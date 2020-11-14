美国驻伊拉克使馆又成袭击目标

（德国之声中文网）四枚喀秋莎火箭彈击中了戒备森严的巴格达政府和美国及其他国家大使馆所在的区域。据伊拉克军方公布的消息称，从首都东南部共发射了7枚火箭弹。其中一枚险些击中巴格达的一家医院，另一枚落在了一个公园的入口处。第七枚在空中爆炸。一名少女在袭击中丧生，五名平民受伤。

情报机构证实美国大使馆遭袭

目击者称，爆炸发生后，天空中出现红色信号弹，这是美国大使馆的C-RAM导弹防御系统投入使用的迹象。以美国为首的伊拉克反IS联盟发言人表示，伊拉克情报部门已证实美国大使馆遭到袭击，但是没有对C-RAM系统投入使用发表意见。

伊拉克安全机构的工作人员说，这是自一个月前亲伊朗的民兵组织承诺停止对美国的袭击活动以来，美国驻巴格达外交使团首次遭到对袭击。华盛顿此前曾威胁说，如果不停止袭击，将关闭大使馆。





自去年10月以来，已发生近90起针对外国驻伊拉克使馆、部队和设施并导致人员伤亡的火箭弹和炸弹袭击事件。美国一再强调，什叶派真主党旅等亲伊朗民兵应对这些袭击事件负责。

周二（11月17日），美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）与伊拉克总理穆斯塔法·卡德希米（Mustafa al-Kadhemi）通电话仅几个小时后，便发生袭击美国大使馆事件。几乎在发生袭击事件的同一时间，美国宣布将在明年1月15日之前将驻伊拉克和阿富汗的军队各减少2500名士兵。



李京慧/ 达扬 (法新社、美联社、路透社、德新社）

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