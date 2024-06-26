美国驻华大使批评中国煽动反美情绪

美国驻华大使伯恩斯近日在受访时，罕见对中国发出措词强硬的指责，批评中方在旧金山“拜习会”后仍百般阻挠美中改善关系，除了阻止中方人员参加美国组织的活动，还在社群平台上煽动反美情绪。

（德国之声中文网）美国驻中国大使伯恩斯（Nicholas Burns）近日接受《华尔街日报》专访时表示，盡管中国宣称赞成让美中两国人民重新接触，但实际上却不断阻止双边活动，“让这一切变得不可能”。

伯恩斯指出，自去年11月以来，他统计到多达61起由美方在中国举办的公开活动，受到中国国安部或其他政府机构干扰，手法包含施压、恐吓中国公民，并有部分参加美国大使馆活动的参与者被中国官员问话。

伯恩斯在专访中透露，中方先前以“停电”为由，无预警取消了美国大使馆筹办的一场音乐会，但是该场地在音乐会前一天及隔天都各举办了其他活动，“这不仅是偶发事件......几乎是每一次公共活动（都会发生）”，“这不是一个有自信的政府的表现”。

拜习同框! 两人见面说了什么 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

指中国煽动反美情绪

伯恩斯也称，中国当前“反美情绪”高涨，某种程度上是由北京官员所煽动，“我在这里2年多以来，一直非常担心气势汹汹的中国政府......企图诋毁美国，扭曲美国社会、美国历史和美国政策。这种事每天都在政府可触及的网络上发生，而且网络上的反美情绪（anti-Americanism）很高涨。”

他补充说，在使用中国社交媒体方面，美国也受到北京越来越严格的审查和限制，即便是相对无害的贴文，如美中双边官员会面或是针对野火的对话，也会被阻挡或删除，导致美方难以针对相关反美论述进行反驳。

除此之外，伯恩斯也对本月10日在中国吉林公园发生4名美国人遭尖刀刺伤一事表达担忧，认为中方对该起事件公布的嫌犯动机不足。

中国官方则未针对伯恩斯专访进行回应，先前对于美国公民在中国遇袭一事则表示为“偶发事件”。

值得注意的是，中方过去几年也不断抱怨华府经常限制中国驻美外交官的行动，例如要求相关人员需要在特定旅行前申请批准；北京也指控中国公民在美国经常遭遇歧视，即便是持有美国签证的中国学生，在抵达美国后仍会受到严格盘问，还有被拒绝入境的案例。

事实上，中国教育部在2021年就曾经向赴美留学生发布“安全风险提示”，指过去发生多起中国留学生入境时被无端盘查，甚至拒绝入境遣返的案例。

“中国日报网”23日亦引述消息人士说法，称美方近年来无端滋扰盘查遣返30多名电脑相关科系的中国留学生，其中大多为硕博士生，多数来自美国知名大学，研究方向涉及AI、网络安全、资讯工程等领域。

对此，伯恩斯则反驳称，99％持有学生签证者都能顺利入境，“你必须在签证申请时说实话，如果你不这样做，就会被抓”。

根据《华尔街日报》报道，美国去年向中国公民发放了约10.5万份新的学生签证，创下新冠疫情爆发以来最高纪录。

美中近年来在贸易、科技及人权等一系列议题上发生分歧。去年11月，中国国家领导人习近平与美国总统拜登在旧金山会晤，欲藉此缓和美中紧张关系，双方在会晤期间针对美中之间欲合作的多个领域达成共识，并强调须确保“竞争不会演变成冲突”。

伯恩斯表示，他已在闭门会议上向中国官员提出了挑战，并表示北京的公开承诺与实际行动之间的差距正在扩大，“我们已经与中国政府就此事进行了无数次对话，但没有任何改变，也没有任何解决办法”。

（综合报道）

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