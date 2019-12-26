 美国驻巴格达大使馆遭冲击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.12.2019

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时政风云

美国驻巴格达大使馆遭冲击

本周二（12月31日），数百名伊拉克抗议者在巴格达冲击了美国大使馆，抗议美国上周日对伊境内的什叶派民兵武装的空袭。美方称，实施打击是为了报复一名美国承包商在伊拉克军事基地的一次遭火箭袭击事件中身亡。 ​​​​

Proteste bei der US-Botschaft in Baghdad (Reuters/T. al-Sudani)

美国驻伊拉克大使馆前的示威者

（德国之声中文网）在伊拉克首都巴格达，愤怒的示威者冲冲击了美国驻伊拉克大使馆。大使馆的保安人员向袭击者发射催泪弹和眩晕手榴弹。此前，已经有数以百计的示威者顺利通过了巴格达市保安严密的绿色区域的所有检查站，它们一边高呼"灭亡美国"，一边焚烧美国国旗，并砸碎玻璃窗，从墙壁上扯下监视摄像机。现场局面混乱不堪。

该地区上空升起黑色烟雾。据来自伊拉克政府圈的消息，美国大使以及大使馆工作人员已被紧急疏散至安全地点，使馆建筑内只留下几名安全保卫人员。目击者报告说，伊拉克安全力量最初并没有阻止人群向美国大使馆进军。直到后来，安全部队才对示威者使用催泪瓦斯。伊拉克新闻社（INA）援引民兵的报道说，有10人受伤。

Proteste bei der US-Botschaft in Baghdad (Reuters/T. al-Sudani)

数百名抗议者高举旗帜

伊拉克总理迈赫迪（Adel Abdel Mahdi）呼吁示威者"立即"撤离。他说，安全力量将阻止对外国大使馆的任何侵袭。

美国对伊拉克的空袭是导致众多伊拉克人愤怒升级的原因。12月29日，美军空袭了什叶派"真主旅"（Kataib Hisbollah）民兵武装在伊拉克和叙利亚的设施，造成25人丧生，50人受伤。支持"真主旅"民兵的伊朗宣布将进行复仇。

作为对美国在伊拉克的一个军事基地遭到火箭弹袭击并使一美国公民丧生事件的回应，美国进行了此次空袭。据称，"真主旅"民兵在袭击位于伊北部基尔库克的这个美军基地时，共发射了30多枚火箭弹。美国的报复行为遭到巴格达、，德黑兰和莫斯科的严厉谴责。

鉴于伊拉克紧张的安全局势，美国国务院早在5月份就暂时撤离了驻巴格达大使馆和驻埃尔比勒领事馆的部分工作人员。 9月份，曾有两枚火箭弹落在美国驻巴格达大使馆附近。

据美国国务院伊朗问题特使胡克（Brian Hook）说，过去两个月中，伊境内共发生了11起针对美军或美国公民的袭击事件。

李京惠/凝炼（德新社、路透社）

 

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