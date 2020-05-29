 美国骚乱持续 特朗普指责左翼组织 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2020

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时政风云

美国骚乱持续 特朗普指责左翼组织

周六夜间、周日凌晨，美国多地民众再次上街抗议，不少城市的示威也再次演变为激化为暴力行动。由明尼苏达警方暴力执法导致一非裔男子死亡所引发的这场风波，已经持续了数天时间。洛杉矶已经宣布宵禁，其他数十个城市也纷纷跟进。

USA Washington | Tod George Floyd durch Polizeigewalt in Minneapolis | Protest (Reuters/J. Ernst)

白宫附近的示威者

(德国之声中文网) 据CNN电视台报道，目前已经有8个州宣布让国民警卫队进入戒备状态，当地警方早已疲于奔命。

在肇始地明尼阿波利斯市，民众的示威再次演变成骚乱，警方向示威者投放了催泪弹。身处一线的德广联记者则透露，周六夜间的骚乱较前几天略有减轻，原因可能是当地警方采取了更具攻击性的策略，导致警民力量对比发生了变化。

明尼苏达州长瓦尔茨(Tim Walz)已经急切呼吁所有民众留在家中。他在周六还动员了该州的国民警卫队，自二战结束以来尚属首次。国民警卫队表示，进入戒备状态的1万名士兵中，约有2500人参加了周日凌晨的行动。

USA Los Angeles | Tod George Floyd durch Polizeigewalt in Minneapolis | Protest (Reuters/P.T. Fallon)

洛杉矶的一处建筑被纵火，消防员在警方荷枪护卫下灭火

白宫前警民对峙

在西部的洛杉矶、中部的佐治亚、东部的首都华盛顿特区，国民警卫队也被动员。国民警卫队是美国的各州的预备役武装部队，平时由州政府指挥，可以在自然灾害或者发生严重治安事件时调遣。

在印第安纳波利斯，至少有一人在周六夜间的骚乱中遭枪击身亡，当地警方并没有披露进一步的详情。在底特律，也有一人因枪击而丧生。

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数天来，非裔美国人佛洛伊德（George Floyd）在一次警察执法行动中死亡事件引发美国多地抗议浪潮。目前，其中一名警员已被控谋杀罪，但民愤依旧高涨，宵禁令无法实施。据美媒报道，至少两人在骚乱中丧生。 (30.05.2020)

非裔美国人乔治·佛洛伊德之死，引发了严重骚乱。明尼苏达州长已经要求国民警卫队帮助维持秩序。CNN记者在直播现场被警方上铐逮捕。 (29.05.2020)

社交网络平台推特（Twitter）将美国总统特朗普发的一条有关明尼阿波利斯市大规模抗议活动的推文标记为“美化暴力”。在这条推文中，特朗普威胁对示威者采用暴力镇压的方式。 (29.05.2020)

美国总统特朗普不满推特在其推文上加标签，周四签署行政命令，意图要求推特负起更多法律责任。白宫也批评推特积极审查美国总统，却放任中国官员散播不实讯息，「令人困惑」。 (29.05.2020)

首次在社交媒体推特上遇到“事实核查”、推文被指不符合事实后，美国总统特朗普斥之为言论“审查”，并可能签署行政令对社交平台进一步管制。 (28.05.2020)

明尼阿波利斯市长认为，人们“不能视而不见”，必须为死在警察暴力之下的男子讨回公道。特朗普表示已经要求联邦调查局和司法部“加急”调查此事。 (28.05.2020)

推特是特朗普最重要的发声筒。如今，这一短信息社交媒体平台第一次对特朗普推文的真实性进行了评估。特朗普十分愤怒，称推特"压制言论自由"、"干预大选"。 (27.05.2020)

洛杉矶警方则通报，市中心发生了"大规模暴力抗议"。电视画面显示，许多商店在骚乱中遭到了洗劫，市长加尔切蒂(Eric Garcetti)强调，洛杉矶执行宵禁是"必要的恢复和平的措施"。洛杉矶警方动用了橡皮子弹、棍棒等警械，示威者则点燃了一辆警车。该市至少有500人被警方暂时拘捕，除18名犯罪嫌疑人外，其他人后来都获释。

在芝加哥，CNN电视台报道指出，至少有100人一度被捕。纽约警方则称拘捕了200人。在首都华盛顿特区，白宫前也再次聚集了不少示威者，警方则与他们对峙阻止其前进。

特朗普指责极左势力

此次全国范围骚乱的导火索是几天前非裔男子弗罗伊德(George Floyd)在明尼苏达州遭暴力执法身亡事件。5月25日，这名46岁男子因被怀疑用一张20美元假钞付钱而被警方抓捕，一名警察用膝盖压制弗罗伊德的脖子数分钟，期间弗罗伊德多次表示"无法呼吸"，但是警察一直压制到其不再有动静。多名路人围观了此事件，并用手机拍摄全程。画面中还能见到警察拔枪威胁指责他们的路人。几名当事警员后来被开除，并且在几天后被捕并提起公诉。

特朗普总统周六则认为"极左团伙"应对骚乱负责，还指责他们试图利用大家对弗罗伊德的追思。他说："暴力、破坏公物行为，是由'反法西斯组织'(Antifa)以及其他左翼暴力团伙牵头的。"特朗普一方面承认弗罗伊德之死是一场悲剧，另一方面也多次表示要采取强硬措施。周六傍晚，他再次利用庆祝SpaceX载人龙飞船发射成功演讲之机会，在卡纳维拉尔角发射基地说："我的政府将制止这种团伙暴力，我们将冷酷无情地制止他们。"

民主党籍的明尼苏达州长瓦尔茨则表示，当前调查显示，暴力骚乱是由白人种族主义者、贩毒团伙、无政府主义者煽动的。民主党总统候选人拜登在谴责暴力行为的同时，也强调民众有权向警察暴力示威："抗议这样的血腥行动，是正确且必要的。这场示威是绝对美国化的回应。"拜登也说，纵火等破坏行为则"毫无必要"，示威行动无法为威胁他人生命、洗劫商店等行径辩护。

 

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