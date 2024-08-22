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美国高官在纽约会见达赖喇嘛

2024年8月22日

美国高级官员在纽约会见了达赖喇嘛，“重申了美国致力于推进西藏人民的人权，并支持努力保护他们独特的历史、语言、文化和宗教遗产”。

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西藏流亡精神领袖达赖喇嘛
西藏流亡精神领袖达赖喇嘛图像来源: SUMAN/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）据美国国务院声明，美国高级官员周三（8月21日）在纽约会见了达赖喇嘛，这是华盛顿与这位流亡的西藏精神领袖之间罕见的高级别直接会晤。

89岁的达赖喇嘛今年6月离开印度到美国接受膝盖治疗，并在7月发表声明称康复良好。目前他在纽约进行术后休养。

周三，美国负责西藏事务的特别协调员、副国务卿泽亚(Uzra Zeya)前往纽约与达赖喇嘛会晤。白宫国家安全委员会官员拉祖克(Kelly Razzouk)一同出席。

美国负责西藏事务的特别协调员、副国务卿泽亚(Uzra Zeya)
美国负责西藏事务的特别协调员、副国务卿泽亚(Uzra Zeya)图像来源: Kyodo/IMAGO

在会晤期间，泽亚"重申了美国致力于推进西藏人民的人权，并支持努力保护他们独特的历史、语言、文化和宗教遗产"。

据美国国务院声明称，泽亚在周三的会晤中还讨论了美国"支持恢复中国与达赖喇嘛及其代表之间对话"的问题。

中国外交部发言人毛宁周四表示，"坚决反对任何国家的政府官员以任何形式会见达赖，已向美方提出严正交涉。"

《促进解决西藏-中国争端法》与中国的反应

自2010年以来，北京与西藏领导人的谈判一直处于冻结状态。

2011年，达赖喇嘛卸任西藏政治领袖，将世俗权力交给由全球约13万西藏人民主选举产生的政府。

拜登上个月签署了国会两党压倒性通过的《促进解决西藏-中国争端法》，内容要求北京解决藏人要求更多自治权的争端，表示捍卫藏人权益。

这项法案由众议员麦戈文（Jim McGovern）去年和众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）以及两名参议员共同提出。7月31日，中国以"频繁干涉"中国内政为由，宣布对麦戈文实施制裁，包括冻结其在中国境内资产、禁止入境等措施。

北京对西藏实行严格控制，认为西藏是其领土不可分割的一部分，并谴责为西藏争取更大自治权的达赖喇嘛为分裂分子。

中共政权在1951年控制了西藏，达赖喇嘛在1959年流亡印度。

在此之前，西藏在清朝统治结束之后大体上处于自治状态。

（法新社、路透社）

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