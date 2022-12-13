 美国高级代表团到访北京 为国务卿访华做铺垫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2022

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时政风云

美国高级代表团到访北京 为国务卿访华做铺垫

美国一支高级代表团将从周日起访问北京，这是中美两国领导人十一月在巴厘岛举行首脑峰会，并承诺为修复双边关系付出努力后，美国首次向北京派出高级代表团。

助理国务卿克里滕布林克

助理国务卿克里滕布林克

（德国之声中文网）代表团成员包括负责东亚和太平洋事物的助理国务卿克里滕布林克（ Daniel Kritenbrink）以及国家安全委员会中国台湾事务高级总管罗森贝格（Laura Rosenberger）。此次为期三天的访问行程中，除中国之外，这支美国代表团还将到访韩国和日本。

美国国务院表示，巴厘岛中美首脑会晤中，拜登总统同中国国家主席习近平就“负责任地对中美竞争进行管控，并探索潜在的合作领域”达成了共识，本次克里滕布林克到访北京，就是基于上述共识而采取的后续行动。

11月14日，中美领导人在印尼巴厘岛举行峰会，就“管控竞争，寻求合作”达成共识。

11月14日，中美领导人在印尼巴厘岛举行峰会，就“管控竞争，寻求合作”达成共识。

访华期间，克里滕布林克还将就美国国务卿布林肯2023年初的访华计划进行筹备，这将是四年来美国国务卿首次访华。

美国和中国是世界上最大的两个经济体和军事大国，过去几年当中，受政治、贸易、人权及台湾等问题影响，中美关系降至冰点。今年11月14日，出席巴厘岛G20峰会的美国总统拜登和中国党和国家领导人习近平举行了时隔多年后的首次会晤，此举被普遍视为中美关系趋于缓和的标志。

（法新社）

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