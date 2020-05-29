美国骚乱持续 特朗普指责左翼组织

(德国之声中文网) 据CNN电视台报道，目前已经有8个州宣布让国民警卫队进入戒备状态，当地警方早已疲于奔命。

在肇始地明尼阿波利斯市，民众的示威再次演变成骚乱，警方向示威者投放了催泪弹。身处一线的德广联记者则透露，周六夜间的骚乱较前几天略有减轻，原因可能是当地警方采取了更具攻击性的策略，导致警民力量对比发生了变化。

明尼苏达州长瓦尔茨(Tim Walz)已经急切呼吁所有民众留在家中。他在周六还动员了该州的国民警卫队，自二战结束以来尚属首次。国民警卫队表示，进入戒备状态的1万名士兵中，约有2500人参加了周日凌晨的行动。

白宫前警民对峙

在西部的洛杉矶、中部的佐治亚、东部的首都华盛顿特区，国民警卫队也被动员。国民警卫队是美国的各州的预备役武装部队，平时由州政府指挥，可以在自然灾害或者发生严重治安事件时调遣。

在印第安纳波利斯，至少有一人在周六夜间的骚乱中遭枪击身亡，当地警方并没有披露进一步的详情。在底特律，也有一人因枪击而丧生。

洛杉矶警方则通报，市中心发生了"大规模暴力抗议"。电视画面显示，许多商店在骚乱中遭到了洗劫，市长加尔切蒂(Eric Garcetti)强调，洛杉矶执行宵禁是"必要的恢复和平的措施"。洛杉矶警方动用了橡皮子弹、棍棒等警械，示威者则点燃了一辆警车。该市至少有500人被警方暂时拘捕，除18名犯罪嫌疑人外，其他人后来都获释。

在芝加哥，CNN电视台报道指出，至少有100人一度被捕。纽约警方则称拘捕了200人。在首都华盛顿特区，白宫前也再次聚集了不少示威者，警方则与他们对峙阻止其前进。

特朗普指责极左势力

此次全国范围骚乱的导火索是几天前非裔男子弗罗伊德(George Floyd)在明尼苏达州遭暴力执法身亡事件。5月25日，这名46岁男子因被怀疑用一张20美元假钞付钱而被警方抓捕，一名警察用膝盖压制弗罗伊德的脖子数分钟，期间弗罗伊德多次表示"无法呼吸"，但是警察一直压制到其不再有动静。多名路人围观了此事件，并用手机拍摄全程。画面中还能见到警察拔枪威胁指责他们的路人。几名当事警员后来被开除，并且在几天后被捕并提起公诉。

特朗普总统周六则认为"极左团伙"应对骚乱负责，还指责他们试图利用大家对弗罗伊德的追思。他说："暴力、破坏公物行为，是由'反法西斯组织'(Antifa)以及其他左翼暴力团伙牵头的。"特朗普一方面承认弗罗伊德之死是一场悲剧，另一方面也多次表示要采取强硬措施。周六傍晚，他再次利用庆祝SpaceX载人龙飞船发射成功演讲之机会，在卡纳维拉尔角发射基地说："我的政府将制止这种团伙暴力，我们将冷酷无情地制止他们。"

民主党籍的明尼苏达州长瓦尔茨则表示，当前调查显示，暴力骚乱是由白人种族主义者、贩毒团伙、无政府主义者煽动的。民主党总统候选人拜登在谴责暴力行为的同时，也强调民众有权向警察暴力示威："抗议这样的血腥行动，是正确且必要的。这场示威是绝对美国化的回应。"拜登也说，纵火等破坏行为则"毫无必要"，示威行动无法为威胁他人生命、洗劫商店等行径辩护。