结构性种族主义的危险性，以及忽视肤色影响性的公关健康筛检方式只会加剧问题。

目前，美国儿科学会等机构只建议对生活在旧屋中，或属于特定经济层级的儿童进行血铅筛检。叶特尔认为，有关当局若不正视种族因素，便无法解决地方性歧视问题。"如果不正视'身为黑人'就是一个主要风险因素，地方、州和联邦政府的回应会让许多黑人儿童处于更大的风险中。"

"如果不正视'身为黑人'就是一个主要风险因素，地方、州和联邦政府的做法会让许多黑人儿童处于更大的风险中。"