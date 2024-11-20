美国驻基辅大使馆因担心空袭关闭一天

（德国之声中文网）美国驻基辅大使馆收悉可能发生重大空袭的情报后，决定周三（11月20日）关闭一天。这是美国国务院领事事务局发布的一份声明的内容。美国使馆网站发布声明写道，"经过高度慎重的考虑，大使馆决定关闭。大使馆指示员工就地避难，并建议美国公民在空袭警报发布时随时立即避难。"

这一警告发布的前一天，也是俄乌战争进行到第1000天的时候，乌克兰军方首次使用美国提供的ATACMS导弹袭击了俄罗斯境内目标，此前，即将离任的美国总统拜登批准了以上行动。

俄罗斯此前已多次警告西方国家，如果华盛顿允许乌克兰使用美国、英国和法国的导弹深度打击俄罗斯领土，莫斯科将认为这些北约成员国直接参与了乌克兰战争。俄罗斯总统普京在10月时表示，莫斯科将对乌克兰使用美制武器深度打击俄罗斯领土作出回应。

周二，普京批准了对常规攻击进行核反击的新规定，从而降低了俄罗斯使用核武器的门槛。根据新规则，如果俄罗斯或者盟友白俄罗斯的国家主权及领土完整在常规武器攻击中受到了重大威胁，俄罗斯可以考虑用核武器进行回击。

（路透社等）

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