美国驻乌克兰外交官爆料 特朗普再受压

（德国之声中文网）这是国会众院对美国驻乌克兰大使馆临时代办泰勒（William Taylor）的一次不对外听证会。然而， 根据《纽约时报》和《华盛顿邮报》的报道，这位外交官的开场白即具爆炸性。他指出，特朗普总统指令暂停对乌克兰的军援，以最终损害民主党籍的政治对手拜登。

讨价还价

泰勒大使称，特朗普总统当时要求乌克兰新任总统泽连斯基公开声明，会调查乌克兰天然气康采恩Burisma腐败事件。拜登之子亨特此时尚是该企业管理委员会成员。泰勒指出，其时，美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）在同特朗普交换意见后曾表示，"一切"都取决于公开声明，--不仅是泽连斯基对白宫的访问还是放行美国对乌的军援。

数月来，特朗普本人始终坚称，不存在"以物换物"（Quid pro quo）--未向对方提出过交换条件。

美国驻乌克兰大使馆临时代办泰勒

调子升高

此前，特朗普总统已称民主党人力主对他展开弹劾调查程序是"私刑处死"（lynching），而这一说法立即引起广泛愤怒。他所在的共和党的一些重量级人物也与之保持距离，因为，在美国，"私刑处死"一词会让人想起当年南部州发生的出于种族主义动机的残酷杀害成千上万黑人现象。

特朗普在推特上写道："所有共和党人必须记住他们在此所经历的--一场私刑处死"。这比他此前称反对他的行为是"政变"的说法更变本加厉。

来自得克萨斯州的民主党众议员格林（Al Green）对特朗普将一合宪程序同美国历史上最黑暗的罪恶行为相提并论深为震惊，并质问道："他不知道这个国家曾有过的私刑历史吗？"他指出，过去，美国黑人曾被白人暴民私刑处死，为了自己的政治目的，总统继续毫无顾忌使用"种族主义和激进主义"，这令人震惊。

南卡罗莱纳州众议员克莱伯恩（James Clyburn）谴责特朗普是在"挑动"。他对美国有线电视新闻网CNN表示，"私刑"这个词"我们得非常、非常谨慎使用"。

共和党阵营内虽只出现个别批评声音，但值得注意的是，一贯支持特朗普的参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）明确表示，"这是一种不幸的用词不当"。不过，他同时强调，特朗普不满乌克兰调查，这是对的。

"他不过是在反抗"

白宫发言人吉德利（Hogan Gidley）设法缓和气氛。她在记者会上表示，总统并未将其遭遇与美国历史上最黑暗的一页相提并论，而只是反抗媒体和民主党人对他的不公正对待。

民权人士指出，从1877至1950年，记录在案的私刑谋杀行为至少有4000起。遇害人大都是美国黑人--男人、妇女和儿童--，被白种人暴民砍头、活活烧死、射杀或殴打致死。实际数字还可能更高。为躲避种族主义恐怖，数百万美国黑人逃往北部各州。

凝炼/达扬（德新社、法新社）